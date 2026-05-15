DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kritik destek hattı üzerinde kalmaya çalışıyor, 0,133 ve 0,156 dirençleri öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin ana trend çizgisi üzerinde kritik seviyede işlem görüyor.
  • 📈 $DOGE 0,133 ve 0,156 dolar dirençlerini test etmeye hazırlanıyor.
  • 💡 Fiyat en düşük seviyelere savrulursa 0,058 dolar bölgesi gündeme gelebilir.
Dogecoin’in fiyat hareketi uzun vadeli trend çizgisinde destek bulmaya devam ediyor. Kripto para piyasasında geniş bir kullanıcı kitlesiyle öne çıkan Dogecoin, ilk kez 2013’te ortaya çıkmış ve özellikle Elon Musk’ın paylaşımları sayesinde zaman zaman yüksek oynaklık yaşamıştı. Şu anda ise uzun vadeli grafiklerde yeniden ana trend çizgisine yaklaşılmış durumda. Uzmanların paylaştığı son analizlere göre, Dogecoin’in aylar süren sıkışma bölgesinde konsolide olduğu görülüyor.

Uzun vadeli destek hattında güç arayışı

Dogecoin, aylık fiyat grafiğinde güçlü şekilde öne çıkan yükselen trend çizgisinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Uzun süredir fiyat formasyonunu yönlendiren bu ana destek çizgisi geçmiş döngülerde de önemli yükselişlere zemin hazırlamıştı. Analistler, fiyatın bu seviyede durmasının geniş çaplı yükseliş senaryosunu teknik olarak gündemde tuttuğunu belirtiyor.

Fiyatın hareketli ortalamalara da oldukça yakın seyrettiği ifade ediliyor. Bu bölgede sıkışma yaşanması, ilerleyen dönemlerde sert fiyat hareketlerinin yaşanabileceğine işaret ediyor. İlgili teknik indikatörler, önceki fiyat patlamalarından (2017, 2021 ve 2024) sonra piyasanın momentumu önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Güncel verilere bakıldığında Dogecoin’in volatilitesi şimdilik düşük seviyelerde.

Analizlerde, Dogecoin mevcut uzun vadeli trend çizgisini koruduğu sürece pozitif görünümün sürdüğü aktarılıyor. Ancak fiyatın bu destek hattının altına sarkması durumunda mevcut toparlanmanın başarısız sayılacağı ve satış baskısının artabileceği vurgulanıyor.

Günlük grafikte zayıf toparlanma yapısı

Kısa vadeli görünümde ise Dogecoin’in günlük grafikte yaşadığı yükselişin düzeltme temelli olduğu ve henüz kesin bir trend dönüşü sinyali vermediği dile getiriliyor. Yapılan teknik analize göre fiyat, 0,118 dolar seviyesindeki kısa vadeli direnç hattını test ediyor.

Bu direnç seviyesi son dönemde fiyatın birkaç kez tepki verdiği bir bölge olarak öne çıkıyor. Özellikle mart ayında yaşanan dipten başlatılan yükselişin burada zorlandığı gözlemlenmiş durumda. Uzmanlar, mevcut hareketin klasik bir beş dalgalı yükseliş modeli göstermediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yükselişin kısa vadeli bir toparlanmadan öteye gitmediği yorumları yapılıyor.

Dogecoin fiyatı için bir sonraki güçlü direnç noktaları 0,133, 0,156 ve 0,183 dolar seviyelerinde. Teknik açıdan 0,133 dolar bölgesi, grafik üzerinde yüzde 38,2’lik geri çekilme bandına denk geliyor. CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin’in güncel fiyatı 0,118 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, fiyatın 0,133 ve üstündeki dirençleri yüksek hacimli yükselişlerle aşması durumunda, piyasadaki genel baskının azalabileceğini belirtiyor. Ancak şu an toparlanmanın kesin ve güçlü bir yükselişe dönüşmediği değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Kısa vadede ise destek alanları 0,105 ve 0,089 dolar olarak izleniyor. Fiyat buraların da altına sarkarsa, toparlanmanın başarısız olduğu yorumu ön plana çıkabilir.

Genel tabloda hala güçlü bir düşüş dalgası ihtimali canlı tutuluyor. Senaryo gerçekleşirse, fiyatın 0,058 ile 0,047 dolar bandına kadar geri çekilme ihtimali teknik olarak gündemde kalmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
