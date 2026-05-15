Jane Street, Bitcoin ETF varlıklarını yüzde 71 azalttı Ether fonlarına yöneldi

Küresel finans piyasalarında önemli bir piyasa yapıcı olarak bilinen Jane Street, 2026 yılının ilk çeyreğinde portföyünde dikkat çekici değişiklikler yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan 13F raporu, şirketin Bitcoin ETF’lerine yatırımını büyük oranda azalttığını, buna karşılık Ether fonlarına ise pozisyonunu artırdığını gösterdi.

Bitcoin ETF’lerinden büyük çıkış

Raporlara göre Jane Street’in BlackRock’un iShares Bitcoin Trust’ındaki payı yüzde 71 geriledi ve yaklaşık 5,9 milyon hisseye düştü. Bu hisselerin toplam değeri ise 225 milyon dolar seviyesinde bildirildi. Söz konusu pozisyon, üç ay önce 20,3 milyon hisse ve 1 milyar doların üzerinde değer ediyordu. Kurumun Fidelity’nin Bitcoin ETF’si FBTC’deki hissesi de yüzde 60 düşerek yaklaşık 2 milyon hisseye, yani 115 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde ise Bitcoin piyasasında stratejik pozisyonlarda da değişiklik yaşandı. Michael Saylor’un yürüttüğü Strategy fonundaki pay yaklaşık yüzde 78 oranında azaltıldı; bu pozisyon 968 bin hisseden 210 bin hisseye düştü. İlginç olan ise, bir önceki çeyrekte burada yüzde 473’lük ciddi bir artış yaşanmış olmasıydı. Ayrıca, IREN, Cipher Mining, TeraWulf ve Core Scientific gibi madenci şirketlerdeki bazı paylarda da azalma gerçekleşti.

Ether fonlarına yönelim

Öte yandan Jane Street, Ether tabanlı fonlara ilgisini artırmayı tercih etti. BlackRock’un ETHA fonunda yatırım neredeyse iki katına çıkarken, Fidelity’nin FETH fonundaki varlıklar da artırıldı. Sadece 2026’nın ilk çeyreğinde, Ether ETF’lerine toplam yaklaşık 82 milyon dolarlık kaynak yönlendirildi.

Farklı tarafta ise bazı kripto odaklı şirketlerde hisselerini büyütme stratejisi izlendi. Riot Platforms’un hissesi 5 milyondan 7,4 milyon seviyesine çıktı. Coinbase’de 888 bin hisseye ulaşılırken, Galaxy Digital’deki paylar 17 bin hisseden 1,5 milyona kadar yükseldi.

Raporun kısıtları ve tartışmalar

13F raporlarının yalnızca çeyrek sonundaki uzun pozisyonları yansıttığı, türev işlemler veya kısa pozisyonlar gibi diğer risklerin rapora dahil edilmediği hatırlatıldı. Yani, bu belgeler Jane Street’in gerçek net kripto riskini tam olarak göstermiyor. Kripto analistleri ve sektör uzmanları da bu noktada bir süredir çeşitli görüşler paylaşıyor.

Kripto analisti Justin Bechler, “Bu tür raporlar bilanço defterinin yalnızca bir yüzünü gösteriyor; firmanın dışındaki hiç kimse diğer tarafı göremiyor” değerlendirmesinde bulundu.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno ise, birçok kurumsal yatırımcının spot alım ile vadeli satış işlemlerini aynı anda yürütmesinin standart bir uygulama olduğunu belirtti.

Bitwise danışmanı Jeff Park da yayınlanan son 13F belgesine işaret ederek Jane Street’in “Bitcoin ETF pozisyonunu ciddi şekilde azalttığını” ve bunun piyasa fiyat belirleme mekanizması açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

DeFi Development Corp’un operasyon sorumlusu Parker White, bildirilen pozisyonların azalmasının Bitcoin için baskı oluşturan bir unsuru ortadan kaldırabileceğini ileri sürdü.

Jane Street’e yönelik yasal süreç

Tüm bu yatırım değişikliklerinin yanında, Jane Street halen 2022’de yaşanan Terra çöküşü nedeniyle yasal süreçlerle de karşı karşıya. Terraform Labs, bu yılın şubat ayında şirket aleyhine içerden bilgi ile ticaret yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Jane Street ise nisan ayında davanın düşmesini talep etti ve kendilerinin olayda bir sorumluluğu bulunmadığını savundu. Ancak dava halen New York Güney Bölgesi’nde aktif olarak sürüyor.