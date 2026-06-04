ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 13 işlem gününde $4,4 milyar çıktı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde yatırımcı çıkışları lansmandan bu yana en uzun seriye ulaştı. Çarşamba günü fonlardan net 396,6 milyon dolar çıkarken, kesintisiz çıkış serisi 13 işlem gününe yükseldi. Bu dönemde toplam net çıkış yaklaşık 4,4 milyar dolar oldu.

Çıkış serisi yeni rekora ulaştı

Son satış dalgası, Şubat 2025’te görülen ve yaklaşık 3,2 milyar doların fonlardan ayrıldığı sekiz günlük önceki rekoru geride bıraktı. Mevcut çıkış eğilimi 15 Mayıs’ta başladı. Aynı dönemde Bitcoin fiyatı da yaklaşık %20 gerileyerek 62.400 dolar civarına indi.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürülmelerinden bu yana yatırımcı çıkışlarında en uzun seriyi yaşıyor. Çarşamba günkü 396,6 milyon dolarlık net çıkışla birlikte 13 işlem günlük toplam kayıp yaklaşık 4,4 milyar dolara ulaştı.

ETF ihraççıları arasında en büyük çıkış BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. IBIT’ten 13 günlük dönemde yaklaşık 3,3 milyar dolar çekildi. Bu tutar, toplam ETF çıkışlarının yaklaşık dörtte üçüne karşılık geldi. Fidelity’nin Wise Origin Bitcoin Fund ürününde yaklaşık 456,6 milyon dolar, Grayscale’in Bitcoin Trust ETF’sinde ise yaklaşık 303,6 milyon dolar çıkış kaydedildi.

Fon 13 günlük net çıkış BlackRock IBIT $3,3 milyar Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $456,6 milyon Grayscale Bitcoin Trust ETF $303,6 milyon

ETF’lerde 51.700 BTC’den fazla azalma görüldü

Verilere göre ABD spot Bitcoin ETF’leri son bir ayda toplamda 51.700 BTC’den fazla varlık kaybetti. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 5 milyar dolara denk geliyor. Buna karşın BlackRock, yaklaşık 786.800 BTC ile ETF sağlayıcıları arasında en büyük Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor. Onu Fidelity ve Grayscale izliyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin tutarak fiyatı izlemeyi amaçlayan borsa yatırım fonudur. IBIT ise BlackRock’ın ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF ürününün kısa kodudur.

Satış baskısının kaynağı konusunda görüş ayrılığı var

Piyasadaki gerilemenin nedeni konusunda analistler aynı görüşte değil. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, uzun vadeli tabloya bakıldığında büyük kurumsal alıcıların, Bitcoin ETF’leri ve Michael Saylor’ın yönettiği Strategy dahil, genel olarak birikim yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Balchunas’a göre son dönemdeki satışların önemli bölümü erken dönem Bitcoin yatırımcılarından gelmiş olabilir. Strategy, daha önce MicroStrategy adıyla bilinen ve bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli şirkettir.

Eric Balchunas, büyük kurumsal alıcıların uzun vadede Bitcoin toplamayı sürdürdüğünü, son satışların ise daha çok erken dönem yatırımcılardan kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

Bazı piyasa gözlemcileri ise türev piyasalar ile kaldıraçlı işlemlerin fiyat hareketlerini büyüttüğünü düşünüyor. Buna göre zincir üstü satışların sınırlı kalması, son oynaklıkta tasfiyelerin ve vadeli işlem dinamiklerinin daha etkili rol oynamış olabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin sahipliğinde yapısal değişim yorumu öne çıktı

CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin ekosisteminde daha geniş çaplı bir sahiplik değişimi yaşandığını savundu. Ju’ya göre erken benimseyenler, madenciler ve uzun vadeli yatırımcılar, ellerindeki Bitcoin’i kurumsal yatırımcılara, ETF’lere ve geleneksel finans piyasası katılımcılarına aktarıyor. Bu geçiş kısa vadede satış baskısı yaratabilse de, arzın daha uzun vadeli perspektife sahip yatırımcıların eline geçmesi nedeniyle zaman içinde talep görünümünü destekleyebilir.