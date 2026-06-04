Bitcoin ETF’leri ve MicroStrategy’nin tuttuğu BTC, Satoshi tahminini aştı

Piyasa verileri, spot Bitcoin ETF’leri ile Michael Saylor’ın yönettiği MicroStrategy’nin birlikte tuttuğu Bitcoin miktarının, Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya atfedilen tahmini varlığın üzerine çıktığını gösteriyor. Değerlendirme, zincir üstü veri şirketi CryptoQuant’ın Üst Yöneticisi Ki Young Ju tarafından paylaşıldı.

Birikim miktarı dikkat çekti

Ju’nun aktardığına göre MicroStrategy, Ocak 2023’ten bu yana 711.206 BTC satın aldı ve bu dönemde yalnızca 32 BTC sattı. Böylece şirketin fiilen piyasadan çektiği Bitcoin miktarı 711.174 BTC oldu. MicroStrategy, son yıllarda bilançosunda yoğun Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli bir yazılım ve iş zekası şirketi olarak biliniyor.

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, ETF’ler ve MicroStrategy tarafından emilen Bitcoin miktarının Satoshi Nakamoto’ya atfedilen tahmini varlığı aştığını, buna karşın fiyatın aynı seviyelere geri döndüğünü belirtti.

Mart 2024’te Bitcoin yaklaşık 63.000 dolar seviyesinde işlem görürken, yılın başında faaliyete geçen spot ETF’lerin 509.102 BTC topladığı, aynı dönemde MicroStrategy’nin de varlıklarına 650.706 BTC eklediği belirtildi. Bu iki kalemin toplamı 1.240.808 BTC’ye ulaşıyor.

Kalem BTC miktarı Spot ETF birikimi 509.102 BTC MicroStrategy birikimi 650.706 BTC Toplam 1.240.808 BTC Satoshi tahmini varlığı 1 milyon BTC’nin üzerinde Borsa rezervleri Yaklaşık 2,7 milyon BTC

Borsalardaki arzla karşılaştırma

Mevcut tabloda kripto para borsalarının rezervlerinde yaklaşık 2,7 milyon BTC bulunduğu kaydedildi. Buna karşılık Satoshi Nakamoto’nun, ağın ilk dönemlerinden beri hareket ettirilmemiş 1 milyon BTC’nin üzerinde varlığa sahip olduğu yönünde yaygın bir tahmin bulunuyor. ETF’ler ile MicroStrategy’nin topladığı toplam miktar, bu tahminin üstüne çıkarken borsalardaki mevcut rezervlerin de yaklaşık yarısına denk geliyor.

Bu karşılaştırma, piyasadaki likit arzın son dönemde nasıl daraldığına işaret eden başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak söz konusu sıkılaşmanın fiyat üzerinde aynı ölçüde yukarı yönlü bir etki yaratmadığına dikkat çekiliyor.

Fiyat baskısı ve son gerileme

Bitcoin, son satış dalgasının ardından 62.000 doların altına indi. Son 24 saatte kaldıraçlı kripto pozisyonlarında 1,5 milyar doları aşan tasfiye yaşanırken, bunun 800 milyon dolardan fazlası Bitcoin, 386 milyon doları ise Ethereum pozisyonlarından oluştu.

Ju, Satoshi’nin tahmini varlığından fazla Bitcoin emilmiş ve borsa rezervlerinin neredeyse yarısına denk bir miktar piyasadan çekilmiş olmasına rağmen fiyatın yeniden aynı seviyelere döndüğünü, bunun da olağan dışı derecede güçlü bir satış baskısına işaret ettiğini vurguladı.

Son düşüşle birlikte Bitcoin, Mart 2024’te ETF’ler ve MicroStrategy’nin 1,2 milyon BTC’nin üzerinde alım yaptığı dönemdeki 63.000 dolar bölgesinin de altına gerilemiş oldu. Ju, bu sürecin büyük ölçekli bir el değişimini andırdığını, yatırımcıların ortalama maliyet tabanının ise yaklaşık 53.000 dolar seviyesinde oluştuğunu belirtti.

Gerçekleşen fiyat seviyesi izlendi

CryptoQuant CEO’suna göre geçmişte ayı piyasaları genellikle fiyatın gerçekleşen fiyatın altına inmesiyle sona erdi. Buna rağmen Ju, kurumsal girişlerin sürmesi ve MicroStrategy’nin neredeyse hiç satış yapmaması nedeniyle bu seviyelerin yeniden görülmesinin zor olabileceğini düşünüyor.

Mini sözlük: Gerçekleşen fiyat, zincir üstü verilerle hesaplanan ve dolaşımdaki coin’lerin en son hareket ettiği fiyatların ortalamasını yansıtan bir ölçüdür. Piyasada sık kullanılan bu gösterge, yatırımcıların toplu maliyet tabanını anlamak için izlenir.