Michael Saylor, Bitcoin’daki son düşüşün sermaye rotasyonundan kaynaklandığını savundu

Bitcoin fiyatı son bir haftada %14’ten fazla, son dört haftada ise %22,7 geriledi. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bu zayıflığın kalıcı bir bozulmadan değil, sermayenin farklı alanlara kaymasından kaynaklandığını belirtti.

AI yatırımları ve ETF çıkışları öne çıktı

Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda, son altı ayda yapay zeka altyapısına yaklaşık 400 milyar dolar yöneldiğine dikkat çekti. Buna karşılık, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden mayıs ortasından bu yana 4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiğini vurguladı. Ona göre bu tablo, kurumsal yatırımcıların bir bölümünün Bitcoin’den çıkıp yapay zeka temasına yöneldiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Sermaye rotasyonu ise yatırımcıların parayı bir varlık sınıfından çıkarıp daha güçlü görülen başka bir temaya kaydırmasını ifade eder.

“Oynaklık fırsat yaratır” değerlendirmesini yapan Michael Saylor, son düşüşü yapısal bir bozulma yerine geçici bir sermaye hareketi olarak çerçeveledi.

Bu yaklaşım, fiyatlardaki baskının kalıcı olmayabileceği görüşüne dayanıyor. Saylor’a göre sermaye, kısa vadede ilgi gören alanlara yönelse de daha sonra yeniden Bitcoin’e dönebilir. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin miktarıyla bilinen ve bu alandaki en görünür kurumsal şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

Gösterge Veri Bitcoin 1 haftalık değişim %14’ten fazla düşüş Bitcoin 4 haftalık değişim %22,7 düşüş AI altyapı yatırımı Yaklaşık 400 milyar dolar ABD spot Bitcoin ETF çıkışı 4 milyar dolar

32 BTC satışı piyasadaki baskıyı artırdı

Öte yandan Strategy’nin kısa süre önce 32 BTC satması da piyasadaki olumsuz havayı güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. Analistlere göre bu satış, zaten baskı altında olan fiyat hareketine ek bir negatif sinyal verdi. Şirketin elinde buna rağmen 843.706 BTC bulunuyor.

Piyasadaki karamsar yorumlardan biri, “Bitcoin artık bozulmuş görünüyor. Hatta şimdi Saylor bile satış yapıyor” ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Son satış dalgasını daha karanlık bir çerçevede yorumlayan bazı analistler ise yalnızca sermaye rotasyonuna değil, daha geniş bir güven sorununa işaret ediyor. Bu görüşe göre ETF tarafındaki art arda çıkışlar, Saylor’ın sürpriz sayılan 32 BTC satışı ve hisse senetlerinden emtiaya kadar birçok büyük varlık sınıfının rekor ya da rekora yakın seviyelerde işlem görmesi, Bitcoin’in görece zayıf kalmasını daha dikkat çekici hale getirdi.

Piyasada iki farklı okuma öne çıkıyor

Böylece piyasada iki ana yorum öne çıkmış durumda. İlk görüş, paranın geçici olarak yapay zeka temasına kaydığı ve bunun Bitcoin üzerinde kısa vadeli baskı yarattığı yönünde. İkinci görüş ise son düşüşün daha derin bir kırılmaya işaret edebileceğini savunuyor.

Mevcut tabloda, kurumsal akımların yönü ve ETF verileri Bitcoin için temel göstergeler arasında yer almayı sürdürüyor. Fiyatlardaki son gerilemenin geçici bir rotasyon mu yoksa daha kalıcı bir zayıflık mı olduğu sorusu ise piyasada yakından izleniyor.