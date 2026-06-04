Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Michael Saylor, Bitcoin’daki son düşüşün sermaye rotasyonundan kaynaklandığını savundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin son bir haftada %14’ten fazla, son dört haftada %22,7 geriledi.
  • 📉 Michael Saylor, $BTC’deki düşüşün bozulmadan değil sermayenin yapay zekaya kaymasından kaynaklandığını savundu.
  • 💸 Son altı ayda AI altyapısına yaklaşık 400 milyar dolar giderken, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden mayıs ortasından bu yana 4 milyar dolar çıktı.
  • 🧭 Strategy’nin 32 BTC satışı ve süren ETF çıkışları, piyasadaki baskının nedenleri arasında gösterildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatı son bir haftada %14’ten fazla, son dört haftada ise %22,7 geriledi. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, bu zayıflığın kalıcı bir bozulmadan değil, sermayenin farklı alanlara kaymasından kaynaklandığını belirtti.

İçindekiler
1 AI yatırımları ve ETF çıkışları öne çıktı
2 32 BTC satışı piyasadaki baskıyı artırdı
3 Piyasada iki farklı okuma öne çıkıyor

AI yatırımları ve ETF çıkışları öne çıktı

Saylor, X üzerinden yaptığı paylaşımda, son altı ayda yapay zeka altyapısına yaklaşık 400 milyar dolar yöneldiğine dikkat çekti. Buna karşılık, ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden mayıs ortasından bu yana 4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiğini vurguladı. Ona göre bu tablo, kurumsal yatırımcıların bir bölümünün Bitcoin’den çıkıp yapay zeka temasına yöneldiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Spot Bitcoin ETF, doğrudan Bitcoin fiyatını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Sermaye rotasyonu ise yatırımcıların parayı bir varlık sınıfından çıkarıp daha güçlü görülen başka bir temaya kaydırmasını ifade eder.

“Oynaklık fırsat yaratır” değerlendirmesini yapan Michael Saylor, son düşüşü yapısal bir bozulma yerine geçici bir sermaye hareketi olarak çerçeveledi.

Bu yaklaşım, fiyatlardaki baskının kalıcı olmayabileceği görüşüne dayanıyor. Saylor’a göre sermaye, kısa vadede ilgi gören alanlara yönelse de daha sonra yeniden Bitcoin’e dönebilir. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin miktarıyla bilinen ve bu alandaki en görünür kurumsal şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

GöstergeVeri
Bitcoin 1 haftalık değişim%14’ten fazla düşüş
Bitcoin 4 haftalık değişim%22,7 düşüş
AI altyapı yatırımıYaklaşık 400 milyar dolar
ABD spot Bitcoin ETF çıkışı4 milyar dolar

32 BTC satışı piyasadaki baskıyı artırdı

Öte yandan Strategy’nin kısa süre önce 32 BTC satması da piyasadaki olumsuz havayı güçlendiren gelişmeler arasında gösterildi. Analistlere göre bu satış, zaten baskı altında olan fiyat hareketine ek bir negatif sinyal verdi. Şirketin elinde buna rağmen 843.706 BTC bulunuyor.

Piyasadaki karamsar yorumlardan biri, “Bitcoin artık bozulmuş görünüyor. Hatta şimdi Saylor bile satış yapıyor” ifadesiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Son satış dalgasını daha karanlık bir çerçevede yorumlayan bazı analistler ise yalnızca sermaye rotasyonuna değil, daha geniş bir güven sorununa işaret ediyor. Bu görüşe göre ETF tarafındaki art arda çıkışlar, Saylor’ın sürpriz sayılan 32 BTC satışı ve hisse senetlerinden emtiaya kadar birçok büyük varlık sınıfının rekor ya da rekora yakın seviyelerde işlem görmesi, Bitcoin’in görece zayıf kalmasını daha dikkat çekici hale getirdi.

Piyasada iki farklı okuma öne çıkıyor

Böylece piyasada iki ana yorum öne çıkmış durumda. İlk görüş, paranın geçici olarak yapay zeka temasına kaydığı ve bunun Bitcoin üzerinde kısa vadeli baskı yarattığı yönünde. İkinci görüş ise son düşüşün daha derin bir kırılmaya işaret edebileceğini savunuyor.

Mevcut tabloda, kurumsal akımların yönü ve ETF verileri Bitcoin için temel göstergeler arasında yer almayı sürdürüyor. Fiyatlardaki son gerilemenin geçici bir rotasyon mu yoksa daha kalıcı bir zayıflık mı olduğu sorusu ise piyasada yakından izleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin son 7 günde %14 düşerek şubat ayındaki seviyelere geriledi

MicroStrategy’nin BTC pozisyonunda %74 zarar bölgesine indi! Piyasada neler yaşandı?

ABD’de CLARITY Act takvime girdi! Ripple ve $XRP için hangi kapılar açılabilir?

XRP son 24 saatte $1,2360 seviyesinden $1,1497 seviyesine geriledi, piyasada gözler $1,14 desteğine çevrildi

Bitcoin’de 165 milyon kritik eşik aşıldı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Bitcoin 63 bin doların altına indi! Piyasada baskıyı ne artırıyor?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 13 işlem gününde $4,4 milyar çıktı

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 13 işlem gününde $4,4 milyar çıktı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 63 bin doların altına indi! Piyasada baskıyı ne artırıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Visa ve Brale, Canton Network üzerinde SBC ile kurumsal stabilcoin mutabakatını test etmeye başladı
STABILCOIN
Bitcoin son 7 günde %14 düşerek şubat ayındaki seviyelere geriledi
BITCOIN (BTC)
Visa hissesi %3,66 yükseldi! Stablecoin hamlesinin perde arkasında neler var?
STABILCOIN
XRP’de 60 milyon dolarlık tasfiye dikkat çekti! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?
RIPPLE (XRP)
XRP’de kritik destek kırıldı! 0,92 dolar hedefinde neler yaşanabilir?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?