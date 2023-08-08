Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 29.500 dolar desteğini geri almak üzereydi. Boğalar yeniden uyanıyor. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik dün BTC’nin 28.800 dolar bölgesine düşmesini sağladı. Daha büyük kayıplardan endişelenen yatırımcılar şimdi fiyatın 29.500 doları geri almaya çalıştığını görüyor. Henüz belirsizlik ortadan kalkmış değil ancak umut var.

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Bitcoin (BTC)

Hala dar bir aralıkta seyreden Bitcoin, 7 Ağustos Wall Street işlem seansı boyunca büyük ölçüde ABD hisse senetlerini takip etti. Her iki yönde de kalıcı bir ivme olmamasına rağmen, piyasa katılımcıları bir tür trendin geri dönüşünün zaten burada olabileceğine dair sinyaller aradı. Popüler kripto trader Jelle günlük zaman dilimlerinde potansiyel bir düşen kama kırılmasına dikkat çekti.

“Bu mevcut formasyonun hedefi 32.000 dolar. Temel direnci kırabilir mi?”

Van de Poppe ise yazı hazırlandığı sırada test edilen 29.500 dolar seviyesinden ziyade Perşembe günü gelecek ABD enflasyon verisine odaklanmıştı. Eğer enflasyon beklendiği gibi düşük gelirse kısa süreliğine de olsa piyasada toparlanma görebiliriz.

Glassnode‘un kurucu ortakları Yann Allemann ve Jan Happel ise ayıların kontrolü ellerinde tutsalar da artık yorulduklarını iddia etti. Buna göre olası yeni satış dalgasında 28.500 doların ardından yerel dipten dönüş başlamış olacak.