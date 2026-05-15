Bitcoin haftalık kapanışta 82.750 dolar direncini test etmeye yaklaştı

Bitcoin, geçtiğimiz hafta önemli bir direnç bölgesi olan Boğa Piyasası Destek Bandı’nı yeniden kazandıktan sonra, bu seviyeyi korumayı sürdürüyor. Analistlerin paylaştığı güncel grafikler, fiyatın şu anda 81.000 dolar civarına yakın hareket ettiğine dikkat çekiyor. Bu bölge, yaklaşık 75.900 ila 79.000 dolar arasındaki bantla birlikte, Bitcoin’in kısa vadeli trendini belirleme açısından öne çıkıyor. Son haftalarda bu bandın altında işlem gören lider kripto para biriminin yeniden üzerine çıkması, piyasalarda yukarı yönlü bir eğilime işaret ediyor.

Boğa Piyasası Destek Bandı ve Kritik Seviyeler

Boğa Piyasası Destek Bandı, Bitcoin için önemli bir trend göstergesi olarak biliniyor. Fiyat bu bandın üzerinde kalabildiği sürece, daha geniş vadeli yükseliş görünümü de gücünü koruyabiliyor. Öte yandan, fiyat tekrar bu bandın altına inerse piyasadaki yükseliş ivmesinin zayıflayabileceği öngörülüyor.

Bitcoin, şu anda haftalık 200 günlük üstel hareketli ortalama olan 68.800 doların ve 200 günlük basit hareketli ortalama olarak takip edilen 61.100 doların oldukça üzerinde işlem görüyor. Bu seviyeler, piyasada olası bir gerileme yaşanması durumunda güçlü destek bölgeleri olarak öne çıkıyor.

Ana gündem ise Bitcoin’in bu hafta kapanışını Boğa Piyasası Destek Bandı üzerinde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği. Eğer bu başarı sağlanırsa, piyasadaki toparlanma eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Ancak fiyat bu bandın altına gerilerse, analistler son düzeltme sırasında alımların geldiği 200EMA çevresine dikkat çekiyor.

Boğa piyasası eğilimini koruyabilmek adına fiyatın destek bandı üzerinde kalması büyük önem taşıyor. Aksi durumda, piyasanın yeniden zayıflama riski gündeme gelebilir.

82.750 Dolar Direnci ve Yeni Hedefler

Kısa vadeli grafiklere göre 4 saatlik zaman diliminde, Bitcoin’in 78.700 ile 76.500 dolar arasındaki destek bölgesinden toparlanarak yeniden 81.000 dolar seviyelerine ulaşması dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tepkiyle birlikte kısa vadede fiyatın tekrar üst bantlara yöneldiğine işaret ediyor.

Ancak asıl odak noktası, 82.750 dolar seviyesinin aşılması olarak öne çıkıyor. Bu düzeyin geçilmesi, fiyat hareketinin yeni bir yükselişe hazırlanabileceğinin ilk sinyali olarak öne çıkıyor.

Eğer BTC 82.750 doların üzerine çıkar ve burada kalıcı olabilirse, yukarı yönlü ilk hedefler sırasıyla 86.580, 87.220 ve 89.529 dolar olarak takip ediliyor. Güçlü alımların gelmesi halinde ise 94.600 ile 95.180 dolar aralığı ve uzun vadeli direnç noktası olarak yorumlanan 97.990 dolar ön plana çıkıyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in anlık fiyatı 81.000 dolar civarında şekilleniyor ve yatırımcılar olası bir kırılmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine odaklanmış durumda.

Kritik Destek Bölgeleri ve Olası Senaryolar

Uzmanlar, 82.750 dolar seviyesi aşılamazsa, kısa vadeli yükseliş beklentisinin zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir senaryoda fiyatın yeniden 78.779 ile 77.851 dolar bandına doğru hareket etmesi gündeme gelebilir.

Daha şiddetli bir gerilemede ise daha önce alıcıların devreye girdiği 74.917 dolar civarındaki destek seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviyelerde alım ilgisinin devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde piyasanın yönünü belirleyebilir.

Sonuç olarak, Bitcoin’in yakın vadede Boğa Piyasası Destek Bandı ve 82.750 dolar direnci arasındaki fiyat hareketleri, piyasanın yılın devamındaki trendini şekillendirecek kritik unsurlar olarak görünüyor.