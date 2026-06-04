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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de düşüş senaryosu, $50 bin ile $62 bin aralığına odaklandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de düşüş tartışması, 61 bin ile 62 bin dolar ve 50 bin ile 54 bin dolar aralığına taşındı.
  • 📉 Bir analist, $BTC’de MVRV modelinin 50.726 ile 53.909 dolar bandını bir sonraki güçlü destek olarak gösterdiğini aktardı.
  • 📊 Diğer analist, yükselen kanal kırılımından doğan 61 bin ile 62 bin dolar hedefinin büyük ölçüde gerçekleştiğini savundu.
  • 🧭 Piyasada şimdi 61.600 dolar yakınındaki 200 haftalık ortalama ile alt MVRV bantlarının korunup korunmayacağı izleniyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin’in 72 bin doların altına gerilemesi, piyasadaki teknik görünüm konusunda iki farklı senaryoyu öne çıkardı. Analistlerin bir bölümü 50 bin ile 54 bin dolar bandını bir sonraki güçlü destek alanı olarak değerlendirirken, diğer bir kesim son düşüşte 61 bin ile 62 bin dolar aralığındaki teknik hedefin büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

İçindekiler
1 MVRV modeli daha derin geri çekilme riskine işaret etti
2 Kanal kırılımı hedefi büyük ölçüde gerçekleşmiş olabilir

MVRV modeli daha derin geri çekilme riskine işaret etti

Kripto para analisti Ali Martinez, Glassnode verilerine dayanan MVRV fiyat bantları modeline atıf yaparak Bitcoin’de aşağı yönlü riskin sürebileceğini aktardı. Güncel grafiklerde Bitcoin yaklaşık 67.180 dolar seviyesinde işlem görürken, bu değer MVRV ortalama bandı olan 94.163 doların altında ve eksi 0,5 sapma bandı olan 72.444 doların da bir miktar gerisinde bulunuyor.

Mini sözlük: MVRV, Bitcoin’in piyasa değerini gerçekleşmiş değeriyle karşılaştıran bir göstergedir. Gerçekleşmiş değer, dolaşımdaki coin’lerin en son hareket ettikleri fiyatlara göre hesaplanan ortalama maliyeti yansıtır; bu nedenle model, fiyatın tarihsel maliyet tabanına göre ne kadar uzaklaştığını göstermeyi amaçlar.

Modelde bir sonraki önemli destek bölgesi, gerçekleşmiş fiyat seviyesi olan 53.909 dolar ile eksi 1,0 sapma bandı olan 50.726 dolar arasında yer alıyor. Martinez, mevcut desteğin korunamaması halinde Bitcoin’in bu aralığa doğru geri çekilebileceğini savundu.

Ali Martinez’e göre Bitcoin, 72 bin doların altına indikten sonra daha zayıf bir teknik bölgeye geçti ve mevcut destek bozulursa 50.726 ile 53.909 dolar aralığı yeni hedef alan haline gelebilir.

Geçmiş dönem grafiklerinde Bitcoin’in 2022 ve 2023’teki sert geri çekilmelerde alt MVRV bantları yakınında destek bulduğu görülüyor. Benzer bir yapının yeniden oluşması halinde 50 bin ile 54 bin dolar bandı, düşüşü izleyen yatırımcılar açısından kritik bir bölge olabilir. Bununla birlikte fiyat halen gerçekleşmiş fiyatın ve eksi 1,0 sapma bandının üzerinde seyrediyor. Bu seviyeler korunduğu sürece uzun vadeli yükseliş yapısının tamamen bozulmadığı değerlendiriliyor.

Kanal kırılımı hedefi büyük ölçüde gerçekleşmiş olabilir

Bir diğer kripto para analisti olan SuperBitcoinBro ise Bitcoin’in yükselen kanal formasyonunu aşağı yönlü kırmasının ardından hesaplanan teknik hedefe ulaştığını ileri sürdü. Analistin paylaştığı günlük grafikte, şubattan bu yana fiyat hareketini taşıyan kanalın alt sınırının kırılmasıyla 61 bin ile 62 bin dolar bölgesine doğru bir geri çekilme beklentisi oluştuğu görüldü.

Bitcoin daha sonra yaklaşık 63.869 dolara kadar geriledi ve öngörülen hedef bölgesini kısa süreliğine test etti. Analiste göre piyasa, kanal kırılımı modelinin işaret ettiği noktaya oldukça yakın bir tepki verdi. Grafikte ayrıca 74 bin dolar civarındaki yüzde 38,2, 79 bin dolar çevresindeki yüzde 50 ve 84 bin dolara yakın yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyelerinin son düşüş sırasında kaybedildiği belirtildi.

Teknik seviyeDeğerNot
Kanal kırılımı hedefi61.000 ile 62.000 dolarDüşüş sonrası öne çıkan hedef bölge
Son görülen seviye63.869 dolarHedef bölgenin hemen üzerinde
200 haftalık hareketli ortalama61.600 dolarİzlenen önemli desteklerden biri

SuperBitcoinBro, mevcut teknik yapıda ana düşüş hedefinin yerine geldiğini, bu nedenle çok daha aşağı seviyelere yönelik tahminlerin şimdilik grafik tarafından güçlü biçimde desteklenmediğini belirtti.

Analist, satış baskısının bu bölgede zayıflamaya başlayabileceğini öne sürerken daha fazla geri çekilme ihtimalini de dışlamadı. Grafikte öne çıkan turuncu trend çizgisi ile 61.600 dolar civarındaki 200 haftalık hareketli ortalama, kısa vadede piyasanın denge arayışını izlemek açısından önemli destek alanları arasında gösterildi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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