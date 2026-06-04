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RIPPLE (XRP)

XRP gelecek 30 günde $1 seviyesini test edebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP için gelecek 30 günde $1 seviyesi yeniden gündeme geldi.
  • 📉 $1,30 desteği kırıldı ve $XRP için bu bölge direnç haline geldi.
  • 📊 Artan satış hacmi ile RSI’daki zayıflık, baskının sürdüğünü gösterdi.
  • 🧭 Bitcoin güçlü toparlanmazsa aşağı yönlü testin daha erken gelmesi beklenebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP’de teknik görünüm belirgin biçimde zayıfladı. Günlük grafikte son kırılmayla birlikte, varlığın önümüzdeki 30 gün içinde psikolojik açıdan kritik görülen $1 seviyesinin altına inme olasılığının arttığı değerlendiriliyor. Analize göre son dönemde izlenen fiyat yapısı, kısa vadede toparlanmadan çok satış baskısının öne çıktığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Destek bölgesi dirence dönüştü
2 Göstergeler sınırlı bir tepkiye işaret ediyor
3 $1 seviyesi kısa vadede gündemde

Destek bölgesi dirence dönüştü

Piyasada haftalardır dile getirilen endişe, son günlük grafik hareketiyle daha görünür hale geldi. Mart ile mayıs arasındaki yatay seyirde taban görevi gören yaklaşık $1,30 bölgesi kaybedildi. Bu seviyenin yeniden alıcı çekmek yerine direnç alanına dönüşmesi, aşağı yönlü hareketin hız kazanmasına yol açtı.

Teknik tabloda öne çıkan bir diğer unsur, XRP’nin düşen üçgen formasyonunun altına sarkması oldu. Varlık ayrıca kısa vadeli hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor. Satış dalgası sırasında hacmin artması da fiyat hareketinin geçici dalgalanmadan değil, daha güçlü bir satış eğiliminden beslendiğini gösteriyor.

Mini sözlük: Düşen üçgen, fiyatın giderek alçalan tepeler oluştururken yatay bir destek hattına yaklaşmasıyla oluşan teknik formasyondur. Bu yapı, destek kırıldığında satış baskısının güçlendiğine dair bir sinyal olarak izlenir.

XRP için kritik kabul edilen $1,30 desteğinin kaybedilmesi, bu bölgenin artık direnç olarak çalışabileceğine ve aşağı yönlü baskının sürebileceğine işaret ediyor.

Göstergeler sınırlı bir tepkiye işaret ediyor

Momentum göstergeleri de görünümü destekliyor. Göreceli Güç Endeksi, yani RSI, 25 civarına gerileyerek aşırı satım bölgesine girdi. Bu durum kısa süreli bir tepki yükselişi ihtimalini gündeme getirse de, güçlü düşüş trendlerinde tek başına kalıcı yön değişimi sinyali olarak görülmüyor. Kripto para piyasasında varlıklar, sert geri çekilme dönemlerinde uzun süre aşırı satımda kalabiliyor.

Şu aşamada en önemli seviye yaklaşık $1 olarak öne çıkıyor. Psikolojik destek bölgeleri çoğu zaman alıcı ilgisini çekse de, yakın destekler peş peşe kırıldığında fiyatın bu alanlara yönelmesi daha olası hale geliyor. XRP’nin $1,18 seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, $1’e geri çekilme için yüzde 20’den daha düşük bir düşüş yeterli oluyor. Bu büyüklükte bir hareket, özellikle piyasa genelinde zayıflık yaşanan dönemlerde kripto varlıklar için olağan kabul ediliyor.

SeviyeTeknik anlamı
$1,30Kaybedilen eski destek, yeni direnç bölgesi
$1,18Haberde belirtilen güncel işlem seviyesi
$1,00Psikolojik destek ve olası test bölgesi

$1 seviyesi kısa vadede gündemde

Satıcıların kontrolü koruması ve Bitcoin tarafında güçlü bir toparlanma görülmemesi halinde, XRP’nin $1 bölgesini birçok yatırımcının beklediğinden daha erken test edebileceği belirtiliyor. Bu seviyenin net biçimde aşağı kırılması durumunda, yeni bir zorunlu satış ve tasfiye dalgası da gündeme gelebilir. Böyle bir senaryoda daha düşük hedeflerin konuşulması mümkün olabilir.

Mevcut grafik yapısı, yakın vadede güçlü bir toparlanmadan çok süren baskıya işaret ediyor; bu nedenle gelecek 30 gün içinde $1 testinin olasılığı artmış görünüyor.

Yukarı yönlü senaryoda ise alıcıların önceliği açık görünüyor. Güvenin yeniden tesis edilebilmesi için önce daha yüksek bir dip oluşturulması, ardından da yaklaşık $1,30 bölgesinin geri alınması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar, her tepki yükselişi yeni bir satış fırsatına dönüşme riski taşıyor.

Mevcut veriler ışığında grafik, ani bir toparlanma sinyali vermiyor. Ağırlıklı görünüm, satış baskısının sürdüğü ve piyasa koşulları değişmediği sürece XRP’nin önümüzdeki bir ay içinde $1 seviyesini test etmesinin mümkün olmaktan çıkıp daha güçlü bir olasılık haline geldiğini gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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