Bitcoin’de yüzde 28’lik iskontoya dikkat çekildi! Piyasada asıl baskı nereden geliyor?

Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, Bitcoin fiyatındaki son gerilemenin arkasında kuantum riskine yönelik kaygıların bulunduğunu savundu. Edwards’a göre geliştiricilerin bu alandaki tehditleri yeterince ele almaması, “Bitcoin Quantum Discount” olarak adlandırdığı iskontonun yüzde 28 ile yeni bir zirveye çıkmasına yol açtı.

Fiyat ile model arasındaki fark büyüdü

Edwards’ın paylaştığı modele göre Bitcoin son dönemde yüzde 15,60 düşüşle 62.099,03 dolara geriledi. Bu geri çekilme, fiyatı modelde “Discount Factor” olarak tanımlanan sarı çizginin de altına indirdi. Söz konusu çizgi, Bitcoin’in temel değerinin istikrarlı bir rota izleyerek 120.000 dolara yöneldiği varsayımına dayanıyor.

Charles Edwards, mevcut fiyat baskısının temel nedeninin kuantum tehdidine karşı hazırlık konusundaki yavaşlık olduğunu ve piyasanın bu riski fiyatlayarak Bitcoin’i model değerinin belirgin biçimde altında işlem gördürdüğünü belirtti.

Capriole Investments, dijital varlıklar ve makro odaklı analizleriyle bilinen bir yatırım araştırma şirketi olarak öne çıkıyor. Edwards ise özellikle Bitcoin değerleme modelleri ve zincir üstü piyasa yorumlarıyla tanınan bir isim.

Kuantum riski tartışması yeniden gündemde

Edwards, Bitcoin Core ekibinin kuantum sonrası şifreleme algoritmalarının entegrasyonu konusunda ilerleme kaydetmemesinin fiyat üzerinde belirleyici baskı yarattığını öne sürdü. Ona göre bugün kullanılan ECDSA standardının kuantum bilgisayarlar tarafından aşılma ihtimali, yani “Q-Day” olarak anılan risk, 2027 sonrasında hızla artabilir ve 2030 itibarıyla yüzde 63,53 seviyesine ulaşabilir.

Mini sözlük: ECDSA, Bitcoin işlemlerini imzalamada kullanılan açık anahtarlı bir dijital imza standardıdır. Kuantum sonrası şifreleme ise gelecekte güçlü kuantum bilgisayarların klasik imza sistemlerini zayıflatması ihtimaline karşı geliştirilen yeni kriptografik yöntemleri ifade eder.

Edwards, ağ için resmi bir yükseltme planının önümüzdeki 12 ay içinde ortaya konmaması halinde Bitcoin’in teknik olarak yeni bir tarihi zirve oluşturamayacağını ve kuantum belirsizliğine bağlı iskonto nedeniyle zayıf seyrin uzayabileceğini iddia etti.

Kurumsal borçlanma ve bireysel yatırımcı etkisi

Teknolojik risklerin yanında Edwards, kurumsal bilançolarda oluşan borç yüküne de dikkat çekti. Michael Saylor’ın Strategy üzerinden izlediği yüksek kaldıraçlı Bitcoin birikim yaklaşımının, şirket hazineleri tarafında gizli bir kırılganlık yarattığını ileri sürdü.

Edwards ayrıca bireysel yatırımcı tarafında da belirgin bir uzaklaşma yaşandığını savundu. Piyasada art arda görülen sorunlu meme coin projeleri ve ani değer kayıplarının, hızlı kazanç anlatılarına karşı kalıcı bir güvensizlik oluşturduğunu, bunun da Bitcoin’in tarihsel olarak önemli desteklerinden biri olan yeni bireysel para girişlerini zayıflattığını belirtti.

İskontonun kapanması için hangi koşul öne çıkıyor?

Edwards’ın değerlendirmesine göre ortaya çıkan yüzde 28’lik iskonto, piyasanın teknolojik korkular nedeniyle Bitcoin’i olduğundan düşük fiyatladığını gösteriyor. Buna karşılık kuantum sonrası imza koduna ilişkin tamamlanmış bir çözümün resmi biçimde duyurulması halinde, bu farkın sert bir yeniden fiyatlamayla kapanabileceği ve Bitcoin’in modelde işaret edilen gerçek değerine yaklaşabileceği öne sürülüyor.