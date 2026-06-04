XRP son bir haftada %9,18 düşerken balinalar 60 milyon token çıkardı

XRP’de son günlerde artan büyük yatırımcı hareketleri ve zayıflayan teknik göstergeler, fiyatın hangi seviyede dengelenebileceğine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Piyasa verilerine göre XRP, son bir haftada %9,18 gerileyerek 1,16 dolar seviyesinde işlem gördü.

Balina hareketleri yakından izleniyor

Kripto para analisti Ali Martinez’in aktardığına göre Santiment verileri, büyük cüzdanların son bir haftada yaklaşık 60 milyon XRP’yi elden çıkardığını ya da farklı adreslere dağıttığını gösterdi. Bu tür yeniden dağıtımlar her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, piyasada oynaklığın arttığı dönemlerden önce sıkı biçimde takip ediliyor.

Mini sözlük: Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışı takibi yapan bir kripto analiz platformudur. Balina ise genellikle büyük miktarda token tutan ve işlemleriyle likidite ile piyasa algısını etkileyebilen yatırımcılar için kullanılır.

Büyük yatırımcıların hareketleri, likidite ve piyasa psikolojisi üzerinde etkili olabildiği için traderlar tarafından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. XRP’deki son hareket de, kripto para piyasasının genelinde satış baskısının arttığı bir döneme denk geldi.

Ali Martinez’in paylaştığı Santiment verilerine göre büyük cüzdanlar son bir haftada yaklaşık 60 milyon XRP’yi sattı ya da yeniden dağıttı.

Teknik görünümde 0,92 dolar ve 0,87 dolar öne çıktı

Piyasa yorumcusu CasiTrades ise aşağı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti. Elliott Dalga analizine dayandırdığı değerlendirmesinde, XRP’nin mevcut düzeltme sürecinde alt dalga 3 olarak görülen bir düşüş evresine girmiş olabileceğini kaydetti. Bu aşama, teknik analizde genellikle sert ve hızlı hareketlerle ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, piyasa hareketlerinin belirli dalga yapıları içinde ilerlediğini varsayan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci uzatma seviyeleri ise olası destek ve direnç bölgelerini hesaplamak için kullanılan oranlara dayanır.

CasiTrades, XRP’nin aylardır koruduğu önemli bir destek seviyesinin altına sarktığını vurguladı. Fibonacci uzatma seviyelerine göre 0,92 dolar bölgesini kritik bir aşağı yönlü hedef olarak öne çıkarırken, 0,87 dolar seviyesinin de alıcı ilgisinin yoğunlaşabileceği önemli bir destek alanı olarak izlendiğini belirtti.

Gösterge Seviye Anlamı Güncel fiyat 1,16 dolar Piyasadaki son işlem bölgesi İlk aşağı hedef 0,92 dolar Teknik analizde öne çıkan seviye Ana destek 0,87 dolar Güçlü alıcı ilgisinin izlenebileceği bölge Olası tepki seviyesi 1,20 dolar Geçici toparlanma senaryosu

CasiTrades değerlendirmesinde, XRP’nin önce 0,92 dolara hızlı bir geri çekilme yaşayabileceğini, ardından 1,20 dolara doğru geçici bir tepki verebileceğini, ancak 0,87 dolar çevresindeki desteğin yeniden test edilme ihtimalinin de masada kaldığını belirtti.

Piyasada temkinli hava korunuyor

Bazı yatırımcılar ise kısa vadeli zayıflığa rağmen bu geri çekilmeyi piyasa için bir sıfırlanma süreci olarak görüyor. Bu tür düzeltmeler, aşırı kaldıraçlı işlemlerin ve spekülatif pozisyonların temizlenmesine yardımcı olabilir. Buna karşın talebin kilit fiyat seviyelerinde yeniden güç kazanıp kazanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Balina kaynaklı yeniden dağıtımın artması ve önemli destek bölgelerinin baskı altında kalmasıyla birlikte XRP, yön tayini açısından kritik bir eşikte bulunuyor. Analistler için 0,87 dolar ile 0,92 dolar aralığı, daha derin bir düzeltme ile daha geniş çaplı bir toparlanmanın zemini arasındaki ayrımı belirleyebilecek ana bölge olarak öne çıkıyor.