DOGE ve SHIB cephesinde yarış kızıştı! 2026’da öne çıkan detaylar neler söylüyor?

Dogecoin ile Shiba Inu arasındaki karşılaştırma, meme coin piyasasında tartışılmayı sürdürüyor. 4 Haziran 2026 itibarıyla DOGE yaklaşık 0,087 dolardan işlem görürken piyasa değeri 15,14 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. SHIB ise 0,000005010 dolar civarında fiyatlanıyor ve yaklaşık 2,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Her iki varlık da 2021’de gördükleri zirvelerin belirgin biçimde altında kalmış durumda.

Farklı altyapılar farklı kullanım alanları oluşturuyor

İki proje arasındaki ayrım, teknik temellerde daha net görülüyor. Dogecoin, Proof of Work kullanan bağımsız bir blokzincir üzerinde çalışıyor ve eşler arası ödeme amacıyla tasarlandı. Yaklaşık bir dakikalık blok süresi bulunan ağda akıllı sözleşme desteği, DeFi katmanı ve token yakım mekanizması yer almıyor. Bu sade yapı, yıllar içinde hem avantaj hem de sınırlayıcı unsur olarak öne çıktı.

Shiba Inu ise Ağustos 2020’de Ethereum üzerinde ERC 20 token olarak piyasaya sürüldü. Bu yapı sayesinde akıllı sözleşme kabiliyetine baştan itibaren sahip oldu. Ekosistemde yönetişim için BONE, arzı sınırlı LEASH ve merkeziyetsiz borsa ShibaSwap gibi bileşenler bulunuyor. Bu parçalar, SHIB tarafına DOGE’de bugün için görülmeyen daha geniş bir DeFi alanı sağlıyor.

Arz yapısı bakımından da iki varlık ayrışıyor. Dogecoin’in arzı sınırsız ve dakikada yaklaşık 10.000 yeni DOGE üretiliyor. Haziran 2026 itibarıyla dolaşımdaki DOGE miktarı yaklaşık 154,5 milyar. SHIB ise 1 katrilyon adetle başladı; devam eden yakımların ardından dolaşımdaki arz yaklaşık 589,2 trilyon seviyesine geriledi.

Likidite ve sıralamada DOGE önde kalmayı sürdürüyor

İşlem hacmi tarafında Dogecoin daha güçlü bir tablo çiziyor. DOGE’nin 24 saatlik işlem hacmi 1,29 milyar doların üzerine çıkarken, piyasa değeri sıralamasında küresel ölçekte ilk 10’a yakın konumunu koruduğu görülüyor. SHIB ise CoinGecko verilerine göre yaklaşık 34. sıraya gerilemiş durumda. Bununla birlikte iki varlık da tarihi zirvelerinin oldukça altında seyrediyor; DOGE, 2021’deki en yüksek seviyesinden yüzde 87’den fazla aşağıda bulunuyor.

Dogecoin için düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve ödeme odaklı yeni uygulamaların devreye alınması dikkat çekerken, Shiba Inu tarafında altyapı geliştirmeleri ve gizlilik odaklı güncellemeler öne çıkıyor.

2026’da geliştirme adımları dikkat çekiyor

Dogecoin cephesinde geliştirme faaliyetlerinin 2026’da hız kazandığı aktarılıyor. 25 Mayıs’ta House of Doge, Brag House Holdings ile birlikte Such uygulamasının beta sürümünü kullanıma açtı. House of Doge, Dogecoin’in ticari kullanım alanlarını genişletmeye odaklanan bir girişim olarak biliniyor. Uygulamada saklama hizmeti vermeyen bir cüzdan ile işletmelerin doğrudan DOGE ödemesi kabul etmesini amaçlayan Hustles adlı özellik yer alıyor. Bu adım, coinin gerçek kullanım alanına dönük şimdiye kadarki en somut hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Mart 2026’da düzenleyicilerin DOGE’yi SEC ve CFTC ortak çerçevesi kapsamında dijital emtia olarak sınıflandırdığı belirtildi. Bu durumun, birçok meme coin ile kıyaslandığında Dogecoin’e daha net bir düzenleyici zemin sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca erken aşamadaki bir ZK rollup Katman 2 önerisinin, ileride Dogecoin ağına ilk kez akıllı sözleşme desteği getirebileceği kaydedildi.

Mini sözlük: ZK rollup, işlemleri ana zincirin dışında toplu biçimde işleyip sonucu ana ağa taşıyan bir ölçekleme yöntemi olarak bilinir. Bu yapı, ağ yükünü azaltmayı hedeflerken daha düşük maliyet ve ek işlevler sunabilir.

Shibarium tarafında gizlilik odaklı yükseltme öne çıkıyor

Shiba Inu ekosisteminin Katman 2 ağı Shibarium, Mart 2026’da kapsamlı bir arka uç yenilemesini tamamladı. Güncellemenin sunucu taşıma süreci, zincirin yeniden indekslenmesi ve merkeziyetsiz RPC uç noktalarına geçişi içerdiği aktarıldı. Ağdaki blok süresi yaklaşık beş saniye seviyesinde kalırken, Puppynet test ağı üzerinde erken aşamadaki Katman 3 projelerinin de çalıştığı bildirildi.

En yakından izlenen başlık ise kriptografi şirketi Zama tarafından geliştirilen Fully Homomorphic Encryption güncellemesi oldu. Bu yükseltmenin 30 Haziran 2026’ya kadar Shibarium’a gelmesinin planlandığı ve takvimin Shiba Inu yöneticisi Lucie tarafından kamuoyuna açık biçimde doğrulandığı belirtildi.

Mini sözlük: Fully Homomorphic Encryption, veriler şifreli haldeyken hesaplama yapılmasına imkan tanıyan bir şifreleme yöntemi olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, işlem verisi açığa çıkmadan akıllı sözleşmelerin çalıştırılabilmesi açısından gizlilik odaklı önemli bir teknik araç kabul edilir.

Söz konusu teknolojinin, akıllı sözleşmelerin altta yatan verileri açığa çıkarmadan şifreli veriler üzerinde işlem yapmasına imkan vereceği ifade ediliyor. Bu yükseltmenin, Eylül 2025’te yaşanan ve ağdan yaklaşık 4 milyon dolar çekildiği belirtilen flash loan saldırısının ortaya koyduğu yapısal zafiyetlere yanıt oluşturabileceği değerlendiriliyor.