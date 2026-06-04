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Ethereum (ETH)

Ethereum, 1.700 dolar desteği kırılırsa 1.600 dolara gerileyebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, şubat diplerini test ettikten sonra 1.700 ile 1.800 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor.
  • 📉 Analistlere göre $ETH’de 1.700 doların altı, düşüş baskısını artırarak 1.600 doları gündeme taşıyabilir.
  • 📊 1.900 dolar üzerindeki haftalık hareket ise kısa vadeli görünümü toparlayabilir.
  • 🧭 Son satış dalgasında artan hacim, kritik destek bölgesinde yön arayışının güçlendiğini gösteriyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ethereum, şubat diplerinin altını kısa süreliğine test ettikten sonra yeniden çok aylı işlem aralığının alt bandına döndü. Analistlere göre fiyatın 1.700 ile 1.800 dolar bölgesinde tutunması, daha derin bir geri çekilmenin önüne geçilmesi açısından kritik önem taşıyor.

İçindekiler
1 Şubat diplerinin ardından kritik bölge yeniden gündemde
2 1.700 doların altı yeni risk alanı oluşturabilir

Şubat diplerinin ardından kritik bölge yeniden gündemde

Piyasayı değerlendiren Daan Crypto Trades, Ethereum’un son düşüşte şubat ayındaki dip seviyelerin altına sarktığını, ardından alımların devreye girmesiyle 1.730 ile 1.750 dolar bandında destek bulduğunu belirtti. Bu bölge, şubattaki satış dalgası sırasında da destek olarak çalışmıştı.

Analiste göre son hareket, piyasada sık izlenen bir likidite temizliği görünümüne işaret ediyor. Fiyatın iyi bilinen bir destek seviyesinin altına kısa süreli inmesi, zarar durdur emirlerini tetikleyebiliyor ve kaldıraçlı pozisyonların kapanmasına yol açabiliyor. Ardından gelen tepki alımı ise fiyatın toparlanma denemesi yapmasına imkan tanıyabiliyor.

Mini sözlük: Likidite temizliği, fiyatın belirgin destek veya direnç seviyelerini kısa süreli aşarak emirleri çalıştırması ve ardından yön değiştirmesi için kullanılan teknik bir ifadedir. FVG ise grafikte işlemlerin seyrek geçtiği fiyat boşluğunu anlatır ve bazı yatırımcılar bu alanları olası destek veya direnç bölgesi olarak izler.

Analist Daan Crypto Trades, mevcut aralık dibinin yükseliş beklentisini koruyan piyasa katılımcıları için kritik seviye olduğunu, bu bölgenin korunması halinde Ethereum’un şubattan beri süren geniş bant içinde kalabileceğini aktardı.

Grafikte yukarıda 2.340 ile 2.380 dolar arasında güçlü bir direnç alanı da öne çıkıyor. Ethereum, nisan ve mayıs aylarında bu bölgenin üzerine yerleşemedi ve sonraki satış baskısı düşüşü hızlandırdı. Son gerileme sırasında işlem hacmindeki artış da destek testinin daha yoğun piyasa faaliyetiyle gerçekleştiğine işaret etti.

1.700 doların altı yeni risk alanı oluşturabilir

Bir diğer piyasa değerlendirmesinde Team LAMBO, Ethereum’un aşağı yönlü ilk hedefi olan 1.750 dolar civarına ulaştığını, ancak buradaki tepkinin henüz net bir trend dönüşümünü doğrulamadığını söyledi. Analiste göre 1.700 ile 1.800 dolar aralığı, kısa vadede yön tayini açısından belirleyici olacak.

Bu bölgede birden fazla teknik unsurun çakıştığı belirtiliyor. 0,882 Fibonacci geri çekilme seviyesi 1.803 dolar civarında bulunurken, haftalık FVG alanı da yaklaşık 1.700 dolara denk geliyor. Bu nedenle söz konusu bant, alıcıların yeniden devreye girebileceği bir birleşim alanı olarak izleniyor.

SeviyeTeknik anlamı
1.700 ile 1.800 dolarAna destek bölgesi
1.900 dolar üzeriGörünümde toparlanma işareti
1.700 dolar altıDüşüş baskısının güçlenmesi
1.600 dolarSonraki önemli haftalık destek alanı

Team LAMBO, Ethereum’un 2025 sonlarından bu yana aşağı eğimli uzun vadeli bir kanal içinde işlem gördüğünü de vurguladı. Kanalın üst sınırına doğru yapılan son toparlanma denemeleri reddedildi ve bu durum son düşüşü beraberinde getirdi.

Team LAMBO, kısa vadede nötr kaldığını, 1.900 dolar üzerindeki haftalık kapanışın görünümü güçlendirebileceğini, 1.700 doların altına sarkılması halinde ise 1.600 dolardaki haftalık bölgenin gündeme gelebileceğini belirtti.

Analistlerin ortak değerlendirmesine göre Ethereum’da mevcut destek korunursa fiyat daha geniş işlem bandı içinde denge arayışını sürdürebilir. Buna karşılık şubat diplerinin altında kalıcı bir kırılma yaşanması, piyasa yapısında zayıflamaya ve satış baskısının derinleşmesine yol açabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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