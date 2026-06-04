Ethereum 1.760 dolara çekildi! Dev alımların arkasında ne var?

Ethereum fiyatı sert satış baskısı altında kalırken, piyasadaki büyük oyuncuların bir bölümünün küçük yatırımcılardan farklı yönde hareket ettiği görülüyor. Fiyatın kritik destek bölgelerinin altına inmesi ve genel risk iştahının zayıflaması, piyasada temkinli bir havayı güçlendirdi.

Balina cüzdanında dikkat çeken alım

Zincir üstü verilere göre 7 Siblings olarak anılan yapı, Spark üzerinden 20 milyon USDT daha borç aldı ve ardından ETH toplamaya başladı. Şu ana kadar yaklaşık 4 milyon dolar harcayarak 2.254 ETH satın alan grubun, ek alımlar için yaklaşık 16 milyon dolarlık kullanılabilir kaynağı bulunduğu aktarıldı.

Mini sözlük: Spark, merkeziyetsiz finans alanında borç alma ve borç verme işlemleri için kullanılan bir protokoldür. USDT ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan ve kripto piyasasında yaygın kullanılan bir stabilcoindir.

7 Siblings’in Spark üzerinden aldığı 20 milyon USDT’lik yeni borcun ardından ETH biriktirmeye başlaması, sert düzeltme sırasında bazı büyük oyuncuların geri çekilmeyi çıkış değil, uzun vadeli giriş fırsatı olarak gördüğüne işaret ediyor.

Bu işlemlerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Ethereum, birkaç haftalık yatay seyrin ardından aşağı yönlü kırılım yaşadı ve önemli hareketli ortalamalarının altına indi. Varlık, günlük grafikte 2.300 ile 2.400 dolar bandından gelen reddin ardından 1.760 dolar civarında işlem görüyor.

Teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürüyor

Piyasadaki satış baskısının güçlü olduğu, momentum göstergelerinin de aşırı satım bölgelerine geçtiği belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde benzer derecede zayıflayan görünümün, kısa vadeli işlemcilerden çok daha deneyimli ve sermaye gücü yüksek alıcıları çektiği görülmüştü.

Buna karşın balina alımlarının tek başına hızlı bir yön değişimi anlamına gelmediği vurgulanıyor. Ethereum’un günlük işlem hacmi milyarlarca dolarla ölçülse de, elde kalan 16 milyon dolarlık ek alım gücü psikolojik açıdan daha fazla önem taşıyor. Bu durum, bazı kurumsal ve yüksek varlıklı yatırımcıların mevcut seviyeleri uzun vadeli giriş noktası olarak değerlendirdiğini düşündürüyor.

Piyasa için kritik soru izleniyor

Analize göre 7 Siblings alımlarını sürdürür ve başka büyük cüzdanlar da benzer şekilde pozisyon alırsa, Ethereum’da yerel bir dip oluşumu gündeme gelebilir. Satış baskısının emildiği bu tür birikim dönemleri, çoğu zaman daha belirgin toparlanma evrelerinden önce görülebiliyor.

Yine de mevcut tabloda teknik yapının kırılgan olduğu ve ek geri çekilme riskinin masada kaldığı ifade ediliyor. Büyük yatırımcıların yeni borçlanmaya giderek zayıflayan fiyatları değerlendirmesi, piyasa inancının tamamen kaybolmadığını gösterse de, önümüzdeki günlerde bu hareketlerin daha geniş çaplı bir birikim sürecine dönüşüp dönüşmeyeceği daha net anlaşılacak.