Shiba Inu’da borsalara 226 milyar SHIB döndü

Shiba Inu fiyatı yeniden artıya geçse de zincir üstü veriler kısa vadede temkinli bir tabloya işaret etti. Son 24 saatte borsalara yönelen SHIB miktarındaki artış, satış baskısının talebin önüne geçtiğine dair bir sinyal verdi.

Borsa akışlarında sert değişim

Kripto analiz platformu CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte %97’den fazla geriledi. Cumartesi, 1 Ağustos itibarıyla bu metrik 226 milyar SHIB’in üzerine çıktı. CryptoQuant, kripto varlıklara ilişkin zincir üstü verileri izleyen analiz platformları arasında yer alıyor.

Bu tablo, yatırımcıların son bir günde borsalardan çektiklerinden daha fazla SHIB’i yeniden borsalara gönderdiğini gösterdi. Piyasada bu tür hareketler genellikle satış hazırlığı olarak okunuyor. Bu nedenle veriler, önceki işlem günlerine kıyasla daha güçlü bir satış dalgasının oluştuğuna işaret etti.

Yatırımcıların borsalara taşıdığı SHIB miktarının çekimlerin üzerine çıkması, kısa vadede satış baskısının öne geçtiğini gösteriyor.

Fiyat ile zincir üstü veriler ayrıştı

Buna karşın fiyat cephesinde farklı bir görünüm ortaya çıktı. Shiba Inu gün içinde %7’yi aşan yükseliş kaydetti ve böylece zincir üstü akışlarla piyasa fiyatı arasında belirgin bir ayrışma oluştu. Analistler açısından bu tür uyumsuzluklar, kısa vadeli yön arayışının güçlendiği dönemlerde yakından izleniyor.

Geçen hafta da benzer bir hareket görülmüş, SHIB bir günde %30’dan fazla yükselmişti. Son veriler, fiyatın yeniden ivme kazandığını gösterirken borsalara dönen yüksek token miktarı bu yükselişin ne kadar sürdürülebileceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Gösterge Son durum Borsa net akışı %97’den fazla geriledi Borsalara dönen miktar 226 milyar SHIB’in üzerinde Günlük fiyat değişimi %7’den fazla artış Geçen haftaki sıçrama Bir günde %30’dan fazla yükseliş

Yatırımcı ilgisi sürüyor

Mevcut görünüm, bir yandan alım iştahının fiyatı desteklediğini, diğer yandan ise borsalara taşınan token miktarının kar satışları riskini canlı tuttuğunu ortaya koydu. Bu nedenle SHIB’deki yükselişle birlikte işlem davranışları da dikkatle izleniyor.

Piyasadaki son hareket, bazı yatırımcılarda geçen haftaya benzer daha sert bir yükseliş beklentisini güçlendirdi. Ancak borsa verileri, talep tarafının satış baskısını kalıcı biçimde dengelemesi gerektiğini gösteriyor.

Shiba Inu fiyatı yükselirken borsalara dönen yüksek miktardaki token, piyasada iyimserlik ile temkinli duruşun aynı anda öne çıktığını ortaya koydu.