Solana fiyatı 98 dolar direncinde ikinci kez reddedildi

Solana, son günlerde kripto para piyasasının yakın takibinde olan varlıklarından biri olurken, fiyatı kritik seviyelerde dalgalanıyor. Gözler, özellikle 98 dolar civarındaki direnç hattına odaklanmış durumda. Fiyat kısa süre önce burada yeniden red yedi ve satıcıların bu seviyede baskısını artırdığı gözlemlendi.

Yatay Kanalda Kırılma Beklentisi

Analist Ali Charts tarafından paylaşılan grafiğe göre Solana fiyatı, şubat ayından bu yana net bir yatay kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalın alt çizgisi yaklaşık 78,17 dolarda, üst sınırı ise 97,79 dolar seviyesinde bulunuyor. Ara destekler ise 88,02 dolar ve 92,89 dolar civarında öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Solana fiyatı kanalın üst bandı olan 98 doları test etti fakat hızlı bir şekilde geri çekildi. Bu hareketle birlikte fiyat, 91 dolar bölgesine kadar düştü. Özellikle 88 dolar seviyesinin üzerinde kalması, şimdilik kanal yapısının korunmasına yardımcı oldu.

Ali Charts’ın analizlerinde, “Solana’nın 98 dolar üzerinde günlük kapanış yapması halinde, sırasıyla 107 dolar ve ardından 117 dolar hedef fiyat olarak öne çıkıyor” ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, fiyat 98 dolarda tekrar red yerse, düşüşün yeniden 88 dolar bölgesine doğru devam etmesi muhtemel görülüyor. Daha derin bir geri çekilmede ise 78 dolar seviyesi güçlü ana destek olarak öne çıkmakta.

Şu aşamada, Solana’nın yatay kanaldan yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirmesi için 98 dolar üzerinde günlük kapanış yapması kritik bir eşik olarak izleniyor. Tersi durumda, fiyatın 78 ile 98 dolar arasındaki dalgalı görünümünü sürdüreceği düşünülüyor.

Kısa Vadede 93 Dolar Etrafında Denge

MCO Global Español tarafından paylaşılan 4 saatlik grafiğe göre, Solana fiyatı kısa vadede 93 dolar civarında seyrediyor. Son hareketlerde önce 97 dolara yaklaşan fiyat, buradan hızlı bir dönüş ile 90,25 dolara dek geriledi.

Paylaşılan Fibonacci analizinde, fiyatın 38,20 yüzde seviyesine denk gelen 91,97 dolar ve 50 yüzde seviyesine karşılık gelen 90,25 dolar arasında sert bir savunma gördüğü belirtildi. Bu bölgeden alınan tepkiyle Solana yeniden 93 dolar üzerine döndü ve alıcıların bu kısa vadeli destek hattını koruduğu dikkat çekti.

Burada öne çıkan kritik eşik, kısa vadedeki en düşük seviye olan 90,25 dolar. Eğer fiyat bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam ederse, Elliott Dalgası senaryosuna göre ilk etapta tekrar 97 dolar bandı hedeflenebilir. Dahası, yukarı yönlü seyrin güç kazanması halinde 110-112 dolar aralığı ve daha geniş olarak 121,96 dolar üst direnç bölgesi gündeme gelebilir.

Öte yandan, 90,25 dolar altına gerileme yaşanırsa, kısa vadeli yükseliş beklentisi zayıflayabilir. Bu durumda fiyat, 77,95 dolar ve 75,40 dolar gibi önceki güçlü destek seviyelerini tekrar test edebilir.