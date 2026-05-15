Ethereum balinaları hâlâ satıcılı, ETH/BTC’de düşüş baskısı sürüyor

Ethereum’da hem büyük yatırımcı davranışları hem de ETH/BTC paritesindeki teknik görünümler, son dönemde piyasadaki satıcılı havayı pekiştiriyor. Özellikle balina adı verilen büyük cüzdanların piyasadaki pozisyonlarını izleyen grafikler, henüz bir iyileşme işareti göstermiyor.

Balinalar hâlâ negatifte

CW tarafından paylaşılan Ethereum Balina ve Bireysel Yatırımcı Delta verileri, büyük yatırımcıların Ethereum’daki ağırlığının son haftalarda negatif bölgede kaldığını gösteriyor. Bu Delta göstergesi sıfırın altında kaldıkça, balinaların küçük yatırımcılara göre daha satıcılı pozisyon aldığı ortaya çıkıyor.

Son dönemde Ethereum fiyatı 2.300 dolar seviyesine yakın seyretse de, balinalar alış tarafında net şekilde hareket etmiyor. Delta grafiğinde önceki dönemlerde pozitif bölgelerin daha güçlü yükselişlere denk geldiği görülüyordu; ancak güncel negatif Delta okuması, Ethereum’da hâlâ temkinli ve aşağı yönlü bir balina tutumunun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ethereum’un balina-bireysel Delta göstergesi ekside kaldıkça, fiyatın bu seviyeler yakınında baskı altında kalabileceği, daha derin bir düşüşte ise satıcılı görünümün güçlenebileceği aktarılıyor.

Balina pozisyonlarında hızlı bir değişim olması ve Delta’nın sıfırın üzerine çıkması durumunda, yatırımcı duyarlılığında toparlanma işareti verebilir. Ancak şimdilik tablo balina ağırlıklı satış tarafta kalmaya devam ediyor.

ETH/BTC düşüş kanalında üst direnç aşılamıyor

ETH/BTC paritesindeki teknik analiz de, Ethereum kanadında baskının sürdüğüne işaret ediyor. Bitcoinsensus’un paylaştığı grafiklere göre, ETH/BTC bir süredir aşağı yönlü trend çizgileri arasında sıkışmış durumda.

Paritede üst banda yapılan çıkış denemeleri defalarca başarısız oldu ve her seferinde fiyat tekrar aşağı çekildi. Alt trend çizgisine ise tepki alımları gelse bile, bu hareketler genel yapıdaki zayıflığı değiştirmeye yetmiyor. Şu an parite, kanalın ortasındaki noktada denge arayışına girdi.

ETH/BTC’de kanal ortasında pozisyon belirleme çabaları öne çıkarken, fiyatın buradan yukarı yönlü bir hareketle üst banda ulaşması, mevcut düşüş eğiliminin sorgulanmasını sağlayabilir. Aksi durumda Bitcoin’in Ethereum’a kıyasla üstünlüğü devam edebilir.

Teknik görünümde fiyat üst kabuğu aşamazsa, kanal içindeki baskı da sürecek gibi görünüyor. Bu da, kısa vadede Ethereum yatırımcılarının temkinli davranmasına neden oluyor.

Piyasa genelinde temkinli hava

Gerek balina hareketleri gerekse ETH/BTC paritesindeki kanal, Ethereum’da yukarı yönlü bir güven oluşması için fiyatın kritik seviyeleri geri alması gerektiğini gösteriyor. Şu aşamada büyük yatırımcıların risk alma iştahı düşük seyrediyor.

Piyasa takipçileri, ETH’nin 2.300 dolar civarındaki dengesini ne yöne doğru kıracağına göre, yeni bir orta vadeli hareketin başlayabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar güncel grafiklerdeki kırılma sinyallerini yakından izlemeyi sürdürüyor.