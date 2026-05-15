BITCOIN (BTC)

BSC’de post kuantum güvenlik hazırlığı blok boyutlarını 15 kat artırabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 BSC’de post kuantum imza geçişi işlem ve blok boyutlarını katlayacak.
  • 🔗 Yeni güvenlik altyapısı, blok yayılım hızını düşürüp ağ verimliliğini azaltabilir.
  • ⚡ Şu an için $BSC kullanıcıları açısından bir tehdit yok, araştırmalar uzun vadeli iyileştirme amaçlı.
Post-kuantum kriptografi, blokzincir alanında giderek daha fazla öne çıkıyor. Bu alandaki son gelişmelere BNB Chain Research ekibinin yayımladığı yeni bir rapor ışık tutuyor. Araştırmada, blokzincirlerde gelecekte kuantum bilgisayarların yaratacağı tehditlere karşı dayanıklı yeni imza algoritmalarına geçişin, sistemin teknik temellerinde büyük değişiklikler gerektirebileceği ortaya kondu.

Post-kuantum geçişte BNB Chain’in yaklaşımı

BNB Chain ekibi, mevcutta kullanılan ECDSA ve BLS gibi kriptografik teknolojiler yerine, hem daha güvenli hem de kuantum dayanıklı olan ML-DSA-44 imza algoritmasına ve pqSTARK toplulaştırma metoduna geçişi değerlendirdi. ML-DSA-44; klasik imzalara göre daha büyük boyutlu veriler üretirken, ağ verimliliğini mümkün olduğunca korumak amacıyla daha küçük ve hızlı doğrulamaya olanak veren bir alternatif olarak konumlandırıldı.

Araştırmada özellikle BNB Chain’in boyut ve hız anlamında yaşayacağı farklılıklar dikkat çekti. Mevcutta BSC üzerindeki bir işlem ortalama 110 bayt büyüklüğünde iken, ML-DSA-44’a geçildiğinde bu boyut 2,5 kilobayta ulaşıyor. Benzer şekilde, standart blok boyutları 130 kilobayt düzeyindeyken, yeni sistemle bu değer 2 megabayta tırmanabiliyor.

Ağ verimliliği ve tıkanıklık sorunları

Bu büyüme, ağda ciddi verim kayıplarına yol açıyor. Testlerde, blokların düğümler arasında yayılma hızı yavaşladığı için işlem hacmi yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranında azaldı. Özellikle ağ yükü arttıkça, farklı bölgeler arası kesinleşme süresinde de belirgin gecikmeler gözlendi.

BNB Chain Research raporunda, darboğazın temel sebebinin konsensüs mekanizmasındaki değişiklikler olmadığı, asıl zorluğun büyüyen veri miktarının ağ üzerinden taşınmasında ortaya çıktığı vurgulandı. pqSTARK sayesinde doğrulayıcı imza verileri 43 kat sıkıştırılabiliyor; bu da konsensüs sürecini kısmen iyileştiriyor. Ancak toplam veri hacmindeki artışın, daha büyük altyapı yatırımlarını gerektirebileceği belirtildi.

“Rapor, mevcut ağ mimarisinin kısa vadede post-kuantum kriptografisine teknik olarak hazır olduğunu, ancak getirdiği büyük boyutlu veri yükleri nedeniyle işlemlerin hız ve verim anlamında ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu.”

Kullanıcılar için kısa vadeli risk yok

BSC ya da Bitcoin gibi ağlarda şimdilik kuantum saldırılarına karşı bir açık bulunmuyor. Rapor, post-kuantum çalışmalarının acil bir tehlikeden ziyade uzun vadeli hazırlığın parçası olduğunu vurguladı. Güncel koşullarda kuantum bilgisayarların, gerçek dünyadaki blokzincir şifrelemelerini kıracak aşamaya gelmediği ifade edildi.

Uzmanlar, BNB Chain gibi yüksek işlem hacmine sahip blokzincirlerin bu tür teknoloji geçişlerinde, mevcut altyapılarını büyük veri yüklerine göre yeniden düzenlemelerinin gerekeceğine dikkat çekti. Özellikle hızlı, ölçeklenebilir ve güvenli bir yapının sürdürülebilmesi için geniş çaplı altyapı iyileştirmelerine ihtiyaç duyulabileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
