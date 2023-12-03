BITCOIN (BTC)

Bitcoin Fiyatı Nereye Gidiyor? 2021-2022’deki Büyük Çöküşü Bilen Analist Son Beklentisini Paylaştı!

Özet

  • 2021'deki boğa piyasasının zirvesini doğru tahmin eden analist Pentoshi iddialı bir öngörüde bulundu.
  • Analist Bitcoin'in SEC'in spot ETF başvuruları hakkındaki kararı beklenirken ayıların pes edeceğini öngörüyor.
  • Diğer bir analist Kaleo ise BTC'nin 45 bin dolara kadar yükselmesini bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

2021’deki büyük boğa piyasasının tepe noktasını tam isabetle tahmin ederek büyük çöküşü öncesinde haber vermesiyle tanınan anonim kripto para analisti Pentoshi, iddialı bir öngörüde bulundu. Analist en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) en inatçı ayıları bile pes ettirerek yükselmesini bekliyor. Bir başka anonim kripto para analisti Kaleo ise 40-42 bin dolar bölgesine dikkat çekerek uyardı.

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Analist Bitcoin’de 40 Bin Dolar Seviyesinin Aşılmasını BekliyorBitcoin’de 40 – 42 Bin Dolar Bölgesi İçin Uyardı

Analist Bitcoin’de 40 Bin Dolar Seviyesinin Aşılmasını Bekliyor

Kripto para analisti Pentoshi, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) birden fazla spot Bitcoin borsa işlem fonu (ETF) başvurusu hakkında karar vermesi için bir aydan biraz fazla zamanı olduğunu belirtti. Bilindiği gibi Bloomberg ETF analistleri, SEC’in gelecek yılın Ocak ayında ABD’nin ilk spot tabanlı bir Bitcoin ETF’sine onay verme ihtimalinin yüzde 90 olarak değerlendiriyor. Bu da SEC’in Ocak 2024’de en az bir spot Bitcoin ETF’sine onay verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

Pentoshi’ye göre spot ETF tarafından olumlu görünümden dolayı BTC önümüzdeki haftalarda daha fazla ralli yapabilir ve hatta en ayı Bitcoin yatırımcıları bile en büyük kripto paranın rallisine katılmaya zırlanabilir:

Spot tabanlı bir Bitcoin ETF’sine onay çıkması için sadece 40 gün kaldı. Onay beklemeyenlerin ve yükselişi inkar edenlerin geçtiğimiz ayları pek iyi geçirmediler. Muhtemelen yukarı yönde daha büyük bir hareket olacak ve bu harekete yaklaştıkça güç kaybeden ve dip seviyelerden bu yana tam bir ızdırap içinde yükselişi izleyenler pes edecekler. Unutmayın pes etmek her iki tarafta da çalışır.

Pentoshi, Bitcoin’e yönelik olumlu görüş bildiren tek analist değil. Bir başka anonim kripto para analisti Kaleo da BTC’nin önümüzdeki günlerde 45 bin dolara kadar yükseleceğini gösteren bir grafik paylaşmıştı. Analist paylaştığı fiyat grafiğine “40 bin dolar hala bir mıknatıs” notunu iliştirmişti.

Bitcoin’de 40 – 42 Bin Dolar Bölgesi İçin Uyardı

Kaleo, Bitcoin’in 40 bin doların üzerine çıkacağını düşünüyor olsa da Pentoshi en büyük kripto paranın muhtemelen 42 bin dolar dolar civarında dirençle karşılaşmasını beklediğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Analist yaptığı uyarıda “BTC için 40 bin dolar ile 42 bin dolar bölgesinin geçilmesi tahminen biraz zorlayıcı olacak. Ancak eğer buraya kadar yükselişi değerlendirmiş, inancınızı korumayı başardıysanız bu iyi iş çıkardınız demek. Bu, o inancı sürdürmede oyun teorisinin neredeyse ücretsiz bir yardım olduğu durumlardan biri.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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