Neydi, Ne Oldu! Kripto Para Yatırımcılarının Yüzde 77’si Pişman!

Yapılan son bir araştırmaya göre Kanadalıların kripto para yatırımına olan ilgileri bir önceki yıla göre büyük oranda azaldı. Şu anda Kanadalılar kripto paraları ekonomide önemli bir faktör olarak görmeye veya gelecekte daha önemli hale geleceklerini öngörmeye daha az meyilliler ve kripto para satın aldığı için pişman olanların oranı 2022’de yüzde 68 iken bu yıl yüzde 77’ye yükselmiş durumda.

Kripto Para Araştırmasından Öne Çıkan Bulgular

Kanada Operasyon Destek Merkezi‘nin (OSC) 29 Kasım’da “Crypto Assets Survey 2023” başlıklı dikkat çeken araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Bu yılın Mayıs ayında Ipsos ile işbirliği içinde yapılan araştırma ve cinsiyet, yaş ve bölge açısından nüfusun oransal bir kesimini temsil eden 2 bin 360 Kanadalıyı kapsıyor. Araştırmanın en önemli bulgusu ise artık ülkede kripto paralara şüpheyle yaklaşılıyor olması oldu.

Araştırmadaki bulgulardan en önemlisi Kanadalıların kripto para yatırımlarının geçen yıldan bu yana düşmüş olması. 2022’de yüzde 13 olan bu oran 2023’te yüzde 10’a geriledi. Demografik olarak ülkedeki kripto para yatırımcılarının çoğunluğu tam zamanlı çalışan, lisansüstü eğitime sahip ve 25-44 yaşları arasındaki erkeklerden oluşuyor. Araştırmaya göre kripto para hakkında temel bir tanımlama yapabilen Kanadalıların oranı 2022’de yüzde 51’den 2023’te yüzde 54’e yükseldi. Ancak, 2022’de yüzde 49 olan kripto paraların gelecekte önemli bir rol oynayacağı yönündeki düşünceye olan inanç 2023’te yüzde 34’e düştü.

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si aldıkları kripto paraları bir yıldan daha uzun bir süre önce satın aldıkları için duydukları pişmanlığı dile getirdi. Bu oran, 2022’de yüzde 68’di. 2023 ve 2022’de kripto para satın alma nedeni olarak en çok spekülatif yatırım veya kumar gösterildi. Dahası kripto paraları uzun vadeli bir yatırım olarak görenlerin oranı 2022’de yüzde 29 iken 2023’te yüzde 20’ye düştü.

Kanadalılar Merkezi Kripto Para Borsalarını Kullanmaya Devam Ediyor

Merkezi kripto para borsaları (CEX’ler), yüzde 52’lik oranla Kanadalılar için Bitcoin (BTC) ve altcoin satın almak için hala en yaygın kullanılan platformlar olarak öne çıkıyorlar. Araştırmaya katılanların yüzde 19’u kripto paralarını bir merkeziyetsiz kripto para borsasından (DEX), yüzde 16’sı madencilik veya staking yoluyla, yüzde 14’ü ücretsiz olarak, yüzde 14’ü token üretimi veya ICO yoluyla ve yüzde 14’ü ise arkadaşlar, aile veya meslektaşları aracılığıyla satın aldıklarını belirtti.

2023’te bir DEX veya ATM aracılığıyla kripto para satın alma oranı, özellikle 18-34 yaş arasındaki bireyler arasında 2022’ye göre daha yüksek bir oranda arttı. 2022’de yüzde 18 olarak ölçülen kripto paralarını bir DEX üzerinden satın alma oranı 2023’te yüzde 25’e yükseldi. 2022’de yüzde 8 olarak ölçülen kripto paralarını kripto ATM’leri aracılığıyla satın alma oranı ise 2023’te yüzde 15’e çıktı.