KRİPTO PARA BORSALARI

Her Şey Çok Hızlı Oldu! Binance Erirken, Onlar Yükseldi!

Özet

  • ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı 4.3 milyar dolarlık anlaşmanın ardından Binance'in pazar payı düştü.
  • Dev kripto para borsasının pazar payı düşerken Coinbase ve Bybit borsalarınınki arttı.
  • Coinbase ve Bytbit'in pazar payındaki artışa karşın Binance, likiditesini korumayı başardı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance‘in ABD’li kurumlar ile yaptığı milyarlarca dolarlık anlaşmanın ardından zincir içi verilere göre Coinbase‘in pazar payında önemli artış oldu. Binance’in pazar payındaki düşüşün en büyük kazananlarından biri de Bybit borsası oldu.

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Binance Düşerken, Coinbase ve Bybit Borsaları Yükseldi“Binance’in DoJ İle Anlaşması Kripto Para Dünyası İçin Olumlu”

Binance Düşerken, Coinbase ve Bybit Borsaları Yükseldi

21 Kasım’da Binance ile ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), kara para aklamaya ilişkin başlatılan soruşturmada 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Araştırma şirketi Kaiko Research, anlaşmaya rağmen hukuki sorunlar ile karşı karşıya kalması Binance’in pazar payının düşmesine ancak kripto para borsalarının pazar payında artışa neden olduğunu bildirdi.

Şirket, yakın zaman önce yayımladığı raporda, Coinbase‘in ticaret hacminde kayda değer bir artış yaşadığını ve bu artışın genellikle ABD işlem saatleri dışında geldiğini belirterek “Coinbase’in pazar payı en fazla ABD işlem saatleri dışında, daha çok Avrupa ticaret saati ortasında ve Doğu Asya ticaret saatlerinde hızla arttı” notunu düştü.

Dahası Binance’in hukuki sorunlarının ardından Coinbase’in hisseleri son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. TradingView’in sağladığı verilere göre 27 Kasım’da Coinbase hisseleri 119,77 dolarla Mayıs 2022’de 1bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kaiko Research, Binance’in pazar payındaki düşüşün özellikle kripto para borsası Bybit‘in pazar payında önemli değişikliklere neden olduğunu ekledi. Araştırma şirketine göre Bybit anında, dikkat çeken bir kazanan oldu ve her saatte piyasa payını artırarak 24 saatin 16’sında yüzde 20’den fazla büyüdü.

Öte yandan Kaiko Research’e göre Binance, karşı karşıya olduğu hukuki sorunlara ve pazar payındaki düşüşe rağmen tüm kripto paralarda likiditesini korumayı başardı. Raporda bu konuya ilişkin olarak “Coinbase’in pazar payı artsa da, Binance hem BTC hem de altcoin’ler için likidite lideri konumunu kordu” denildi.

“Binance’in DoJ İle Anlaşması Kripto Para Dünyası İçin Olumlu”

Bu arada, bazı sektör liderleri, Binance’in DoJ ile anlaşma sağlamasının kripto para dünyası için olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. Galaxy Digital’in kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz, Binance’e karşı yapılan son hukuki eylemin, kripto para endüstrisi için olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Novogratz, “Bence onlar birçok şekilde risksiz hale geldiler. İnsanlar Binance ile uğraşılacak olmasından endişe ediyordu. Şimdi endişe edilecek çok daha az şey var” dedi.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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