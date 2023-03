Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para ekosisteminde her şey çok hızlı değişiyor. Mesela bundan 2 hafta önce Silicon Valley Bank ya da Signature Bank kullanıcıları gayet rahat bir şekilde her türlü işlemi gerçekleştirirken artık bu bankalar yok desek yeridir. Kripto para birimlerine ayak uydurmak isteyen yatırımcıların bu gibi sebeplerle sabırlarının zorlandığı dönemlerden geçiyoruz desek yanlış olmaz. Peki, bu bankaların kapanması ile yatırımcıları ne bekliyor? Piyasanın popüler isimleri bu konuda ne düşünüyor?

Geleneksel Bankalara Erişim Zorlaştı Mı?

12 Mart’ta Federal Rezerv, sistemik risk gerekçesiyle ABD ekonomisini korumak amacıyla kararlı eylemlerin bir parçası olarak Signature Bank‘ın kapatıldığını duyurdu. Bundan çok kısa bir süre önce ise Silicon Valley Bank kapatıldı. Buna ek olarak bir başka kripto dostu banka olan Silvergate Bank da 8 Mart’ta kapılarını kapatacağını ve gönüllü olarak tasfiye edileceğini duyurdu.

Bu bankalardan özellikle ikisi kripto dostu bankalar olarak görülüyordu ve sigorta belgelerine göre Signature Bank’ın 31 Aralık itibariyle 88,6 milyar dolar mevduatı bulunuyordu. Signature Bank’ın kapatılmasından bir tweet aracılığı ile bahseden popüler isim Lark Davis, bahsi geçen bankanın kripto para şirketleri ile çalışan son büyük banka olduğunun altını çizdi.

Öte yandan The Wolf Of All Streets olarak tanınan Scott Melker ise bu 3 banka ile ilgili son gelişmelerin kripto para kullanıcılarının geleneksel bankalara erişimini sınırlayacağını iddia ediyor. Melker konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Silvergate, Silicon Valley ve Signature’ın hepsi kapandı. Mevduat sahipleri bir bütün haline getirilecek, ancak ABD’de kripto şirketlerine bankacılık yapacak kimse kalmadı” sözlerini kullanıyor.

Bunlara ek olarak dijital varlık yöneticisi Coinshares’in Baş Strateji Sorumlusu Meltem Demirörs de Twitter’da benzer endişelerini paylaştı ve sadece bir hafta içinde Amerika’da kripto paranın “bankasız” kaldığını vurguladı.

Büyük Boşluğu Kim Dolduracak?

Castle Island Ventures’tan Nic Carter’ın 12 Mart tarihinde CNBC’de yaptığı yorumlarına göre, bu bankaların silinmesi, kripto likiditesini de bir miktar etkileyebilir. Bu bankaların kilit öneme sahip olduğunu ifade eden Carter, diğer bankaların boşluğu doldurmak için adım atabileceğine inandığını da ekledi.

Öte yandan Carter, diğer bankaların bu boşluğu dolduracağını düşünen tek isim değil. Örneğin; kripto politikalarını destekleyen Blockchain Association’ın politika başkanı Jake Chervinsky, bankaların kapatılmasının kripto dostu bankacılık için piyasada büyük bir boşluk yaratacağını söyledi. Chervinsky konuyla ilgili açıklamalarında, “Bu üç bankayla aynı riskleri üstlenmeden bu fırsatı yakalayabilecek pek çok banka var. Asıl soru, bankacılık düzenleyicilerinin buna engel olmaya çalışıp çalışmayacağıdır” sözlerini kullandı.