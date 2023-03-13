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Dün akşam saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çeviren lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 22.600 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, yeniden 1 trilyon doları aştı.

Toplam Piyasa Değeri, 1 Trilyon Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içinde kaydettiği sert düşüşlerin ardından yeni haftaya yükseliş yönlü bir ivme ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı yaşadı. Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından Bitcoin’in 22.600 dolar fiyat seviyelerini aşması, piyasadaki çoğu kripto para biriminin yönünü yeniden yukarı çevirmesine neden oldu. Çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1600 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon doları aştı. Bitcoin’in toplam işlem hacminde de CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %60’a yakın bir artış kaydedildi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Dün akşam saatlerinden bu yana kaydedilen yükselişler ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 200 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte gün içerisinde güçlü yükseliş ivmesi yakalayan ve %30’a varan değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında Synthetix (SNX), Conflux (CFX), Maker (MKR), Stacks (STX) ve Optimism (OP) son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.