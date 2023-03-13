Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Piyasa Haftaya Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Piyasa Haftaya Yükseliş ile Başladı: İşte Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10'a yakın bir değer artışı kaydederek 22.600 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.
12:00
13 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dün akşam saatlerinden bu yana yönünü yeniden yukarı çeviren lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 22.600 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri, yeniden 1 trilyon doları aştı.

Toplam Piyasa Değeri, 1 Trilyon Doları Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içinde kaydettiği sert düşüşlerin ardından yeni haftaya yükseliş yönlü bir ivme ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer artışı yaşadı. Kaydettiği bu son yükselişlerin ardından Bitcoin’in 22.600 dolar fiyat seviyelerini aşması, piyasadaki çoğu kripto para biriminin yönünü yeniden yukarı çevirmesine neden oldu. Çoğu kripto para birimi, dün akşam saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1600 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre yeniden 1 trilyon doları aştı. Bitcoin’in toplam işlem hacminde de CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %60’a yakın bir artış kaydedildi.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Dün akşam saatlerinden bu yana kaydedilen yükselişler ile birlikte kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 200 milyon doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan piyasanın yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte gün içerisinde güçlü yükseliş ivmesi yakalayan ve %30’a varan değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. CoinMarketCap’in güncel verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında Synthetix (SNX), Conflux (CFX), Maker (MKR), Stacks (STX) ve Optimism (OP) son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor? Bir Haftada 1 Milyar Dolara Yakın Birikim!
Bitcoin, Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor? Bir Haftada 1 Milyar Dolara Yakın Birikim!
Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Altcoin’de Hack Şoku, Fiyat Hızla Düşüyor! 177 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
ABD’deki Bankacılık Krizi Bir Kripto Şirketini Daha Vurdu! İşlemler Durduruldu!
ABD’deki Bankacılık Krizi Bir Kripto Şirketini Daha Vurdu! İşlemler Durduruldu!
Altcoin Yatırımcıları Panikleyince Onlar Uçtu! İşte Dikkat Çeken Rakamlar!
Altcoin Yatırımcıları Panikleyince Onlar Uçtu! İşte Dikkat Çeken Rakamlar!
ABD’deki Bankacılık Krizi O Altcoin’i de Vurdu! Altcoin’in İhraççısının CEO’su Duyurdu!
ABD’deki Bankacılık Krizi O Altcoin’i de Vurdu! Altcoin’in İhraççısının CEO’su Duyurdu!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Fed Rüzgarı! Bankalara 25 Milyar Dolarlık Can Suyu!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Fed Rüzgarı! Bankalara 25 Milyar Dolarlık Can Suyu!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarının Beklediği Haberi Goldman Sachs Verdi! Fed Ara Verecek!
Changpeng Zhao Duyurdu! Binance, Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’e Yaklaşık 1 Milyar Dolar Yatırdı!
Changpeng Zhao Duyurdu! Binance, Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’e Yaklaşık 1 Milyar Dolar Yatırdı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 34 Düştü! 24 Saat Kapalı Kalan Ağın Token’ı Yatırımcısına Acı Çektirdi! Fiyat Nasıl Yükselir?
Bir Zamanlar 5 Dolardı Şimdi 0.5 Doların Üzerinde Kalmaya Çalışıyor! Bu Altcoin’e Ne Olacak?
Piyasadaki Sert Düşüşün Kurbanı Olmuştu! Bu Altcoin’de Yükseliş Her An Başlayabilir Ama…
İşte Hedefler! BTC, ETH, SOL, XRP, ADA, DOGE, SHIB ve MATIC Coin Yorum!
Alım Fırsatı Mı? STX, AGIX, MINA, RNDR ve DASH Güncel Yorumları!
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Teknoloji Devi Amazon Bombayı Patlattı, Bu Altcoin’ler Yeniden Gündem Oldu!
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023