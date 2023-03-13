Merkeziyetsiz borsalar (DEX'ler) Uniswap ve Curve, yatırımcıların panikleyerek başta USD Coin (USDC) olmak üzere özellikle altcoin satışı yapmak için harekete geçmelerinin sonucunda tarihi yüksek seviyelerde hacim ürettiler. İşte dikkat çeken o rakamlar.

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Merkeziyetsiz borsalar (DEX’ler) Uniswap ve Curve, yatırımcıların panikleyerek başta USD Coin (USDC) olmak üzere özellikle altcoin satışı yapmak için harekete geçmelerinin sonucunda hafta sonu boyunca tarihi yüksek seviyelerde hacim ürettiler. İşte dikkat çeken o rakamlar.

DEX’lerdeki Hacim Sert Yükseldi

DEX‘ler kullanıcılara alım satım, borç verme veya borç alma gibi finansal hizmetler sunmak için aracılar yerine akıllı sözleşmelere güvenir. Kullanıcılar, sunulan ödüller karşılığında platforma likidite sağlamak için token’larını likidite havuzlarına yatırır. Genellikle bu hizmetleri kullanan yatırımcıalr tarafından ödenen ücretlerin bir kısmı bu havuzlardan karşılanır.

Kripto veri platformu Dune Analytics’in sağladığı veriler Wrapped Ether (WETH), Tether (USDT) ve DAI (DAI) için USDC havuzlarının yedi günlük bir süre içinde 15 milyar dolarlık hacim işlediğini ve bunun büyük bir kısmının 10 Mart’tan 12 Mart’a kadar olan dönemde gerçekleştiğini gösteriyor.

Buna göre Uniswap, 11 Mart’tan 12 Mart’a kadar olan 24 saatlik dönemde yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi üretti. Bu işlem, Uniswap için 8 milyon doların üzerinde ücret üretimi sağlaayrak Uniswap Labs‘ın gelirine ve likidite sağlayıcılarına ödenen daha küçük bir yüzdeye katkıda bulundu.

Öte yandan Curve, aynı dönemde yaklaşık 8 milyar dolarlık hacim üretti. Popüler likidite havuzlarından biri, yatırımcıların USDC’yi diğer altcoin’ler karşılığında satmak için aceleci davranması nedeniyle dengesizleşti.

Kripto Para Piyasası Tüm Olumsuzlukları Geride Bıraktı

Circle’ın ihraç ettiği stablecoin USD Coin (USDC), şirketin 3.3 milyar dolardan fazla nakit rezervinin batan Silicon Valley Bank’da (SVB) kaldığını açıklamasının ardından 10 Mart’ta büyük ölçüde düşerek hedeflenen 1 dolar seviyesinin altına geriledi. Bu durum hafta sonu boyunca satış çılgınlığına neden oldu ve en büyük kripto para Bitcoin (BTC) 20 bin dolardaki önemli destek seviyesinin altına düşerek 19 bin 200 dolara kadar geriledi.

BTC ve Ethereum (ETH) son 24 saat içinde yüzde 10 yükselerek 10 Mart’tan bu yana verdikleri kayıpların büyük bir kısmını geri almayı başardı. Kripto para piyasasındaki toparlanma Circle’ın 12 Mart’ta yaptığı açıklamada rezervlerdeki açığı kapatacağını belirtmesi ve ABD’deki federal düzenleyicilerin SVB’deki mevduat sahiplerinin bugün tüm varlıklarına erişebileceğini açıklamasıyla geldi.