Alınmadığı İçin Pişmanlık Duyulabilecek 3 Altcoin

Kripto para dünyasında yeni bir boğa döneminin hazırlıkları yapılırken altcoin’ler için tavsiyeler de gelmeye devam ediyor. Bir sepet yapmanın kolay olmadığı böyle bir atmosferde 0,1 doların altında olan kripto para birimlerine vurgular da iştah açıyor. Analist Ivan Zhelev’in belirlediği üç altcoin bir sonraki boğa sezonunun yıldızı olabilir.

Altcoin Cronos (CRO) Cazip Bir Seçenek

Cronos (CRO), Crypto.com tarafından geliştirilen merkezi olmayan Cronos Blockchain’de yerel token olarak hizmet vererek uygun fiyatlı kripto para birimleri arasında cazip bir seçenek olarak ortaya çıkıyor. Cronos ekosistemi içindeki çok yönlü faydası, işlem ücreti ödemelerini kolaylaştırmayı, ödüller için staking’e katılmayı ve merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarına katılmayı içeriyor.

Şu anda 0,091401 dolar olarak fiyatlandırılan CRO, geçtiğimiz ay yüzde 47,38’lik kayda değer bir artışa tanıklık ederek 2 milyar 200 milyon dolarlık piyasa değerine ve 24 saatlik zaman diliminde 12 milyon 100 bin dolarlık işlem hacmine sahip oldu. Dolaşımdaki arzı 25 milyar 200 milyon olan CRO’nun toplam arzı 30 milyar 200 milyon. Analiste göre Cronos (CRO), uygun fiyatlı ancak çok işlevli kripto para birimleri arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Shiba Inu İçin Piyasa İlgisi Artıyor

Shiba Inu (SHIB), Layer 2 çözümü Shibarium’un son 24 saat içinde işlemlerde yüzde 4 bin 400’lük olağanüstü bir artış yaşayarak rekor kıran 5,1 milyon işleme ulaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Bu artış, SHIB’in değerinde yüzde 1,3’lük bir artışla aynı zamana denk geldi. Shiba Inu şu anda 0,00000839 dolar seviyesinde yer alıyor.

SHIB 4 milyar 900 milyon dolarlık bir piyasa değerine katkıda bulunarak 18. en büyük kripto para birimi olarak konumlandı. Shibarium’daki artan faaliyet, olumlu fiyat hareketi ve önemli işlem hacmiyle birleştiğinde, bu durum potansiyel bir toparlanma ve sonrasında fiyatta artışa işaret ediyor.

Altcoin VET Yükseliş İçin Yeni Bir Aday

VeChain (VET), tedarik zinciri çözümleri ve çevresel girişimlere odaklanarak 0,0193 dolar fiyatla uygun fiyatlı bir yatırım seçeneği sunuyor. VeChain ağındaki akıllı sözleşme anlaşmaları için yerel token olarak faaliyet gösteren VET, 24 saatlik zaman diliminde 36 milyon 800 bin dolarlık işlem hacmine sahip. Ayrıca VET’in 1 milyar 650 bin dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor.

Dolaşımdaki arzı 72 milyar 700 milyon token ve toplam arzı 85 milyar 900 milyon olan VeChain, Kuehne & Nagel ve PriceWaterhouseCoopers gibi büyük küresel kuruluşlarla ortaklıklar kurarak güvenilirliğini ve gelecekteki büyüme potansiyelini artırdı.