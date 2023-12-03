BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de Asıl Olay Şimdi Başlıyor! Cüzdanların Yüzde Kaçı Kârda? BTC Satışları Tetiklenecek Mi?

Özet

  • Bitcoin cüzdanlarının %80'i, yaklaşık iki yılın en yüksek kârlılık seviyesinde.
  • Büyük Bitcoin cüzdanlarının sayısındaki artış, balina birikiminde gözlemlenen büyümeyi yansıtıyor.
  • Bitcoin'in fiyat artışı, cüzdan sahiplerine yıl başından bu yana %100'den fazla kâr sağladı.
Alican Ülker
Alican Ülker

Bitcoin‘i ellerinde tutmak, bulunduran kişi veya kuruluşların %80’i için neredeyse iki yıldır ilk kez kârlı bir hal aldı. Bitcoin (BTC) ile ortaya çıkan ilgili son veriler, yaklaşık iki yıl içinde en yüksek kârlılık seviyesinin oluştuğunu ortaya koydu.

İçerikler
Bitcoin’de 2021 Öncesinin Ayak SesleriBitcoin Trend KarşılaştırmasıBitcoin’in (BTC) Geleceği

Bitcoin’de 2021 Öncesinin Ayak Sesleri

IntoTheBlock tarafından sağlanan verilere göre, Bitcoin bulunduran cüzdanlarının yaklaşık %80’i şu anda kârlı bir biçimde varlığını sürdürüyor. Bu durum, 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülen en yüksek kârlılık seviyesi anlamına geliyor. Kârlılıktaki artış kısmen, bu cüzdanların çoğunun işlemlerini başlattığı spot fiyatla ilişkilendirilebilir.

Mevcut kârlılık seviyesi, BTC fiyatında yaşanan boğa koşusundan önce 2020-2021’de gözlemlenen durumla karşılaştırılabilir. Ayrıca, 1.000 BTC veya daha fazla Bitcoin’i elinde bulunduran cüzdanların sayısında yaşanan artışın da gösterdiği üzere, balina birikiminde kayda değer bir artış yaşanıyor.

Bitcoin Trend Karşılaştırması

Bitcoin’in günlük zaman dilimi fiyat trendinin incelenmesi yapıldığında, yılın başında sahip olduğu spot fiyat ile şimdiki işlem gördüğü fiyat arasında kayda değer bir fark olduğunu ortaya çıkardı. Bitcoin, 2023 yılına 16.000 dolar fiyat seviyesinde başlamıştı ve daha sonra 22.000 dolar fiyat seviyesine kadar devam eden fiyat yükselişi yaşamıştı.

Ayrıca, daha sonra 26.000 dolar fiyat seviyesine ikinci bir hareketle birlikte yükseldi. Bu seviyeler, habere konu olan ilgili adreslerin önemli bir kısmı için giriş noktası konumunu taşıyor ve mevcut kârlılık seviyesini yansıtmakta.

Yazım saati itibariyle Bitcoin 39.000 $’ın üzerine çıkmış görünüyor. Son 48 saat içinde neredeyse %1,5’luk bir fiyat artışı yaşadı. Sahip olduğu bu fiyat, yılın başlangıcına kıyasla değerin iki katından fazla arttığı anlamına geliyor.

Ayrıca aşağıdaki grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile teyit edildiği üzere, iki aydan uzun bir süredir sürekli bir yükseliş trendinin yaşandığı da görülüyor. Şu anda 70’in üzerine çıkan RSI, aşırı alım bölgesinin üzerine çıkmış görünüyor.

Bitcoin’in (BTC) Geleceği

Santiment’te Bitcoin 180 günlük Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere oranının (MVRV) analizi, IntotheBlock’un karlılık verileri ile paralellik gösterdi..

Aşağıda bulunan MVRV grafiği, cüzdan sahiplerinin sürekli olarak karlı bir konumda kaldığını ortaya koyarken yalnızca ara sıra sıfırın altına inen eğilimler olduğunu yansıttı. MVRV, yaklaşık 20 Ekim’den bu yana sürekli olarak sıfırın üzerindeki seviyelerde bulunuyordu.

Son güncelleme itibariyle MVRV %24 civarında konumlanmıştı. Ortaya çıkan bu durum, BTC sahiplerinin piyasada kripto paranın piyasa fiyatından satış yapmayı tercih etmeleri durumunda %20’nin üzerinde bir kâr elde edecekleri anlamına gelmektedir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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