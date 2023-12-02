CHAINLINK (LINK)

Kasırga Uyarısı! Balinalar Bu Altcoin’i Biriktirmeye Devam Ediyor

Özet

  • Altcoin Chainlink’te balina birikimi sürüyor.
  • Son beş haftada önemli alımlar yaptılar.
  • Birikim bir rallinin işareti olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimi Chainlink (LINK), diğer altcoin’leri geride bırakarak güçlü bir performans sergiledi. En iyi balinalar kripto para birimini aktif olarak biriktiriyor. Geçtiğimiz yaklaşık beş hafta içinde, en büyük 200 cüzdan LINK’teki varlıklarını toplu olarak 50 milyon doların biraz üzerinde artırdı. Bu sürekli birikim, Chainlink’in etkileyici piyasa değeri büyümesine katkıda bulunarak son beş ayda yüzde 143’lük kayda değer bir artış sağladı.

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Swell Network CCIP Entegrasyonu ile Chainlink’i GüçlendiriyorStaking v0.2 Geçişi Piyasa Hareketini BaşlattıLINK’in Yükselişi ve Geleceğe Bakış

Swell Network CCIP Entegrasyonu ile Chainlink’i Güçlendiriyor

Son Staking v0.2 güncellemesinin sonrası Chainlink, Swell Network tarafından Chainlink CCIP’nin (Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Protokolü) entegrasyonuyla güçlendirilen önemli bir yükseliş trendi yaşadı. Daha hızlı işlemlere yönelik bu stratejik hamle, Chainlink’in (LINK) fiyatında sadece iki gün içinde yüzde 8’lik bir artışa neden oldu ve en iyi balinaların önemli birikimiyle desteklendi.

Santiment, zincir üzerindeki verileri analiz ederek kayda değer bir eğilimi ortaya koydu. En büyük 200 cüzdan, son beş hafta içinde stratejik olarak varlıklarına 50 milyon dolar değerinde etkileyici bir LINK ekledi. Staking v0.2 yükseltmesinin ardından gerçekleşen bu birikim, büyük oyuncuların Chainlink’in potansiyeline olan artan güveninin altını çizdi.

Chainlink’in dikkat çekici büyümesi yalnızca fiyatla sınırlı kalmadı. Piyasa değeri yalnızca beş ay içinde yüzde 143 gibi etkileyici bir oranda arttı. Bitcoin ile karşılaştırıldığında Chainlink, balina birikimi alanında diğer altcoin’leri geride bırakarak yüzde 93’lük kayda değer bir artışa sahip oladu.

Staking v0.2 Geçişi Piyasa Hareketini Başlattı

Chainlink‘in piyasa aktivitesindeki son artış, Staking v0.1’den v0.2’ye geçişe kadar izlenebilir. 28 Kasım 2023’te Staking v0.1 devre dışı kaldı, ödül emisyonunu durdurdu ve Chainlink hizmetlerini güvence altına aldı. V0.1’deki katılımcıların token’larını staking programında belirtildiği gibi staking v0.2’ye geçirmeleri gerekmekte.

Staking v0.2 için topluluk havuzu, 40 milyon 875 bin LINK ile sınırlı. Havuz, 19 milyon 41 bin 871 LINK token’ına sahip olarak şimdiden önemli bir katılım gördü. Bu değişim, LINK fiyatındaki ve genel piyasa faaliyetindeki son artışta önemli bir rol oynadı.

LINK’in Yükselişi ve Geleceğe Bakış

Son güncelleme itibariyle Chainlink (LINK) son 24 saatte yüzde 5,56 ve son 7 günde yüzde 5,96’lık önemli bir artışla 15,66 dolarda işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 613 milyon dolara ulaşarak 8 milyar 700 milyon dolarlık bir piyasa değerine katkıda bulundu.

Fiyattaki artış, Chainlink’in Toplam Teminatlı Değerini (TVS) de etkileyici seviyelere taşıyarak, öncelikle Staking’in etkisiyle 16 milyar doları aştı. Bu yükseliş ivmesinin ortasında analistler, özellikle balina faaliyetlerinin devam etmesi ve yatırımcı ilgisinin yoğunlaşması halinde, LINK‘in yakın gelecekte 20 dolar direncini kırma potansiyelini öngörüyorlar.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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