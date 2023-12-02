Solana (SOL)

Herkes Bitti Diyordu 8 Dolardan 62 Dolara Yükseldi! Kimse Bu Altcoin’i Satmıyor! Eskisinden Daha Mı Güçlü?

Özet

  • Solana (SOL), yatırımcıların token'ların %93'ünü stake ettiği güçlü bir performans sergiliyor.
  • DeFi ekosisteminden %63'lük TVL artışı, SOL'un diğer chain'leri geride bırakmasını sağladı.
  • Yüksek enflasyon ve negatif staking ödülleri riskleri beraberinde getiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Solana (SOL), ABD’de gerçekleşen faiz artırımları ve kripto para piyasasını etkileyen düzenleyici baskılara rağmen 2023’te güçlü bir görüntü sergiledi. Artan benimseme ve yükseliş gösteren ekonomik koşullarda yaşanan değişimle birlikte kripto yatırımcıları SOL’un güncel haliyle satın alınıp alınmaması gerektiğini araştırıyor.

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Solana Coin GrafiğiSolana Coin YorumlarıSolana Coin Geleceği

Solana Coin Grafiği

İlginç bir şekilde, yatırımcılar Solana’nın dolaşımdaki bulunan token’larının %93’ünden fazlasını stake etmiş görünüyor. 2 Aralık’ta StakeRewards tarafından sağlanan veriler, protokolde 395,88 milyon SOL’un stake edildiğini ortaya koyuyor.

Bu stake miktarı, Solana’nın 424,21 milyon SOL olan dolaşımdaki arzının %93,33’ünü temsil ediyor. Bunun yanı sıra, StakingRewards’a göre 24,64 milyar dolarlık staking piyasa değerine SOL’un 26,43 milyar dolarlık sermayesi olduğu ortaya koyuyor.

Solana Coin Yorumları

Solana’nın DeFi ekosisteminden elde ettiği Toplam Kilitlenmiş Değer (TVL) bir ayda %63, bir haftada ise %12,24 artış gösterdi. Bahsedilen veriler ise 2 Aralık tarihinde DefiLlama’dan alınmıştır.

SOL’da yaşanan bu TVL artışı onu listenin başlarına yükseltti. Özellikle SOL, diğer chain’lerden daha iyi performans göstererek dikkat çekti ve Avalanche’ın (AVAX) yedinci sıradaki yerini 678,7 milyon dolar kilitli ve protokollerinde kullanılan değerle birlikte elinden aldı.

Aslına bakılırsa hem %93 stake etme oranı hem de TVL büyümesi SOL’a yönelik ilginin ve talebin arttığına arttığını piyasaya göstermiş olabilir. Daha da önemlisi bu durum, yatırımcıların likiditelerini uzun vadede kilitlemeye istekli olduklarını ortaya koyarak protokole olan güveni yansıtıyorduç. Bu doğrultuda büyük kripto para borsalarından biri Coinbase de Solana’ya destek ekleyeceklerini duyurmuştu.

Solana Coin Geleceği

Tüm bunların yanında dikkate alınması gereken bir diğer durum ise Solana’da yaşanılabilecek bir düşüş. Solana, tüm kripto paralar içerisinde en enflasyonist tokenomiklerden bir tanesine sahip.

Kripto paranın sahip olduğu büyük arz enflasyonu, Solana’nın ATH’sine ulaştıktan sonra başlayan düşüşüyle gerçekleşen fiyat kaybında da görüldüğü üzere yatırımcıları etkilemekte. Buna ek olarak, StakingRewards tarafından yapılan ölçümde, SOL staking için yıllık enflasyona göre ayarlanmış negatif bir gerçek ödül oranı bulunmakta.

Solana’nın günlük token kilitlerinin değeri yaklaşık 5,33 milyon dolar olarak hesaplanıyor ve bu durum yatırımcıları için bir tehdit oluşturabilir. Son olarak, SOL’un 2023’te sahip olduğu etkileyici fiyat performansı, yatırımcıları kar elde etmeye teşvik edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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