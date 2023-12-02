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2 Altcoin ve Coinbase Etkisi! Popüler Şirketten Korelasyon Vurgusu

Özet

  • Kripto analiz şirketi LAYER.GG bugün bir korelasyona dikkat çekti.
  • Coinbase etkisine vurgu yapan şirkete göre fiyat hareketliliklerinde borsanın listelemelerinin etkisi var.
  • Analiz şirketi ayrıca Bitcoin fiyatıyla Nasdaq’da listelenen COIN arasında önemli bir ilişki var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para birimlerinin dinamik dünyasında, varlıkların önde gelen borsalarda listelenmesi piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebiliyor. LAYER.GG, Coinbase‘in (COIN) listeleme duyuruları ile daha geniş kripto para birimi ortamı arasındaki ilgi çekici korelasyona ışık tutuyor. Ayrıca ünlü analiz şirketinin COIN hisse senedi ile BTC fiyatı arasındaki ilişkiye de vurgu yapması dikkat çekti.

İçerikler
Coinbase ve Bitcoin: Kayda Değer Bir KorelasyonVarlık Listelemelerinin Etkisi: 2 Altcoin ÖrneğiDomino Etkisi: Gelecekteki Listelemeler Üzerine Spekülasyonlar

Coinbase ve Bitcoin: Kayda Değer Bir Korelasyon

LAYER.GG tarafından sağlanan grafik incelendiğinde, COIN ve BTC fiyat hareketlerinin karmaşık bir şekilde bağlantılı olduğu açıkça görülmekte. Bitcoin‘in fiyatındaki dalgalanmalar Coinbase’in piyasa performansını etkiliyor gibi göründüğünden, bu iki varlık arasındaki korelasyon araştırmaya değer bir ilişki olduğunu göstermekte.

Son gelişmeler Coinbase’in fiyatını 2023’te yeni zirvelere taşıdı. Direnç seviyelerini aşan bu artış, Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) onaylanmasına ilişkin beklentilerin artmasına ve Nasdaq‘ın yukarı yönlü gidişatına bağlandı. Bu faktörler toplu olarak Coinbase‘in yükseliş momentumuna katkıda bulundu.

Varlık Listelemelerinin Etkisi: 2 Altcoin Örneği

Varlık listelerinin Coinbase’in performansı üzerindeki etkisini analiz ettiğimizde ilgi çekici bir vaka çalışması ortaya çıkıyor. Özellikle, BIGTIME 12 Eylül’de duyurulduğunda, Coinbase’in fiyatı 3 katlık kayda değer bir artışa tanık oldu. Benzer şekilde, 2 Kasım’da TIA‘nın listelenmesi, piyasanın yeni eklemelere verdiği tepkiyi vurgulayarak olağanüstü sonuçları netice verdi.

Coinbase’in kısa süre önce Coinbase International Exchange’e Polygon ve Bitcoin Cash sürekli vadeli işlemler sözleşmeleri için destek eklediğini duyurması stratejik genişleme anlamına geliyor. Düzenleyici belirsizlikler kademeli olarak ele alındığından, Layer.GG Coinbase’in yakın gelecekte aktif olarak ek listelemeler yapacağını öngörmekte.

Domino Etkisi: Gelecekteki Listelemeler Üzerine Spekülasyonlar

Coinbase gelişen düzenleyici ortamda gezinirken, gelecekteki listeleme beklentisi de artıyor. Coinbase’in platformuna her yeni eklemenin duyurulması tarihsel olarak önemli piyasa hareketlerini tetikledi. Düzenleyici belirsizlikler adım adım çözülürken, Coinbase’in daha fazla listelemeye yönelik proaktif duruşunu sürdüreceği beklentisi var.

Coinbase‘in bir sonraki listelemesini duyurması, halk arasında “hamburger parası” olarak adlandırılan bir fon akışının kripto piyasasına geri dönme olasılığını artırıyor. Coinbase listelemeleri ve piyasa duyarlılığı arasındaki ilişki, her duyurunun yatırımcı ilgisini ve sermaye girişini yeniden canlandırma potansiyeline sahip olduğunu göstermekte.

Sonuç olarak LAYER.GG, Coinbase’in listeleme eğilimlerine daha yakından bakılması düşüncesinde. COIN ve BTC fiyatları arasındaki karmaşık korelasyon, son listelemelerin etkili sonuçlarıyla birleştiğinde, Coinbase’i kripto para piyasası dinamiklerini şekillendirmede önemli bir oyuncu olarak konumlandırıyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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