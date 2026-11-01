Binance saldırısı sonrası Bitcoin fiyat farkı teknik arızaya dönüştü

Kripto piyasasında sık kullanılan bazı göstergeler son günlerde olağan işleyişin dışına çıktı. ABD’deki Coinbase ile küresel ölçekte faaliyet gösteren Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Coinbase Premium Index yaklaşık eksi yüzde 0,06’ya geriledi. Normal koşullarda bu tablo, ABD kaynaklı kurumsal satış baskısının güçlendiğine işaret edebiliyor.

Fiyat farkının arkasında ne var

Bu kez ortaya çıkan sapma, piyasa talebindeki doğrudan bir zayıflamadan çok, Binance’te yaşanan güvenlik krizinin ardından alınan acil önlemlerle bağlantılı görünüyor. Borsa, büyük çaplı siber saldırı sonrasında işlemleri sınırlandırınca platformlar arası arbitraj akışı fiilen durdu. Böylece Coinbase’te görece ucuz kalan Bitcoin’in Binance’e taşınarak fiyat farkının kapanması mümkün olmadı.

Coinbase Premium Index, Bitcoin’in Coinbase fiyatı ile Binance fiyatı arasındaki farkı izleyen bir gösterge olarak biliniyor. Coinbase, özellikle ABD’li kurumsal ve bireysel yatırımcıların yoğun kullandığı başlıca kripto para platformları arasında yer alıyor. Bu nedenle endeksteki sert negatif hareketler çoğu zaman ABD talebine ilişkin bir sinyal olarak okunuyor.

Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, işlemlerin bloke edilmesi nedeniyle Coinbase’teki iskonto seviyesinin geçici olarak ABD talebindeki zayıflığın güvenilir bir göstergesi olmaktan çıktığını belirtiyor.

Saldırı sonrası işlemler durduruldu

Olağan dışı fiyat farkı, sektör tarihinin en büyük olaylarından biriyle aynı dönemde görüldü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde saldırganlar Binance’in sıcak cüzdanlarını hedef aldı ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlık çekti. Binance, çalınan fonların yaklaşık yarısını blokzincir üzerinde dondurdu. Platform yönetimi, kalan müşteri zararlarının ise SAFU rezerv fonundan karşılanacağını açıkladı.

SAFU, Binance’in kullanıcı varlıklarını korumak için oluşturduğu acil durum rezerv fonu olarak biliniyor. Borsa, büyük güvenlik olaylarında bu fonu zarar telafisi için kullanacağını daha önce de duyurmuştu.

Binance, para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurarak sorunu çevrelemeye çalıştı; bu adımın ardından platformlar arasındaki klasik arbitraj mekanizması anında felç oldu.

Piyasa gözünü çekimlerin açılmasına çevirdi

Panik ortamında Bitcoin fiyatı 77.000 ile 78.000 dolar aralığına indi. Ancak fiyat farkının büyümesinde tek etken düşüş değildi. Asıl belirleyici unsur, likiditenin platformların içinde kilitli kalması oldu. Büyük yatırımcılar Coinbase’ten aldıkları Bitcoin’i Binance’e aktaramadığı için fiyatlar doğal yoldan dengelenemedi.

Binance, 1 Kasım’da çekim işlemlerini aşamalı olarak yeniden açacağını ve ilk etapta BTC ile ETH transferlerine izin verileceğini duyurdu. Piyasa şimdi arbitraj işlemlerinin ne kadar hızlı normale döneceğini izliyor.

Önümüzdeki günlerde iki borsa arasındaki fark kapanırsa, son hareketin teknik aksaklıktan kaynaklandığı değerlendirmesi güç kazanacak. Negatif farkın kalıcı hale gelmesi durumunda ise bu kez ABD sermayesinde gerçek bir yavaşlamaya işaret eden daha ciddi bir sinyalden söz edilebilecek.