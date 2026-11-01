COINBASE

Binance saldırısı sonrası Bitcoin fiyat farkı teknik arızaya dönüştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’e yönelik saldırı sonrası Bitcoin’de Coinbase ile fiyat farkı yılın zirvesine çıktı.
  • 📉 İşlemlerin geçici olarak durması, $BTC fiyatlarının borsalar arasında dengelenmesini engelledi.
  • 🛡️ Binance, 29 ve 30 Ekim saldırılarının ardından çekimleri kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Kripto piyasasında sık kullanılan bazı göstergeler son günlerde olağan işleyişin dışına çıktı. ABD’deki Coinbase ile küresel ölçekte faaliyet gösteren Binance arasındaki Bitcoin fiyat farkı yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, Coinbase Premium Index yaklaşık eksi yüzde 0,06’ya geriledi. Normal koşullarda bu tablo, ABD kaynaklı kurumsal satış baskısının güçlendiğine işaret edebiliyor.

İçindekiler
1 Fiyat farkının arkasında ne var
2 Saldırı sonrası işlemler durduruldu
3 Piyasa gözünü çekimlerin açılmasına çevirdi

Fiyat farkının arkasında ne var

Bu kez ortaya çıkan sapma, piyasa talebindeki doğrudan bir zayıflamadan çok, Binance’te yaşanan güvenlik krizinin ardından alınan acil önlemlerle bağlantılı görünüyor. Borsa, büyük çaplı siber saldırı sonrasında işlemleri sınırlandırınca platformlar arası arbitraj akışı fiilen durdu. Böylece Coinbase’te görece ucuz kalan Bitcoin’in Binance’e taşınarak fiyat farkının kapanması mümkün olmadı.

Coinbase Premium Index, Bitcoin’in Coinbase fiyatı ile Binance fiyatı arasındaki farkı izleyen bir gösterge olarak biliniyor. Coinbase, özellikle ABD’li kurumsal ve bireysel yatırımcıların yoğun kullandığı başlıca kripto para platformları arasında yer alıyor. Bu nedenle endeksteki sert negatif hareketler çoğu zaman ABD talebine ilişkin bir sinyal olarak okunuyor.

Galaxy Research araştırma başkanı Alex Thorn, işlemlerin bloke edilmesi nedeniyle Coinbase’teki iskonto seviyesinin geçici olarak ABD talebindeki zayıflığın güvenilir bir göstergesi olmaktan çıktığını belirtiyor.

Saldırı sonrası işlemler durduruldu

Olağan dışı fiyat farkı, sektör tarihinin en büyük olaylarından biriyle aynı dönemde görüldü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde saldırganlar Binance’in sıcak cüzdanlarını hedef aldı ve yaklaşık 6,3 milyar dolarlık varlık çekti. Binance, çalınan fonların yaklaşık yarısını blokzincir üzerinde dondurdu. Platform yönetimi, kalan müşteri zararlarının ise SAFU rezerv fonundan karşılanacağını açıkladı.

SAFU, Binance’in kullanıcı varlıklarını korumak için oluşturduğu acil durum rezerv fonu olarak biliniyor. Borsa, büyük güvenlik olaylarında bu fonu zarar telafisi için kullanacağını daha önce de duyurmuştu.

Binance, para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurarak sorunu çevrelemeye çalıştı; bu adımın ardından platformlar arasındaki klasik arbitraj mekanizması anında felç oldu.

Piyasa gözünü çekimlerin açılmasına çevirdi

Panik ortamında Bitcoin fiyatı 77.000 ile 78.000 dolar aralığına indi. Ancak fiyat farkının büyümesinde tek etken düşüş değildi. Asıl belirleyici unsur, likiditenin platformların içinde kilitli kalması oldu. Büyük yatırımcılar Coinbase’ten aldıkları Bitcoin’i Binance’e aktaramadığı için fiyatlar doğal yoldan dengelenemedi.

Binance, 1 Kasım’da çekim işlemlerini aşamalı olarak yeniden açacağını ve ilk etapta BTC ile ETH transferlerine izin verileceğini duyurdu. Piyasa şimdi arbitraj işlemlerinin ne kadar hızlı normale döneceğini izliyor.

Önümüzdeki günlerde iki borsa arasındaki fark kapanırsa, son hareketin teknik aksaklıktan kaynaklandığı değerlendirmesi güç kazanacak. Negatif farkın kalıcı hale gelmesi durumunda ise bu kez ABD sermayesinde gerçek bir yavaşlamaya işaret eden daha ciddi bir sinyalden söz edilebilecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase CEO’su, x402 ile abonelik modelinin değişebileceğini söyledi

Coinbase, Ripple USD’yi listeleyerek ABD pazarında ortaklığı genişletti

Coinbase, veri sızıntısının kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını açıkladı

Coinbase verileri BTC’de düşüş baskısının güçlendiğini gösteriyor

Coinbase türev işlemlerini 24 Ekim’de 9 saat durduracak

Coinbase, XRP türev piyasasında zarardaki uzun pozisyonlara işaret etti

Stand With Crypto, Senato ve Temsilciler Meclisi için aday desteğini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da tokenlaştırılmış hisse hacmi ekimde 827 milyon dolara çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum’da tokenlaştırılmış hisse hacmi ekimde 827 milyon dolara çıktı
Kripto Para
Binance saldırganı 130’dan fazla altcoin satarak 279 milyon dolar topladı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?