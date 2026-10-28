COINBASE

Coinbase, veri sızıntısının kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, veri olayının kendi sistemlerinde değil üçüncü taraf sağlayıcıda yaşandığını açıkladı.
  • 📌 Şirket, sınırlı sayıdaki müşterinin iletişim verilerinin etkilenmiş olabileceğini ve müşteri varlıklarının zarar görmediğini bildirdi.
  • 📉 Coinbase ayrıca $FORTH işlemlerini 23 Kasım 2026 tarihinde askıya alacağını duyurdu.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Coinbase, müşteri verilerinin açığa çıkmış olabileceğine ilişkin endişelere yanıt vererek olayın kendi altyapısında yaşanan bir ihlalden kaynaklanmadığını açıkladı. Şirket, yetkisiz erişimin üçüncü taraf bir analiz hizmeti sağlayıcısında meydana geldiğini, Coinbase sistemlerinde ise izinsiz erişime dair bulgu saptanmadığını bildirdi.

İçindekiler
1 Üçüncü taraf sağlayıcı öne çıktı
2 Kullanıcılara dolandırıcılık uyarısı yapıldı
3 Yeni listelemeler ve FORTH kararı

Üçüncü taraf sağlayıcı öne çıktı

Coinbase Support hesabı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Coinbase herhangi bir veri ihlali yaşamadı” ifadesini kullandı. Şirket, olayın analiz tedarikçisi Amplitude tarafında gerçekleşen bir güvenlik vakasından kaynaklandığını ve bunun Coinbase müşterilerinin sınırlı bir bölümüne ait iletişim verilerini etkilediğini belirtti.

Amplitude, dijital ürün ekiplerinin kullanıcı davranışlarını ölçmek için kullandığı bir analiz platformu olarak biliniyor. Coinbase, yaşanan gelişmenin doğrudan borsa altyapısına yönelik bir saldırı değil, hizmet alınan dış sağlayıcıyla bağlantılı bir güvenlik olayı olduğunu vurguladı.

Coinbase Support, şirketin herhangi bir veri ihlali yaşamadığını, olayın üçüncü taraf analiz sağlayıcısı Amplitude kaynaklı olduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca müşteri varlıklarının bu olaydan etkilenmediğini duyurdu. Coinbase, yasal yükümlülükleri kapsamında etkilenen kullanıcıları ve ilgili düzenleyici kurumları bilgilendirdiğini de kaydetti.

Kullanıcılara dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Açığa çıkan iletişim bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından sahte destek mesajları, kimlik avı girişimleri veya sosyal mühendislik yöntemleri için kullanılabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle kullanıcıların hesap güvenliği bahanesiyle gönderilen istenmeyen mesajlara karşı temkinli davranması istendi.

Kullanıcıların şüpheli bağlantılara tıklamaması, parola ve iki aşamalı doğrulama kodlarını paylaşmaması, hesaplarına yalnızca resmi kanallar üzerinden erişmesi istendi.

Kripto sektöründe üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların taşıdığı riskler son dönemde daha fazla tartışılırken, bu olay da borsaların kendi sistemleri dışında kalan tedarik zinciri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Coinbase, mevcut bulgular ışığında olayın kapsamını sınırlı bir müşteri grubuyla ilişkilendirdi.

Yeni listelemeler ve FORTH kararı

Öte yandan Coinbase, Axis Robotics, Stable ve Ritual varlıklarını yakın dönemde platformuna ve mobil uygulamasına ekledi. Böylece kullanıcılar bu varlıkları alıp satabiliyor, dönüştürebiliyor, gönderip alabiliyor ve saklayabiliyor.

Borsa, düzenli incelemeler sonucunda Ampleforth Governance Token için de yeni bir karar aldı. Coinbase, FORTH işlemlerini 23 Kasım 2026 günü Doğu Saati ile 14.00 itibarıyla askıya alacak. Kararın Coinbase Simple and Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime hizmetlerini kapsayacağı belirtildi.

VarlıkDurumPlatform bilgisi
AXISListelendiCoinbase platformu ve uygulaması
STABLEListelendiCoinbase platformu ve uygulaması
RITUALListelendiCoinbase platformu ve uygulaması
FORTHİşlemler askıya alınacak23 Kasım 2026, 14.00 ET
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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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