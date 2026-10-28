Coinbase, veri sızıntısının kendi sistemlerinden kaynaklanmadığını açıkladı

Coinbase, müşteri verilerinin açığa çıkmış olabileceğine ilişkin endişelere yanıt vererek olayın kendi altyapısında yaşanan bir ihlalden kaynaklanmadığını açıkladı. Şirket, yetkisiz erişimin üçüncü taraf bir analiz hizmeti sağlayıcısında meydana geldiğini, Coinbase sistemlerinde ise izinsiz erişime dair bulgu saptanmadığını bildirdi.

Üçüncü taraf sağlayıcı öne çıktı

Coinbase Support hesabı, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Coinbase herhangi bir veri ihlali yaşamadı” ifadesini kullandı. Şirket, olayın analiz tedarikçisi Amplitude tarafında gerçekleşen bir güvenlik vakasından kaynaklandığını ve bunun Coinbase müşterilerinin sınırlı bir bölümüne ait iletişim verilerini etkilediğini belirtti.

Amplitude, dijital ürün ekiplerinin kullanıcı davranışlarını ölçmek için kullandığı bir analiz platformu olarak biliniyor. Coinbase, yaşanan gelişmenin doğrudan borsa altyapısına yönelik bir saldırı değil, hizmet alınan dış sağlayıcıyla bağlantılı bir güvenlik olayı olduğunu vurguladı.

Coinbase Support, şirketin herhangi bir veri ihlali yaşamadığını, olayın üçüncü taraf analiz sağlayıcısı Amplitude kaynaklı olduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca müşteri varlıklarının bu olaydan etkilenmediğini duyurdu. Coinbase, yasal yükümlülükleri kapsamında etkilenen kullanıcıları ve ilgili düzenleyici kurumları bilgilendirdiğini de kaydetti.

Kullanıcılara dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Açığa çıkan iletişim bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından sahte destek mesajları, kimlik avı girişimleri veya sosyal mühendislik yöntemleri için kullanılabileceği uyarısı yapıldı. Bu nedenle kullanıcıların hesap güvenliği bahanesiyle gönderilen istenmeyen mesajlara karşı temkinli davranması istendi.

Kullanıcıların şüpheli bağlantılara tıklamaması, parola ve iki aşamalı doğrulama kodlarını paylaşmaması, hesaplarına yalnızca resmi kanallar üzerinden erişmesi istendi.

Kripto sektöründe üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların taşıdığı riskler son dönemde daha fazla tartışılırken, bu olay da borsaların kendi sistemleri dışında kalan tedarik zinciri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Coinbase, mevcut bulgular ışığında olayın kapsamını sınırlı bir müşteri grubuyla ilişkilendirdi.

Yeni listelemeler ve FORTH kararı

Öte yandan Coinbase, Axis Robotics, Stable ve Ritual varlıklarını yakın dönemde platformuna ve mobil uygulamasına ekledi. Böylece kullanıcılar bu varlıkları alıp satabiliyor, dönüştürebiliyor, gönderip alabiliyor ve saklayabiliyor.

Borsa, düzenli incelemeler sonucunda Ampleforth Governance Token için de yeni bir karar aldı. Coinbase, FORTH işlemlerini 23 Kasım 2026 günü Doğu Saati ile 14.00 itibarıyla askıya alacak. Kararın Coinbase Simple and Advanced Trade, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime hizmetlerini kapsayacağı belirtildi.

Varlık Durum Platform bilgisi AXIS Listelendi Coinbase platformu ve uygulaması STABLE Listelendi Coinbase platformu ve uygulaması RITUAL Listelendi Coinbase platformu ve uygulaması FORTH İşlemler askıya alınacak 23 Kasım 2026, 14.00 ET