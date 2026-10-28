SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da günlük yakım oranı yüzde 428 bin arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu ağında günlük yakım oranı son 24 saatte yüzde 428.862 arttı.
  • 📈 Son bir günde 1,4 milyon SHIB yakılırken $SHIB yaklaşık yüzde 3 yükseldi.
  • 🧭 Bu sıçrama, geçen haftaki sert oynaklığın ardından kripto piyasasındaki toparlanma sırasında görüldü.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Shiba Inu ağında son 24 saatte kaydedilen yakım artışı, bu ayın en sert günlük sıçraması olarak öne çıktı. Verilere göre SHIB yakım oranı yüzde 428.862 yükseldi. Aynı dönemde 1,4 milyon SHIB dolaşımdan çıkarıldı.

İçindekiler
1 Yakım verisinde ayın en güçlü sıçraması
2 Piyasa toparlanırken fiyat da yükseldi

Yakım verisinde ayın en güçlü sıçraması

Shiba Inu ekosistemine ilişkin yakım verilerini izleyen Shibburn, son 24 saatte yakım oranında çok sert bir artış görüldüğünü paylaştı. Shibburn, topluluk tarafından yakılan ve erişilemeyen cüzdanlara gönderilen SHIB miktarını takip eden bir veri platformu olarak biliniyor.

Shibburn verileri, Shiba Inu’nun 24 saatlik yakım oranının yüzde 428.862 arttığını ve bunun ay içindeki en yüksek günlük artış olduğunu gösteriyor.

Shiba Inu ağı büyük ölçekli token yakımlarıyla tanınsa da, bu ölçekte bir günlük yükseliş sık görülmüyor. Son günlerde yakım faaliyetinin belirgin biçimde zayıfladığı dikkate alındığında, düşük baz etkisi bu sert sıçramada rol oynamış olabilir.

Veriler, son bir günde yakılan toplam SHIB miktarının 1,4 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu rakam, ağın daha yüksek seyrettiği dönemlerde görülen ortalama günlük yakım miktarlarının altında kalsa da, önceki günlerde aktivitenin çok yavaşlaması oran tarafında sert bir artışa yol açtı.

Piyasa toparlanırken fiyat da yükseldi

Yakım oranındaki artış, kripto para piyasasının geçen haftaki sert oynaklığın ardından toparlanmaya başladığı bir döneme denk geldi. Geniş çaplı piyasa hareketiyle birlikte SHIB fiyatı da son dip seviyelerinden uzaklaştı.

Son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselen SHIB, 0.000005 dolar civarında işlem görüyor.

Ağ etkinliğindeki canlanma ile fiyat toparlanmasının aynı zaman diliminde yaşanması, Shiba Inu cephesinde kısa vadeli hareketliliğin arttığına işaret ediyor. Bununla birlikte, yakılan token miktarının mutlak değer olarak sınırlı kalması, oranlardaki sert yükselişin tek başına daha geniş bir eğilimi doğrulamak için yeterli olmadığını gösteriyor.

Piyasadaki genel toparlanmanın sürmesi halinde SHIB üzerindeki ilgi korunabilir. Ancak mevcut veriler, son 24 saatteki sıçramanın büyük ölçüde önceki günlerdeki düşük yakım temposunun ardından geldiğini ortaya koyuyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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