Fed kararı öncesi altında 4.000 dolar eşiği kritik önem taşıyor

Altın fiyatları, kasım ayına yaklaşırken teknik açıdan kritik bir bölgeye geldi. XAU/USD, 2026 boyunca görülen rekor yükselişlerin ardından ekimde belirgin bir soluklanma yaşadı ve şimdi destek olarak izlenen bir alanın hemen üzerinde işlem görüyor. Spot altın haber yazımı sırasında 4.019,805 dolarda bulunurken gün içi en düşük seviye 3.978,180 dolar, son mum içindeki yükseliş ise yüzde 0,60 oldu.

Teknik görünümde destek sınavı öne çıktı

Cheds Trading analisti, X paylaşımında altının destek bölgesinin eşiğinde bulunduğunu belirtti. Grafikte fiyatın yatay bir destek alanına yaklaştığı, buna karşılık her yeni tepenin bir öncekine göre daha aşağıda kaldığı görülüyor. Bu yapı, son dönemde aşağı yönlü seyrin ardından test edildiği için kısa vadeli görünüm açısından önem taşıyor.

Bollinger Bantları da düşüş sırasında genişledi. Bu durum, satış dalgası boyunca oynaklığın arttığına işaret ediyor. Bollinger Bantları, fiyatın ortalama etrafındaki hareket aralığını ölçen yaygın bir teknik gösterge olarak biliniyor.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın belirli bir dönem ortalaması etrafında üst ve alt bantlar oluşturan teknik göstergedir. Bantların genişlemesi çoğunlukla oynaklığın arttığını, daralması ise fiyat hareketinin sıkıştığını gösterir.

Analist Cheds Trading, altının destek bölgesinin hemen eşiğinde bulunduğunu ve bu alanın korunup korunmayacağının kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını aktardı.

Alıcıların maviyle işaretlenen düşük bölgeyi savunması halinde fiyatın kısa süreli bir tepki yükselişi denemesi mümkün görülebilir. Buna karşılık bu alanın aşağı kırılması durumunda, daha önce destek olarak çalışan bölgenin sonraki toparlanmalarda direnç işlevi görmesi ihtimali güçlenebilir.

Ekim düzeltmesiyle 4.000 dolar seviyesi yeniden merkeze geldi

Kısa vadeli çerçevede üç seviye öne çıkıyor. 3.978 dolar, son haftalık dip olarak aşağı yönlü ilk referans konumunda bulunuyor. 4.000 dolar, psikolojik eşik olarak izleniyor. 4.030 dolar ise son mumdaki tepe seviye ve yukarı yönlü toparlanmada ilk bariyer olarak değerlendiriliyor.

Seviye Tür Anlamı 3.978 dolar Haftalık dip Aşağı yönlü ilk referans 4.000 dolar Psikolojik eşik Piyasanın odaklandığı merkez bölge 4.030 dolar Kısa vadeli tepe Toparlanmadaki ilk aşılması gereken seviye

Grafik, 2024 ve 2025 dönemindeki sert yükselişlerin ardından 2026 içinde daha da hızlanan bir tırmanışa işaret ediyor. Ancak 4.030 doların aşılması tek başına trendin yeniden yukarı döndüğünü kanıtlamayabilir. Buna karşılık 3.978 doların altına inilmesi, yükseliş senaryosunu zayıflatabilir ve satış baskısını artırabilir.

3.978 doların altındaki haftalık kapanış, altının desteğini koruduğu yönündeki mevcut yorumu geçersiz bırakabilir.

Fed toplantısı piyasadaki ana gündem maddesi oldu

ABD Merkez Bankası Fed, 27-28 Ekim tarihlerinde toplanacak ve politika kararını 28 Ekim’de açıklayacak. Fed, dünyanın en büyük merkez bankası olarak dolar likiditesi ve faiz beklentileri üzerinden emtia ve kripto piyasalarında da güçlü etki yaratıyor.

Piyasa katılımcıları yalnızca kararın kendisini değil, sonraki toplantılara ilişkin yönlendirmeleri de izleyecek. Daha sıkı para politikası mesajı verilmesi, doları güçlendirebilir ve ABD tahvil getirilerini yukarı çekebilir. Böyle bir tablo, faiz getirisi sunmayan altının elde tutulma maliyetini artırabilir. Daha yumuşak bir ton ise dolar ve tahvil getirilerinde gevşemeye yol açarak değerli metallere alan açabilir.

Kasım öncesi izlenecek eşikler netleşti

Yatırımcıların ilk olarak Fed kararı yaklaşırken 3.978 ile 4.000 dolar aralığının korunup korunmadığını izlemesi gerekiyor. 4.030 doların üzerinde bir tepki hareketi kısa vadede alıcıları destekleyebilir. Buna karşılık son dip seviyenin altına güçlü bir sarkma, zayıflığın derinleşebileceğine işaret edebilir.

Dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri de ek teyit açısından önem taşıyor. Özellikle şahin bir Fed mesajı ile birlikte bu göstergelerde yükseliş görülmesi, altın üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu nedenle piyasa oyuncuları, Fed kararını tek başına alım veya satım işareti olarak değerlendirmek yerine fiyatın bu eşiklerde verdiği tepkiyi birlikte izliyor.