Kripto Para

PEPE ve SHIB arasındaki piyasa değeri farkı 1,06 milyar dolara indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İki büyük cüzdanın 10,19 milyon dolarlık PEPE transferi sonrası PEPE ve SHIB arasındaki fark 1,06 milyar dolara indi.
  • 📈 Alıcılar satış riskine rağmen arzı hızla emdi ve $PEPE son 24 saatte %10,8’in üzerinde yükseldi.
  • 🧭 Arkham Intelligence verileri, Justin Sun’ın son 10 günde toplam arzın %2,82’sine ulaşan PEPE birikimi yaptığını gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ethereum ağındaki memecoin piyasasında uzun süredir hareketsiz kalan iki büyük cüzdanın aynı dönemde toplam 2,27 trilyon PEPE transfer etmesi, işlem hacmini ve fiyat hareketlerini yeniden hızlandırdı. Yaklaşık 10,19 milyon dolar değerindeki bu transferler, yatırımcıların odağını yeniden PEPE ve Shiba Inu’ya çevirdi.

İçindekiler
1 Büyük cüzdan hareketi fiyatları aşağı çekmedi
2 PEPE ile SHIB arasındaki fark daraldı
3 Yoğunlaşma riski öne çıktı

Büyük cüzdan hareketi fiyatları aşağı çekmedi

Bir yıl boyunca hareketsiz kalan ve daha önce Coinbase’e yatırımlar için kullanıldığı görülen ilk adres, 6,53 milyon dolar değerinde PEPE taşıdı. Dört aydır sessiz olan ikinci cüzdan ise 3,66 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi. Eski ve büyük cüzdanların yeniden aktif hale gelmesi, çoğu zaman borsaya satış hazırlığı şeklinde okunuyor.

Buna karşın piyasada beklenen türde bir geri çekilme yaşanmadı. Alıcılar, satış baskısı ihtimaline rağmen işlemleri kısa sürede karşıladı. Son 12 saatte oluşan toplam işlem hacminin %84’ü son 6 saatte gerçekleşti ve piyasaya çıkan arzın büyük bölümünün hızla emildiği görüldü.

Uzun süredir hareketsiz kalan iki büyük cüzdanın toplam 2,27 trilyon PEPE taşımasına rağmen piyasada sert satış yerine güçlü alım görüldü.

PEPE ile SHIB arasındaki fark daraldı

Bu hareketlilik sırasında PEPE’nin günlük yükselişi TradingView verilerinde %10,8’i aştı. Yükseliş yalnızca PEPE ile sınırlı kalmadı; Shiba Inu da %1,66 değer kazanarak önceki güçlü seyrini korudu. Böylece iki varlığın piyasa değeri arasındaki fark 1,06 milyar dolara kadar geriledi.

Shiba Inu, Ethereum tabanlı en büyük memecoin projelerinden biri olarak uzun süredir segmentin önde gelen varlıkları arasında yer alıyor. PEPE’deki son ivme ise bu dengeleri yeniden tartışmaya açtı ve Ethereum ekosistemindeki spekülatif likiditenin yeniden memecoin’lere yöneldiğini gösterdi.

Yoğunlaşma riski öne çıktı

Piyasadaki yükselişe rağmen temel risklerden biri, arzın sınırlı sayıdaki büyük yatırımcının elinde toplanmış olması. Arkham Intelligence verilerine göre Tron’un kurucusu Justin Sun son 10 günde PEPE pozisyonunu belirgin biçimde artırdı ve toplam arzın %2,82’sine karşılık gelen yaklaşık 51,25 milyon dolarlık birikime ulaştı.

Mini sözlük: Arkham Intelligence, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini ve adres bağlantılarını izleyen bir zincir üstü veri platformudur. Büyük yatırımcıların birikim ve transferleri bu tür araçlarla takip edilebiliyor.

Arkham Intelligence verileri, Justin Sun’ın son 10 günde toplam PEPE arzının %2,82’sini topladığını ortaya koydu.

Veriler, büyük yatırımcıların PEPE arzının %94,66’sını kontrol ettiğini gösteriyor. Bu tablo, birkaç düzine cüzdanın atacağı adımların yalnızca fiyat üzerinde değil, PEPE ile SHIB arasındaki rekabetin yönü üzerinde de belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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