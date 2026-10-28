Binance, 30 Ekim’de BTC ve ETH dahil 10 marjin paritesini kaldıracak

Binance, 30 Ekim 2026 için yeni bir marjin ve spot işlem çifti kaldırma takvimi açıkladı. Son güncellemede Bitcoin ve Ethereum’un da yer aldığı bazı marjin pariteleri listeden çıkarılırken, borsa aynı gün belirli spot işlem çiftlerinde de işlemleri durduracak.

Marjin paritelerinde kaldırma takvimi açıklandı

Binance, çapraz marjin tarafında 10 işlem çiftini 30 Ekim 2026 saat 06.00 UTC itibarıyla kaldıracağını duyurdu. Listede RE/USD1, 币安人生/U, KAT/U, BTC/USDS, ETH/USDS, AVNT/U, FET/U, TRUMP/U, APT/U ve WLFI/U yer aldı.

Borsa, belirtilen tarihte kullanıcı pozisyonlarını kapatacağını, otomatik uzlaşma sürecini işleteceğini ve ilgili çapraz marjin çiftlerindeki tüm bekleyen emirleri iptal edeceğini bildirdi. Bu işlemlerin ardından söz konusu pariteler Binance Marjin’den tamamen kaldırılacak. Kullanıcılar ise aynı varlıklarda, marjin tarafında açık kalmaya devam eden diğer işlem çiftlerini kullanabilecek.

Binance, kullanıcıların olası kayıplardan kaçınması için marjin işlemleri durmadan önce pozisyonlarını kapatmalarını veya varlıklarını Marjin Hesaplarından Spot Hesaplara aktarmalarını istedi.

Borsa, delist süreci sırasında kullanıcıların pozisyonlarını güncelleyemeyeceğini de belirtti. Yaklaşık üç saat sürmesi beklenen bu süreçte açık pozisyon taşıyan hesaplar, fiyat hareketlerine karşı işlem yapamayacak.

Spot piyasada 12 işlem çifti kapanıyor

Binance, spot piyasada da 12 işlem çiftini 30 Ekim 2026 saat 03.00 UTC’de kaldıracak. Kapanacak çiftler AAVE/BTC, ATOM/BTC, CAKE/BTC, DASH/BTC, ETC/BTC, ICP/BTC, PENDLE/BTC, RENDER/BTC, TAO/BTC, THETA/BTC, XAUT/BTC ve XTZ/BTC olarak sıralandı.

Şirket, spot listelerinde periyodik inceleme yaptığını ve düşük likidite ile zayıf işlem hacmi gibi etkenler nedeniyle bazı pariteleri zaman zaman kaldırabildiğini kaydetti. Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, vadeli ve marjin piyasalarında geniş ürün yelpazesi sunuyor.

Piyasa Parite sayısı Tarih ve saat Çapraz marjin 10 30 Ekim 2026, 06.00 UTC Spot 12 30 Ekim 2026, 03.00 UTC

Ethereum ağında cüzdan bakımı yapılacak

Binance ayrıca Ethereum ağı için 28 Ekim 2026 saat 06.00 UTC’de cüzdan bakımı planladı. Bu çalışma nedeniyle Ethereum ağındaki yatırma ve çekme işlemleri 05.55 UTC’den itibaren geçici olarak askıya alınacak.

Borsa, bakımın yaklaşık bir saat sürmesinin beklendiğini ve işlemlerin çalışma tamamlandığında yeniden açılacağını aktardı. Bu duyuru yalnızca Ethereum ağı üzerindeki yatırma ve çekme süreçlerini kapsıyor.

Teminat varlıkları listesine beş yeni token eklendi

Öte yandan Binance Cross Margin, Portfolio Margin ve Portfolio Margin Pro tarafında beş yeni bStocks tokenı uygun teminat varlıkları arasına aldı. 28 Ekim 2026 itibarıyla eklenen varlıklar Bending Spoons, GraniteShares 2x Short SK Hynix ETF, GraniteShares 2x Long SK Hynix ETF, GE Vernova ve AppLovin bağlantılı tokenlar oldu.

Mini sözlük: bStocks, geleneksel finans varlıklarını ya da bunlara bağlı ürünleri blokzincir üzerinde temsil eden tokenlaştırılmış enstrümanlar için kullanılan bir adlandırmadır. Teminat varlığı ise marjin işlemlerinde borçlanma kapasitesini desteklemek için kabul edilen varlığı ifade eder.

Binance, Ethereum ağı için cüzdan bakımının 28 Ekim’de başlayacağını, yatırma ve çekme işlemlerinin ise bakım tamamlanınca yeniden açılacağını duyurdu.