Bitcoin fiyatı 70.000 dolar likidite bölgesine yaklaşırken 443 milyon dolarlık alım emri dikkat çekiyor

Bitcoin, son günlerde yaşadığı geri çekilme sonrası 70.000 dolar bandına yaklaşırken, bu seviyede yer alan yoğun alım emirleri kripto piyasasında yakından izleniyor. CoinGlass’ın yayımladığı güncel emir defteri verilerine göre, 72.000 ile 70.000 dolar arasında toplamda 6.235 BTC için limit alım emri bulunuyor. Bu emirlerin piyasa değerinin yaklaşık 443 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Fiyat her yaklaştığında, 70.000 dolar seviyesinde oluşan bu talep kümesi, yükseliş denemelerinin hızlanmasını veya satış baskısının kısa süreli durmasını sağlayabilir. Limit alım emirleri, piyasa fiyatının altındaki seviyelere yerleştirilen alım taleplerine verilen isim. Fiyat bu seviyelere indiğinde, mevcut arzı karşılayabilecek güçlü bir alıcı kitlesiyle karşılaşıldığından sert düşüşlerin frenlenmesi mümkün olabiliyor.

Alt destek seviyeleri ve likidite görünümü

70.000 doların hemen altında ise dikkat çeken yeni bir destek noktası göze çarpıyor. 68.505 dolar seviyesinde, yaklaşık 1.012 BTC’lik (yaklaşık 69 milyon dolar) yeni bir alım emri kümelenmiş durumda. Bu seviyenin de altına inilirse, emir defterinde ciddi bir talep boşluğu bulunduğu gözlemleniyor.

Son verilere göre, spot piyasadaki bu alım emirlerinin yanı sıra vadeli işlemler tarafında da kritik bir denge oluştu. CoinGlass’ın sıcaklık haritasına bakıldığında, 70.000 dolar civarında toplamda 2 milyar dolarlık uzun pozisyonun likidasyon riskiyle karşı karşıya olduğu görülüyor. Buna karşılık, 78.000 dolar seviyesinde 5 milyar doları aşan kısa pozisyonlar dikkat çekiyor.

Seviye BTC Miktarı Dolar Karşılığı 72.000-70.000 6.235 BTC 443 milyon dolar 68.505 1.012 BTC 69 milyon dolar

Emir defterindeki yoğun alım emirleri, Bitcoin’in yakın vadede hangi yönde hareket edeceği konusunda belirleyici olabilir. Özellikle 70.000 dolar bandında toplanan talep, fiyatın sert bir şekilde tepki vermesine yol açabilir.

Güçlenen aşağı yönlü trend ve RSI verileri

Bitcoin, 74.800 dolar seviyesindeki desteğini kaybettikten sonra kısa vadeli grafikte aşağı yönlü bir trend içine girdi. Fiyatın son hareketleri, hem daha düşük tepe hem de daha düşük dip formasyonu ile aşağı yönlü hareketi teyit ediyor. Son olarak, 72.000-73.000 dolar aralığındaki destek sınırında fiyat testleri yapılıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, göreli güç endeksi (RSI) yaklaşık 33 seviyesine kadar geriledi ve bu oran son üç ayın en düşük değeri olarak öne çıkıyor. RSI değerinin 50’nin altında kalmaya devam etmesi, piyasada kısa vadede satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Göreli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın son fiyat hareketlerine dayanarak aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini ölçen teknik analiz göstergesidir. 70 ve üzeri aşırı alım, 30 ve altı ise aşırı satım olarak kabul edilir.

Seçenek piyasasında risk yönetimi

Yatırımcılar, piyasadaki dalgalanmalara karşı seçenek (opsiyon) piyasasını kullanarak risklerini azaltmaya yöneldi. Glassnode’dan alınan son rakamlara göre, 70.000 dolar kullanım fiyatlı put opsiyonlara yaklaşık 10 milyon dolar harcandığı belirtildi. Put opsiyonların fiyatı, piyasa geriledikçe yükseldiğinden, bu araçlar olası aşağı yönlü hareketleri dengelemek için yaygın şekilde kullanılıyor.

Hedge talebinde son günlerde bir miktar azalma gözlemlense de, piyasada yön arayışı devam ediyor. Özellikle 70.000 dolardaki opsiyon yoğunluğu, bu seviyenin yatırımcılar açısından kritik bir eşik olduğunu ortaya koyuyor.

Analistler, 74.500-75.500 dolar bölgesinin artık güçlü bir direnç konumu haline geldiğini, kırılması halinde yeniden yükseliş ivmesinin yakalanabileceğini vurguluyor. Ancak fiyat bu bariyeri aşamadıkça, odak noktasının 71.500 dolar seviyesinde kalması bekleniyor.