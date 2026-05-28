12 yıl sonra 107 BTC yanan adrese gönderildi toplam değer 8,5 milyon dolar

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 12 yıldır hareketsiz bekleyen 107 BTC, bir anda yakım adresine aktarıldı.
  • 📊 Toplamda 807 BTC'yi barındıran bu adresteki Bitcoin’lerin güncel değeri 59 milyon dolar.
  • 🤔 Birçok uzman, bu sıra dışı işlemin nedeni olarak $BTC ’de borsa hatası ya da teknik aksaklık ihtimalini gündeme getirdi.
  • 🧩 Kritik durum: Yakımın kaynağı belirsizliğini koruyor ve sektörün yoğun ilgisini çekiyor.
Yaklaşık 8,5 milyon dolar değerindeki 107 Bitcoin, bilinmeyen bir kişi ya da kurum tarafından blockchain üzerinde harcanması imkansız bir adrese aktarıldı. Yapılan bu aktarım sonuç olarak söz konusu varlıkların tamamen dolaşımdan çıkması anlamına geliyor.

Uzun Süre Sessiz Kalan Bitcoinler Yandı

Galaxy Research tarafından yapılan açıklamada, toplamda beş Bitcoin cüzdanından çıkan bu fonların transfer edildiği belirtildi. On-chain veriler, bakiyenin yaklaşık 12 yıl boyunca neredeyse hiç hareket etmeden bekletilmiş olduğunu gösteriyor. Bitcoin’in henüz 600 dolar seviyesinin altında işlem gördüğü dönemde alınan bu varlıklar, transfer sırasında yüzde 12.700’ü aşan bir değer artışı yaşamış oldu.

Analistler, uzun yıllardır dokunulmayan bakiyelerin büyük miktarlı hareketleri sonrası piyasanın yakından takip ettiğine dikkat çekiyor.

Söz konusu BTC’lerin gönderildiği adres “11111” ile başlayan özel bir “yakım adresi” olarak biliniyor. Blockchain üzerinde anahtarı bulunmayan bu tür adreslere gönderilen coin’lerin tekrar dolaşıma girmesi mümkün değil.

Mini sözlük: Yakım adresi, sahipliği veya özel anahtarı olmayan, gönderilen coin’lerin bir daha kitlenip blokzincir üzerinde asla harcanamayacağı adres tipine denir. Bitcoin’de yakım işlemleri, coin’in bilinçli olarak dolaşımdan çıkarılması için kullanılır.

Yakım Adresindeki Toplam Bitcoin Artıyor

Veriler, şu an bu yakım adresinde toplam 807 BTC bulunduğunu; bunun da yaklaşık 59 milyon dolar seviyesinde bir değere karşılık geldiğini ortaya koydu. Fakat Bitcoin blockchain ağı üzerinde Ether ya da BNB’de olduğu gibi yerleşik bir otomatik yakım mekanizması bulunmuyor. Bu sebeple, yakım ancak kullanıcılar tarafından anahtarı bilinmeyen bu tür adreslere gönderimle gerçekleştirilebiliyor. Önceki yıllarda da Stacks projesi benzer bir amaçla bu adresi kullanmış ve 2015’te 40 BTC yakmıştı.

AdresYakılan Toplam BTCGüncel Değer (USD)
111111…4oLvT280759.000.000

Yakımın Sebebine Dair Farklı Teoriler

Galaxy Research, bu büyük yakımın olası sebeplerini araştırırken vergi avantajı sağlama, yasa dışı kökenli fonların yok edilmesi veya teknik bir hata olasılığı gibi ihtimallerin üzerinde durdu. Ayrıca, yasalara aykırı bir geçmiş bağlantısı olmadığı da aktarıldı. Konuya farklı bir boyut kazandıran bir diğer teori ise, gelişmiş bir yapay zekanın yanlışlıkla transfer işlemi gerçekleştirmiş olabileceği yönünde. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas da benzer şekilde, sürecin ya yapay zeka ilişkili bir hata, ya vergi optimizasyonu ya da başka bir olağanüstü durumdan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Coinbase Yöneticisinden Borsadan Kaynaklı Hata İddiası

Coinbase’in ürün operasyonları direktörü Conor Grogan ise konuya dair yaptığı yorumda, yaşanan bu yakımın bir borsa soğuk cüzdan yönetimi sırasında yapılan operasyonal bir hata olabileceğini öne sürdü.

Grogan’a göre, borsalardan birinin soğuk cüzdan işlemleri sırasında yaşadığı teknik bir aksaklık neticesinde, BTC’ler yanlışlıkla geri dönüşü olmayan adrese gitmiş olabilir.

Şu ana dek fonun asıl sahibi veya gönderen kişi ya da kurum tespit edilebilmiş değil. Ayrıca, gerek borsalar gerek diğer büyük platformlar tarafından da herhangi bir sahiplik doğrulaması yapılmadı. Bu işlemin 2026 yılı içerisinde kayıtlara geçen en büyük Bitcoin yakımlarından biri olması sebebiyle sektörün dikkatini çektiği belirtiliyor.

