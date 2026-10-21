ALTIN

Altın 4.100 dolar bandında dalgalanırken düşüş eğilimi korundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Altın fiyatı 4.100 dolar bandında dalgalanırken genel düşüş eğilimi korundu.
  • 📉 Gün içi tepki alımları görülse de fiyat 4.140 ile 4.150 dolar aralığını kalıcı biçimde aşamadı.
  • 📊 Mart ayındaki 5.200 dolar üzerindeki seviyelerden sonra altın ekimde yeniden 4.100 dolar çevresine indi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Altın fiyatı gün içi işlemlerde sınırlı toparlanma denemeleri gösterse de genel görünümde aşağı yönlü seyir sürdü. Farklı veri ekranlarında görülen son fiyatlamalar, altının 4.100 ile 4.150 dolar aralığında dalgalandığını ortaya koydu.

İçindekiler
1 Gün içi toparlanma kalıcı olmadı
2 Geniş görünümde aşağı yönlü tablo öne çıktı
3 Farklı platformlarda oynaklık sürdü
4 Yakın seviyelerde izlenen aralık netleşti

Gün içi toparlanma kalıcı olmadı

Investing verilerine göre altın son kapanışta 4.133 dolardan işlem gördü. Bu seviye günlük bazda 7,52 dolarlık ve yüzde 0,18’lik artışa işaret etse de fiyat daha önce 4.180 doların üzerindeydi. Seans içinde görülen kısa süreli tepki alımları, fiyatı önceki işlem bandına kalıcı biçimde taşıyamadı.

Gün içi grafikte seansın en düşük seviyeleri 4.110 dolara yaklaştı. Bu bölgeden gelen tepkiyle fiyat yeniden 4.133 dolara çıksa da hareket kalıcı bir yükseliş eğilimi oluşturmadı.

Altın, seans içindeki kısa süreli toparlanmalara rağmen önceki işlem aralığını geri alamadı ve fiyatlama 4.100 dolar çevresinde kaldı.

Geniş görünümde aşağı yönlü tablo öne çıktı

TradingView günlük grafiği daha geniş zaman diliminde düşüş eğiliminin korunduğunu gösterdi. Mart ayında 5.200 doların üzerindeki seviyelerden geri çekilen altın, sonraki aylarda daha düşük işlem aralıklarına indi ve ekim döneminde yeniden 4.100 dolar civarına geldi.

Ağustosta 4.600 dolara doğru bir toparlanma görülse de eylülde satışların yeniden hız kazanmasıyla bu yükseliş geri verildi. Son günlük mumda en yüksek seviye 4.147,10 dolar, en düşük seviye ise 4.111,60 dolar olarak kaydedildi.

Chaikin Money Flow göstergesi eksi 0,06 seviyesinde ölçüldü. Bu veri, para akışında temkinli bir tabloya işaret etti. Ancak tek başına bu göstergenin gelecek fiyat yönünü kesin biçimde belirlemediği biliniyor.

Farklı platformlarda oynaklık sürdü

TradingEconomics ekranında altın 4.122,20 dolar seviyesinde yer aldı. Bu değer günlük bazda 18,70 dolarlık ve yüzde 0,45’lik düşüş anlamına geldi. Beş dakikalık grafik, fiyatın 4.110 ile 4.150 dolar arasında hızlı hareket ettiğini gösterdi.

PlatformFiyatGünlük değişim
Investing4.133 dolar+7,52 dolar, yüzde 0,18
TradingEconomics4.122,20 dolar-18,70 dolar, yüzde 0,45
TradingView4.111,60 ile 4.147,10 dolar aralığıGünlük mum aralığı

Platformlar arasındaki fiyat farkı, anlık veri kesitleri ve grafik ayarlarından kaynaklandı. Buna rağmen üç ayrı ekran da altını aynı zaman diliminde 4.100 ile 4.150 dolar bölgesine yakın gösterdi.

Farklı veri sağlayıcılarının ekranları aynı anda aynı fiyatı vermese de altın işlemleri 4.100 ile 4.150 dolar bandında yoğunlaştı.

Yakın seviyelerde izlenen aralık netleşti

Kısa vadede 4.110 ile 4.120 dolar aralığı aşağı tarafta izlenen yakın bölge olarak öne çıktı. Fiyatın bu alanın altına inmesi halinde satış baskısı artabilir. Mevcut grafikler ise bu bölgenin kesin biçimde aşağı kırıldığını henüz göstermedi.

Yukarı yönde ise 4.140 ile 4.150 dolar aralığı takip edilen yakın bant olarak öne çıktı. Daha güçlü bir kısa vadeli toparlanmadan söz edilebilmesi için fiyatın bu aralığın üzerine yerleşmesi gerekiyor. Hafta içinde görülen 4.200 dolar seviyesi de ek bir referans noktası olmaya devam etti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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