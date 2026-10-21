RIPPLE (XRP)

XRP’de kritik eşik: 1,38 dolar kapanışı yönü belirleyecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 $XRP’de 1,38 dolar çevresindeki günlük kapanış kısa vadeli yönü belirleyecek.
  • 📉 50 ve 200 günlük ortalamalar 1,37 ile 1,38 dolar bandında kritik bir eşik oluşturuyor.
  • 📊 Ağustosta 1,00 dolardan 1,70 dolara çıkan XRP, ekim başındaki düşüşle 1,26 dolara kadar geriledi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP günlük grafikte 1,34 dolar civarında işlem görüyor. Kısa vadeli eğilimi izlemek için kullanılan 50 günlük üssel hareketli ortalama ile 200 günlük üssel hareketli ortalama 1,37 ile 1,38 dolar bandında buluşmuş durumda. Fiyatın bu iki seviyenin hemen üzerinde ya da çevresinde seyretmesi, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici bir alan oluşturuyor.

İçindekiler
1 Ölüm kesişimi ihtimali masada
2 Toparlanma sinyalleri güç kazanmaya çalışıyor
3 Yukarı ve aşağı senaryoda izlenen seviyeler

Ölüm kesişimi ihtimali masada

Piyasada ölüm kesişimi olarak bilinen teknik yapı, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşuyor. Teknik analizde bu görünüm çoğu zaman zayıflama işareti kabul edilse de, tek başına ileriye dönük kesin bir sonuç vermiyor. Çünkü bu sinyal, çoğunlukla fiyatın daha önceki hareketini yansıtıyor.

Son haftalardaki fiyat hareketi de bu tabloyu destekliyor. XRP ağustos ayında yaklaşık 1,00 dolardan 1,70 dolar civarına kadar yükseldi. Ardından fiyat bir süre yatay seyir izledi, ekim ayının başında ise ivme kaybı belirginleşti. 1,50 dolar bölgesinden 1,26 dolara doğru yaşanan geri çekilme, 50 günlük ortalamayı aşağı çekerek 200 günlük ortalamaya yaklaştırdı.

XRP için kritik bölge 1,37 ile 1,38 dolar bandında bulunuyor; bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ölüm kesişimi geçersiz kalabilir.

Toparlanma sinyalleri güç kazanmaya çalışıyor

Buna karşın kısa vadede sınırlı da olsa toparlanma işaretleri görülüyor. Son günlük mumun artıda kapanması ve fiyatın 1,34 dolar civarında tutunması, son dip seviyelerin üzerinde bir denge arayışına işaret ediyor. Geri çekilme sırasında işlem hacminin zayıf kalması da satış baskısının çok güçlü olmadığını düşündürüyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi de 40 seviyesine yakın seyrediyor ve düşük bölgeden yukarı dönme çabası sergiliyor. Bu görünüm, satıcıların baskısının bir miktar hafiflediğine işaret edebilir. XRP, Ripple Labs ile yakın ilişkisi nedeniyle kripto piyasasında yakından izlenen varlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Mini sözlük: Üssel hareketli ortalama, son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren bir ortalama türüdür. RSI ise fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen, 0 ile 100 arasında değer alan teknik bir göstergedir.

Yukarı ve aşağı senaryoda izlenen seviyeler

Yukarı yönlü senaryoda XRP’nin önce 50 günlük ve 200 günlük ortalamaların üzerine çıkması, ardından bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Günlük kapanışın 1,38 doların üzerinde gerçekleşmesi halinde iki ortalamadaki aşağı yönlü eğim yavaşlayabilir. 1,40 dolar üzerindeki güçlü bir kapanış ise 1,50 dolar bölgesine dönüş ihtimalini artırabilir.

Aşağı yönlü risk ise ortadan kalkmış değil. Fiyat hareketli ortalamalardan geri çevrilir ve 1,30 doların altına sarkarsa ölüm kesişiminin tamamlanma olasılığı artabilir. Bu durumda ilk yakın seviye 1,26 dolar olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin de kaybedilmesi halinde 1,20 dolar ve altı yeniden gündeme gelebilir.

1,30 doların altına inilmesi halinde zayıf görünüm derinleşebilir; 1,26 doların kırılması durumunda aşağı yönlü alan genişleyebilir.

Mevcut tabloda denge henüz bozulmuş değil. Ölüm kesişimi ihtimali masada kalırken, bu yapının kesinleşip kesinleşmeyeceği büyük ölçüde 1,38 dolar çevresindeki günlük kapanışlara bağlı görünüyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine yerleşmesi toparlanmayı destekleyebilir, aksi durumda satış baskısı yeniden güç kazanabilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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