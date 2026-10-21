XRPL’deki yavaşlama sonrası David Schwartz ağın risklerini açıkladı

XRP Ledger ağında işlemlerin yavaşlamasına yol açan teknik aksaklık, protokol mimarisine ilişkin daha geniş bir incelemeyi beraberinde getirdi. Ripple’ın eski teknoloji direktörü ve sistemin geliştiricilerinden David Schwartz, olayın ardından kamuya açık değerlendirmesinde ağın öne çıkan kırılgan noktalarını anlattı.

Yavaşlayan defter kapanışları inceleme başlattı

Sorun, XRP Ledger Operations ekibinin ağdaki bir anormalliği kayda geçirmesiyle ortaya çıktı. Ağ üzerindeki defterlerin normalden belirgin biçimde daha yavaş kapanması, mühendisleri gecikmenin kaynağını araştırmaya yöneltti. Bu süreçte topluluk içinde merkeziyetsiz yapının dayanıklılığına ilişkin sorular da gündeme geldi.

Schwartz, XRPL yazılımının çok katmanlı bir güvenlik yapısıyla korunduğunu söyledi. Buna karşın tüm ağı tamamen durdurabilecek iki temel senaryo bulunduğunu belirtti. Bunlardan ilki, dünya genelinde çok sayıda doğrulayıcı sunucunun aynı anda devre dışı kalması. Schwartz, böyle bir tablonun ancak küresel ölçekte büyük bir doğal afet halinde olası görüldüğünü aktardı.

İkinci senaryo ise mutabakat algoritmasında oluşabilecek bir hata ya da protokolün temel işlevlerinden birinin kod düzeyinde bozulması olarak sıralandı. Schwartz, son olayda kaydedilen tur yavaşlamasının sistemin teknolojik güvenlik payının daraldığını gösterdiğini, bunun da hedefli bir saldırıya veya kod içinde tetiklenen gizli bir hataya işaret edebileceğini ifade etti.

David Schwartz, tüm ağı felce uğratabilecek ihtimallerin kitlesel altyapı kaybı ya da mutabakat mekanizmasının bozulmasıyla sınırlı kaldığını, son yavaşlamanın ise güvenlik payında azalmaya işaret ettiğini vurguladı.

Tek hata noktası iddiasına yanıt verdi

Schwartz, ağın tek bir düğüme ya da merkeze bağlı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. XRPL’nin tamamen merkeziyetsiz bir yapıda çalıştığını belirten Schwartz, büyük bir merkezin, hatta kendi düğümünün kapanmasının ya da aşırı yük altında kalmasının, ağın genel çalışabilirliğini doğrudan etkilemeyeceğini söyledi.

Ripple, XRP ekosisteminin önde gelen şirketlerinden biri olarak ödeme altyapıları ve blokzincir tabanlı finans çözümleri geliştiriyor. XRP Ledger ise Ripple’dan bağımsız işleyen, açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

İzleme sistemleri yük altında aksadı

Olay sırasında en somut sorunun, ağ izleme sistemlerinin yoğun yük altında zayıf kalması olduğu ortaya çıktı. Mutabakat turları yavaşladığında doğrulayıcılar bir anda azami yüke geçti. Schwartz’ın kendi düğümü de yoğun istek trafiğine dayanamadı ve yerel RPC bağlantıları CLOSE_WAIT durumunda takılı kaldı.

Mini sözlük: RPC, bir yazılımın başka bir sistemden uzaktan veri istemesini ve komut çalıştırmasını sağlayan iletişim yöntemidir. CLOSE_WAIT ise bir bağlantının karşı taraftan kapanış sinyali aldığı, ancak yerel tarafta sürecin henüz tamamlanmadığı durumu ifade eder.

Bu kilitlenme nedeniyle Schwartz’ın iç izleme sistemi, en kritik anda tanılama verilerini kaydedip iletemedi. Mühendis bu yüzden arızanın kesin nedenini netleştiremeden sunucuyu yeniden başlatmak zorunda kaldı.

Schwartz, düğümündeki bağlantıların kilitlenmesi yüzünden tanılama verilerinin en kritik anda kaybedildiğini ve sunucunun neden tam olarak sorun çıkardığını görmeden yeniden başlatıldığını aktardı.

Eski test sunucusuna giden kayıtlar inceleniyor

İnceleme sırasında, XRPL’nin geliştiricilerinden birine ait merkezin günlük kayıtlarını XRP Ledger Foundation’ın eski bir test ana makinesine gönderdiği de anlaşıldı. Bu durum, olay anındaki verilerin eksiksiz toplanmasını daha da güçleştirdi.

Mühendislik ekibi ve topluluk operatörleri, elde kalan günlük kayıtlarını manuel olarak inceleyerek hatayı izole etmeye çalışıyor. Schwartz, güvenlik payında geçici bir daralma yaşansa da ekibin durumu kontrol altında tuttuğunu ve ağ mimarisinin çalışmayı sürdürecek yeterli teknik rezerve sahip olduğunu kaydetti.