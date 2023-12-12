RIPPLE (XRP)

XRP İçin Devrim Niteliğinde Gelişme! Ünlü Geliştirici Açıkladı

Özet

  • XRP için bugün önemli bir gelişme açıklandı.
  • Yakında kullanıcı deneyimini yükseltmeyi vaat eden bir güncelleme var.
  • Güncelleme ile XRPL ekosistemi içinde sorunsuz etkileşimler için yeni yollar açabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

XRP topluluğu için heyecan verici bir gelişme olarak, XRPL geliştiricisi Wietse Wind, Xaman 2.6 olarak da bilinen Xumm 2.6’nın yakında piyasaya sürüleceğine dair heyecan verici bir haber paylaştı. Bu gelişme XRP ekosistemi için önemli bir adım. Özellikle yakında yapılacak açıklamalar ile kullanıcı deneyimine yönelik olar müjdelerin geleceği belirtiliyor.

Alt Başlıklar
Xumm 2.6: Geleceğe Bir BakışXaman Ortaya Çıkıyor: Bir İsim Değişikliğinden Daha FazlasıXaman 2.6 ve Ötesi

Xumm 2.6: Geleceğe Bir Bakış

Xumm 2.6’nın sürüm adayı incelenmek üzere Apple’a gönderildi ve merakla beklenen güncellemenin yaklaştığının sinyalini verdi. Xumm meraklıları, kullanıcı deneyimini yükseltmeyi vaat eden yeni özelliklerin ve geliştirmelerin açıklanmasını heyecanla bekliyor.

XRPL destekçisi Krippenreiter, Xumm 2.6’nın XUMM aracılığıyla Xahau’ya bağlanmayı mümkün kılarak ve “içe aktarma aracından” yararlanarak önemli işlevler sunabileceğini düşünüyor. Beklenen bu özellik, XRPL ekosistemi içinde sorunsuz etkileşimler için yeni yollar açabilir.

Xaman Ortaya Çıkıyor: Bir İsim Değişikliğinden Daha Fazlası

Xumm’un evriminde önemli bir an, yaklaşan Xaman olarak yeniden markalaşması. İlk olarak Mayıs ayında duyurulan Xumm’dan Xaman’a geçiş, sadece bir isim değişikliğinden daha fazlasını ifade ediyor.

Bu değişim, Xaman’ın bir laboratuvar konseptinden XRPL dünyasında tam anlamıyla hayata geçirilmiş bir güç merkezine doğru evrimini yansıtıyor. Xaman’ın vizyonu, perakende sektörü ile dijital para birimleri alanlarını entegre etmeyi amaçlayarak kriptonun ötesine uzanıyor.

Kripto alanında bireysel katılımının öngörülen büyümesine proaktif bir yaklaşımla Xaman, stratejik güncellemeler yoluyla konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu vizyon yaklaşan Xumm 2.6 sürümünde somutlaştırılacak.

Xaman 2.6 ve Ötesi

Yakın zamanda attığı bir tweet’te Wind, Xaman 2.6’nın tamamlanacağına işaret ederek Xaman’ın geleceğine dair bir ipucu verdi. Topluluğun ilgisini çekmek için, sonraki 2.7 sürümünün ana özelliği için bir anket başlattı. “Herhangi bir değişikliği otomatik olarak destekle”, “herhangi bir XRPL ağı ve özelliği” ve “güncellemeye gerek yok. Tüm değişiklikler tamam” gibi seçeneklerle topluluk, Xaman’ın evriminin bir sonraki aşamasını merakla bekliyor.

XRP topluluğu Xaman 2.6’nın piyasaya sürülmesini beklerken, ilgi çekici bir 2.7 sürümü vaadiyle birlikte beklentiler de yükseliyor. Özellikle, Kasım ayında Xumm ve Tangem arasında yapılan ve Ön Finansmanlı Kartların piyasaya sürülmesiyle sonuçlanan son işbirliği, XRP ekosisteminde kendi kendini saklama alanında kullanıcıları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2220 Kat Artabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Analistin İnanılmaz 18 Dolar Beklentisi!

Acı Reçete Sonrası Analist XRP İçin Konuştu! Hedefim Burası

Bitcoin ve Altcoin’ler Düşerken Balinalar XRP’de Harekete Geçti! Milyonlarca Dolarlık XRP Neden Borsalara Gönderildi?

Tarihe Tanıklık Ediliyor! 4. Sıraya 100 Milyon Dolar Kaldı! SEC’in Deviremediği Altcoin Zirveye Tırmanıyor!

XRP Coin Fiyatı 8-15 Aralık Tahminleri, Güncel Uzman Analist Yorumları

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı
COINBASE
Celestia (TIA) Fiyatı Buraya Ulaşabilir, Güncel TIA Coin Yorumları
Teknik Analiz
Bitcoin Grafiğinde Dikkat Çeken Benzerlik: Şubat 2025 İçin Hedef 400.000 Dolar
BITCOIN (BTC)
Ünlü Koleksiyon Üreticisi Funko’dan NFT Adımı: Disney İle İşbirliği Sağlandı
BLOCKCHAIN
Lost your password?