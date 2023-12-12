XRP İçin Devrim Niteliğinde Gelişme! Ünlü Geliştirici Açıkladı

XRP topluluğu için heyecan verici bir gelişme olarak, XRPL geliştiricisi Wietse Wind, Xaman 2.6 olarak da bilinen Xumm 2.6’nın yakında piyasaya sürüleceğine dair heyecan verici bir haber paylaştı. Bu gelişme XRP ekosistemi için önemli bir adım. Özellikle yakında yapılacak açıklamalar ile kullanıcı deneyimine yönelik olar müjdelerin geleceği belirtiliyor.

Xumm 2.6: Geleceğe Bir Bakış

Xumm 2.6’nın sürüm adayı incelenmek üzere Apple’a gönderildi ve merakla beklenen güncellemenin yaklaştığının sinyalini verdi. Xumm meraklıları, kullanıcı deneyimini yükseltmeyi vaat eden yeni özelliklerin ve geliştirmelerin açıklanmasını heyecanla bekliyor.

XRPL destekçisi Krippenreiter, Xumm 2.6’nın XUMM aracılığıyla Xahau’ya bağlanmayı mümkün kılarak ve “içe aktarma aracından” yararlanarak önemli işlevler sunabileceğini düşünüyor. Beklenen bu özellik, XRPL ekosistemi içinde sorunsuz etkileşimler için yeni yollar açabilir.

Xaman Ortaya Çıkıyor: Bir İsim Değişikliğinden Daha Fazlası

Xumm’un evriminde önemli bir an, yaklaşan Xaman olarak yeniden markalaşması. İlk olarak Mayıs ayında duyurulan Xumm’dan Xaman’a geçiş, sadece bir isim değişikliğinden daha fazlasını ifade ediyor.

Bu değişim, Xaman’ın bir laboratuvar konseptinden XRPL dünyasında tam anlamıyla hayata geçirilmiş bir güç merkezine doğru evrimini yansıtıyor. Xaman’ın vizyonu, perakende sektörü ile dijital para birimleri alanlarını entegre etmeyi amaçlayarak kriptonun ötesine uzanıyor.

Kripto alanında bireysel katılımının öngörülen büyümesine proaktif bir yaklaşımla Xaman, stratejik güncellemeler yoluyla konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu vizyon yaklaşan Xumm 2.6 sürümünde somutlaştırılacak.

Xaman 2.6 ve Ötesi

Yakın zamanda attığı bir tweet’te Wind, Xaman 2.6’nın tamamlanacağına işaret ederek Xaman’ın geleceğine dair bir ipucu verdi. Topluluğun ilgisini çekmek için, sonraki 2.7 sürümünün ana özelliği için bir anket başlattı. “Herhangi bir değişikliği otomatik olarak destekle”, “herhangi bir XRPL ağı ve özelliği” ve “güncellemeye gerek yok. Tüm değişiklikler tamam” gibi seçeneklerle topluluk, Xaman’ın evriminin bir sonraki aşamasını merakla bekliyor.

XRP topluluğu Xaman 2.6’nın piyasaya sürülmesini beklerken, ilgi çekici bir 2.7 sürümü vaadiyle birlikte beklentiler de yükseliyor. Özellikle, Kasım ayında Xumm ve Tangem arasında yapılan ve Ön Finansmanlı Kartların piyasaya sürülmesiyle sonuçlanan son işbirliği, XRP ekosisteminde kendi kendini saklama alanında kullanıcıları güçlendirmeye yönelik önemli bir adım oldu.

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