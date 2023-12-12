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Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı

Özet

  • Coinbase kurucu ortağı Fred Ehrsam, 13 milyon dolar değerinde COIN hissesi satarak dikkat çekti.
  • Ark Invest ise COIN hissesi satışlarına devam ediyor.
  • Yaşanan bu süreçte ise kripto şirketlerinin hızla değerlenmesi ön plana çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında Bitcoin önderliğinde yaşanan yükseliş ivmesi birçok yatırımcının bu alana yönelmesini sağladı ve bu durum kripto sektörü ile bağlantılı yatırım ürünlerinde ciddi bir yükseliş yaşanmasının önünü açtı. Son gelişmelere göre kamuya açık işlem verilerinde Coinbase kurucu ortağı Fred Ehrsam ve ARK Invest son 48 saat içinde 14 milyon dolardan fazla Coinbase hissesi sattı.

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Ünlü İsimden Dikkat Çeken AdımKripto Şirketlerinde Yükseliş Devam Ediyor

Ünlü İsimden Dikkat Çeken Adım

Yüksek profilli şirket yöneticileri ve politikacıların alım satım bilgilerini paylaşan bir hizmet olan Insider Tracker tarafından paylaşılan verilere göre Coinbase Kurucu ortağı Fred Ehrsam’ın 11 Aralık’ta 13,2 milyon dolar karşılığında 97.836 COIN hissesi sattığı görüldü.

Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte kripto dostu anlayışı ile bilinen ARK Invest’in aktif olarak yönetilen borsa yatırım fonları (ETF) hakkında güncellemeler sağlayan günlük trade bilgi bülteni, ARK Innovation ETF fonunda (ARKK) yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde 10.933 COIN hissesini elden çıkardığı dikkat çekti.

Hisseler satış işleminin yaşandığı sırada ARKK ETF fonunun %0,0185’ini temsil ediyordu. Inside Tracker‘ın verileri ise Coinbase içerisindeki kişilerin son üç hafta içinde önemli miktarda COIN hissesi sattığını gösteriyor.

Kripto Şirketlerinde Yükseliş Devam Ediyor

Coinbase’in hisse fiyatı Bitcoin önderliğinde yaşanan yükseliş ivmesinin de etkisiyle son üç ayda önemli ölçüde değer kazandı, Ekim 2023 sonunda 70 dolara kadar düşen hisse fiyatı, Aralık başında hisse başına 146 dolara kadar yükselerek yatırımcılarını mutlu etmeyi başardı.

Çeşitli yayınlar ARK Invest’in son haftalarda Coinbase hisselerini satmaya devam ettiğini bildiriyor. Ark Invest, Aralık 2023’te 100 milyon dolardan fazla COIN sattışı ile dikkat çekerken şirket Amerika Birleşik Devletleri merkezli platform RobinHood hissesi biriktirmeye devam ediyor.

Ele alınan bu süreçte halka açık kripto hizmet şirketleri hisselerinde ise önemli yükselişler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Bitcoin madencilik şirketlerinde yaşanan yükselişler Bitcoin ekosisteminde yaşanan hype ve Bitcoin fiyatının ivme kazanması ile yatırımcılarını mutlu etmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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