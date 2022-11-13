Elon Musk cesur bir şekilde FTX CEO'sunu kimlerin savunduğunu söyledi. Peki bunun etkileri ne olur?

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Kripto para tarihinin en büyük kayıplarından birine sebep olan FTX CEO’su halen Bahamalar’da ve akıbeti bilinmiyor. Fakat asıl merak edilen ABD’nin göbeğinde kripto paralarla alakalı birçok ürün ve hizmet sunan FTX’in CEO’sunun bugüne kadar neden gerçek bir soruşturmadan geçmemiş olduğudur. Elon Musk bunun cevabını veriyor.

FTX CEO’su Nerede?

ABD’nin en üst makamlarında, kripto para regülasyonları tartışılırken fikri alınan isimlerin başında SBF geliyordu. O kimilerine göre “altın çocuktu” ve harika işler yapıyordu. Bugün birkaç dakika önce Trump yanlısı Tom Fitton şunları yazdı;

“Biden çetesi taciz ve tehditlerini sürdürürken Elon Musk ve şirketleri mücadele veriyordu. Fakat modern finansın en kötü dolandırıcılarından biri, düzenli bir WH/Hill ziyaretçisi ve ikinci en büyük Demokrat bağışçı olarak burunlarının önündeydi.”

Elon Musk bu paylaşıma cevap olarak şunu yazdı;

“SBF Demokratların en büyük bağışçılarından biriydi, bu yüzden soruşturma yok”.

Son birkaç gündür SBF’in Demokratlar içindeki destekçilerini ve yaptıklarını ele alıyoruz. Gensler ile bağları, Biden ekibiyle ilişkileri ve daha fazlası. Ancak Elon Musk en düz cevabı verdi açık bir şekilde “Demokratlar SBF’i koruyor” dedi.

Demokratlar ve FTX

FTX’in iflası ABD Demokrat Partisi’nin finansmanını büyük ölçüde kesti. SBF, George Soros’tan sonra en büyük ikinci bağışçıdır. SBF bu kez 25 ABD Demokratını destekledi ve şu ana kadar 18’i kazandı. Önümüzdeki seçim için 1 milyar dolar bütçe ayıracağını söyleyen SBF daha sonra bunu düşürmüştü. Babasının Biden ile ilişkileri ve daha fazla detaya zaten değinmiştik. Peki tüm bunlar neden önemli? ABD medyasının özellikle Trump yanlısı kısmı olayı bu yönüyle ele alıyor ve FTX faciasının üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyor.

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren şey ise Cumhuriyetçilerin Biden karşıtlığı için kullandığı bu argümanı bir kripto para düşmanlığına dönüştürmesidir. Eğer böyle olursa ABD önümüzdeki seçimde bir hükümet değişimiyle kripto paralara karşı çok farklı bir tavır takınabilir. Şimdilik Bitcoin’in felsefesini küçümsemeyen ancak volatiliteden endişelenen yöneticiler var. Bu yüzden SEC ve CFTC’nin olayı bir an önce neticelendirmesi ve kripto para düzenlemeleri konusunda kurumların daha akılcı somut adımlar atması gerekiyor. Eğer kripto para borsaları bankalara dönüşüyorsa onları denetleyen devlet kurumları da olmalı.

SBF CEO’su bir süredir Bahamalarda ve polis gözetiminde bulunuyor. İddialara göre mali polis FTX genel merkezindeki incelemelerini sürdürüyor.