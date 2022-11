ABD merkezli yatırım ve finansal danışmanlık şirketi The Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto, uzun vadede yatırımcıların radarında olması gereken 3 altcoin projesine dikkat çekti.

Optimism (OP) ve ImmutableX (IMX): Birçok Neden Var!

Analistin listesindeki ilk altcoin Optimism (OP), Optimism, Polygon kadar iyi bilinmemekle birlikte, piyasa değerine göre yine de ilk 120 kripto para arasında yer alıyor. Optimism’in Coinbase Global’de yalnızca 31 Mayıs’ta işlem görmeye başladığı düşünülürse, uzun vadede iyi bir yatırım olabilir. An itibariyle 0,98 dolar civarında işlem gören Optimism, son zamanlarda gerçekten çarpıcı performans sergiledi. Örneğin, Ekim ayının sonunda, OP bir haftada %78 arttı ve fiyatı 0,64 dolardan 1,14 dolara çıktı. Yatırımcıları heyecanlandıran bu gelişme uzun vadede sık sık yaşanabilir. Optimism için izlenmesi gereken temel metrik, bir blok zincirinde ne kadar aktivite gerçekleştiğinin bir ölçüsü olan kilitli toplam değer (TVL). Ekim ayının sonunda OP, 1 milyar dolarlık TVL eşiğini aşmıştı. Bu veriler, projenin birçok yatırımcının gözden kaçırabileceği, son derece hızlı büyüyen bir Katman 2 olduğunun bir başka işaretiydi. Örneğin The Merge öncesinde, TVL oranı her ay yaklaşık %300 artış gösteriyordu.

Analistin radarındaki ikinci altcoin ImmutableX. Web3 oyun dünyasında heyecan yaratan bir Katman 2 ölçeklendirme çözümü olan ImmutableX, büyük başarılara imza attı. Örneğin, ImmutableX kısa süre önce oyun NFT pazarında GameStop ile ortaklık kurdu. GameStop’un pazarında oyuncular Gods Unchained, Illuvium ve Guild of Guardians gibi popüler oyunlarla ilgili NFT’leri alıp satabilir. Şu anda ImmutableX, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9.50 dolardan çok uzakta ve an itibariyle 0.44 dolardan işlem görüyor. Analist, altcoin’i gizli cevher olarak nitelendiriyor. ImmutableX, oyuncular arasında büyük bir hit yapan sıfır işlem ücretli bie NFT oluşturma platformudur. Bu yıl, ImmutableX’te 52 milyondan fazla NFT basıldı.

MATIC: Henüz Fiyata Yansımadı!

Analistin listesindeki son altcoin Polygon (MATIC). Polygon, Ethereum için en popüler, en iyi bilinen Katman 2 ölçekleme çözümü olarak ortaya çıktı. Polygon, dünyanın en büyük markaları ve şirketlerinden bazılarıyla yeni özellikle NFT ortaklıkları kurdu. Yeni NFT platformu için Polygon’u seçen Meta Platforms’a ait Instagram, altcoin’in yatırımcısında büyük heyecan yarattı. Polygon sayesinde Instagram kullanıcıları NFT’lerini basabilecek, sergileyebilecek ve satabilecekler.

Polygon ayrıca, destekli bir sadakat programında Starbucks ile ve yeni bir projede JPMorgan Chase ile ortaklık kurdu. Analiste göre, ayı piyasası nedeniyle bu gelişmeler henüz MATIC fiyatına yansımadı. MATIC hala sadece 1,23 dolardan işlem görüyor ve bazı analistler altcoin için %200 getiri öngörüyor. 12 aydan kısa bir süre önce, Polygon tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.92 dolardan işlem görüyordu. Bu nedenle, piyasa yeniden kıpırdamaya başladığında yeni zirvelere sürpriz olmayacak.