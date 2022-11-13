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Kripto endüstrisinin en agresif oyuncularından biri olan FTX etkileyici bir yıkım yaşadı. 20’yi aşkın kripto şirketi milyarlar kaybetti. Bunların bir kısmı geçtiğimiz hafta herhangi bir kaybı olmadığını duyurmuştu. Ancak günler geçtikçe daha fazla saklayamadılar. Henüz kayıplarını ifşa etmeyen çok sayıda şirket olsa da güncel veriler bile bize milyarların yol olduğunu söylüyor.

FTX İflasının Maliyeti

Öncelikle aşağıdaki görsel paylaşılan kayıpların yatırım dönemindeki rakamlardan çok daha düşük olduğunu söylememiz gerekiyor. Birçok şirket FTX’e yatırım yaptığında bugünden daha fazla parası vardı. Özellikle kripto cinsinden yatırımların çoğu %90 oranında eridi. Yani bazı 100 milyonluk kayıplar aslında 1 milyara yakın ana para erimesini temsil ediyor. Peki hangi şirket FTX iflasıyla ne kadar kaybetti?

Yukarıdaki görselde şirket açıklanan kayıpları görüyorsunuz. Bu haliyle bile eriyen paranın 1 milyar doları geçtiğini söyleyebiliriz. 9 milyar dolarlık kayıp müşteri mevduatını da eklersek FTX’in verdiği net zarar 10 milyar doları geçiyor. Alameda’nın FTX’ten ve diğer şirketlerden aldığı borçlar rakımı daha da yukarı taşıyor. Kripto para endüstrisi sadece 1 haftada 200 milyar dolardan fazla değer kaybetti. FTX ile hiç bağlantısı olmayan yatırımcılar bile son 7 günde cüzdanında asgari %20 erime gördü.

FTX Sonrası Kripto Paralar

Bugün Binance CEO’su kripto para endüstrisinde daha fazla temizlik olacağını söyledi. Üstelik dün yaptığı “artık konuşacağım” açıklamasının da gereklerin yerine getiriyor. Bugün Cryptocom borsasını hedefine aldı. Cryptocom bilançosunu açıklamadan önce Binance borsasında 210 milyon dolar çekmişti. Ayrıca yine bugün 400 milyon dolarlık Ethereum’u yanlışlıkla Gate borsasındaki hesaplarına transfer ettiklerini ve Gate borsasının bunu iade ettiğini öğrendik.

CZ önümüzde acı verici bir süreç olduğunu ısrarla söylüyor. FTX ve Alameda’nın iflasının kripto paralar üzerindeki etkilerini henüz tam olarak görmemiş olabiliriz. Önümüzdeki günler yatırımcılar için son derece kritik olacak ve yukarıda açıklanan listeye daha fazla şirketin dahil edildiğini göreceğiz. Şimdilik özellikle Solana ve ekosistemindeki tokenlerde FTX depremi devam ediyor.