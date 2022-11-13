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Binance Coin (BNB) Alınır Mı? BNB Chain’in Yıldızı Altcoinler!

BNB Chain ağın yıldızlarını paylaştı. Peki BNB Coin tarafında son durum ne? BNB Coin alınır mı?
18:30
13 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para borsası Binance tarafından desteklenen BNB de son piyasa satışlarından payına düşeni aldı. FTX borsasının satın alınacağı haberiyle hızlı bir yükseliş yaşasa da CEO CZ’nin endüstrideki bazı oyunculara açtığı savaş nedeniyle o da kayıplar yaşadı. Peki BNB Coin’in geleceği var mı? Güncel veriler bize ne söylüyor?

BNB Chain Yıldızları

BNB’nin geçen haftaki performansı yatırımcıların beklediği gibi değildi. Piyasadaki diğer kriptoların çoğu gibi fiyatı da önemli ölçüde düştü. Son gelişmeler ayıların lehine çalışıyor ve ciddi kayıplar yaşanıyor. CoinMarketCap’e göre, BNB son 1 haftada %19’luk bir düşüş kaydetti. Yazı hazırlandığı sırada ise 45,49 milyar dolarlık piyasa değeri ile 280 dolarda bulunuyordu.

Buna rağmen, BNB, yakın tarihli bir paylaşımda şunları yazdı;

“Ne olursa olsun, güvenebileceğiniz tek şey Ekim Yıldızlarımızın güçlü bir şekilde ilerleme kaydediyor oluşudur”.

Paylaşıma göre BNB Chain’de ağ için oldukça umut verici görünen birkaç olumlu gelişme yaşandı. Örneğin, Boba Network 2022 yılının AIBC zirve blockchain ödülüne aday gösterilirken, Pyth Network bir CAKE/USD fiyat beslemesi yayınlamaya hazırlanıyordu. Ayrıca, Quest3’ün BNB Chain’de 18.000’den fazla aktif kullanıcısı vardı. BNB ayrıca 12 Kasım’da CoinGecko’da en çok oy alan coinlerin listesinde yer aldı ve bu da coin için olumlu bir haberdi.

Binance Coin (BNB) Alınır Mı?

BNB’nin Piyasa Değeri / Gerçekleşen Değer (MVRV) oranı da düşüş kaydederek fiyat düşüşü olasını artırıyor. Bununla birlikte, CryptoQuant’ın verileri büyük bir yükseliş sinyali ortaya çıkardığı için yatırımcılara hafif bir umut ışığı verdi. BNB’nin stokastiği aşırı satım pozisyonundaydı, bu nedenle yakında yukarı yönlü bir kırılma yaşanabilir. Kripto para piyasalarında yüksek volatiliteli dalgalanmaları bu tarz karışık sinyallere neden olduğu unutulmamalı.

BNB için piyasa göstergeleri, satıcıları destekledikleri için düşüş eğilimli bir tablo çizdi. BNB’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Chaikin Para Akışı (CMF) nötr seviyeye yakın görünüyordu. Bu durum da düşüş ihtimalini güçlendiriyor. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın üzerinde olduğu için boğaların lehineydi. Ancak, aralarındaki mesafe azalmaya devam etti ve bu da yakında düşüş eğilimine neden olabilir.

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