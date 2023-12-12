Teknik Analiz

Celestia (TIA) Fiyatı Buraya Ulaşabilir, Güncel TIA Coin Yorumları

Özet

  • TIA Coin bu hafta BTC kayıplarına rağmen pozitif ayrışan altcoinler arasındaydı.
  • Fiyat bugün ATH seviyesine ulaştı.
  • Elliot dalga sayımı 14,5 ve 18,1 dolar hedeflerine işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Geçtiğimiz yıl ve 2023 yılının ilk yarısında birçok ağın airdrop yaptığını gördük. Çok fazla yeni altcoin listelendi. Ancak piyasalardaki genel hissiyat düşüş yönlü olduğu için beklenen ölçüde ciddi artışlar yakalayamadılar. Bir de son birkaç aydır piyasaya sürülen, doğru zamanda yatırımcıyla buluşan altcoinler var. TIA Coin bunlardan biriydi.

Alt Başlıklar
TIA Coin Neden Artıyor?TIA Coin Yorum

TIA Coin Neden Artıyor?

ADA ve AVAX gibi altcoinlerle birlikte bazı kripto paralar BTC düşüşüne rağmen pozitif performans gösterdi. TIA Coin için durum çok daha farklıydı çünkü tüm zamanların en iyi fiyatına ulaştı. ATH seviyesini bugün 12,47 dolarda belirleyen TIA Coin zorlu yollardan geçti. 10 Kasım’da 2,43 dolara kadar düşen altcoin yukarı yönlü hızlı bir hareket başlattı.

27 Kasım’a geldiğimizde destekten sıçrayarak herkesin dikkatini çekti. Bugün popüler kripto analisti CryptoGodJohn onun SOL Coin gibi uzun vadede etkileyici biçimde yükselebileceğini söyledi. 2021’in başındaki SOL Coin hareketini hatırlatan TIA Coin parabolik ralli yaşayabilir.

CryptoKnight isimli analist ise fiyatın daha da yükselip 20 dolar bölgesine tırmanacağını tahmin ediyor. Ancak BTC fiyatındaki negatiflik ve yarın yapılacak Fed toplantısı altcoinlerdeki momentumu ilerleyen saatlerde zayıflatabilir.

TIA Coin Yorum

Çok köklü bir geçmişe sahip olmasa da fiyatın yönlü için Elliot dalga teorisi TIA Coin grafiğine uygulanabilir. En olası sayımda Kasım ayından itibaren dalgalı yukarı yönlü hareket başladığı görünüyor. Hali hazırda fiyat BTC ile benzer şekilde beşinci ve son dalgada. Altı saatlik grafikte RSI yükselişi destekliyor ve nötr bölgenin üzerinde olduğu için son dalgada daha yukarıda bir zirve görmemiz mümkün.

Eğer TIA Coin fiyatı içinde bulunduğu kanaldan çıkabilirse beşinci dalga için ilk hedef 14,5 dolar olabilir. Bunun ardından boğaların daha yukarıda bir zirve hedeflemesi halinde 18,1 dolar makul görünüyor. Bu da kabaca yüzde 50’lik bir ralli anlamına gelir.

Ancak kanalın direnç trend çizgisi zorlayıcı olacak ve burada görülecek ret artık rallinin sonuna işaret edecektir. İlk etapta yüzde 25 kayıp görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) 12 Aralık Fiyat Tahminleri

Her Şey Düşerken Bu Kripto Para Zirveye Koşuyor

11 Aralık FTM, AVAX ve SOL Coin Güncel Tahmin ve Yorumlar

Haftanın En İyi Altcoinleri Fiyat Analizi, BONK, BTT ve ORDI Coin Yorum

9-17 Aralık Analiz: BTC, ETH ve Solana (SOL) Grafik Yorumları

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Grafiğinde Dikkat Çeken Benzerlik: Şubat 2025 İçin Hedef 400.000 Dolar
Bir Sonraki Yazı Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Coinbase Kurucu Ortağı Fred Ehrsam 13 Milyon Dolar Değerinde COIN Hissesi Sattı
COINBASE
Bitcoin Grafiğinde Dikkat Çeken Benzerlik: Şubat 2025 İçin Hedef 400.000 Dolar
BITCOIN (BTC)
Ünlü Koleksiyon Üreticisi Funko’dan NFT Adımı: Disney İle İşbirliği Sağlandı
BLOCKCHAIN
Sıcak Gelişme: Celestia Yeni Müjdesini Verdi, Dev Altcoinle Büyük Ortaklık
ALTCOIN
Lost your password?