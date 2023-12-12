Celestia (TIA) Fiyatı Buraya Ulaşabilir, Güncel TIA Coin Yorumları

Geçtiğimiz yıl ve 2023 yılının ilk yarısında birçok ağın airdrop yaptığını gördük. Çok fazla yeni altcoin listelendi. Ancak piyasalardaki genel hissiyat düşüş yönlü olduğu için beklenen ölçüde ciddi artışlar yakalayamadılar. Bir de son birkaç aydır piyasaya sürülen, doğru zamanda yatırımcıyla buluşan altcoinler var. TIA Coin bunlardan biriydi.

TIA Coin Neden Artıyor?

ADA ve AVAX gibi altcoinlerle birlikte bazı kripto paralar BTC düşüşüne rağmen pozitif performans gösterdi. TIA Coin için durum çok daha farklıydı çünkü tüm zamanların en iyi fiyatına ulaştı. ATH seviyesini bugün 12,47 dolarda belirleyen TIA Coin zorlu yollardan geçti. 10 Kasım’da 2,43 dolara kadar düşen altcoin yukarı yönlü hızlı bir hareket başlattı.

27 Kasım’a geldiğimizde destekten sıçrayarak herkesin dikkatini çekti. Bugün popüler kripto analisti CryptoGodJohn onun SOL Coin gibi uzun vadede etkileyici biçimde yükselebileceğini söyledi. 2021’in başındaki SOL Coin hareketini hatırlatan TIA Coin parabolik ralli yaşayabilir.

CryptoKnight isimli analist ise fiyatın daha da yükselip 20 dolar bölgesine tırmanacağını tahmin ediyor. Ancak BTC fiyatındaki negatiflik ve yarın yapılacak Fed toplantısı altcoinlerdeki momentumu ilerleyen saatlerde zayıflatabilir.

TIA Coin Yorum

Çok köklü bir geçmişe sahip olmasa da fiyatın yönlü için Elliot dalga teorisi TIA Coin grafiğine uygulanabilir. En olası sayımda Kasım ayından itibaren dalgalı yukarı yönlü hareket başladığı görünüyor. Hali hazırda fiyat BTC ile benzer şekilde beşinci ve son dalgada. Altı saatlik grafikte RSI yükselişi destekliyor ve nötr bölgenin üzerinde olduğu için son dalgada daha yukarıda bir zirve görmemiz mümkün.

Eğer TIA Coin fiyatı içinde bulunduğu kanaldan çıkabilirse beşinci dalga için ilk hedef 14,5 dolar olabilir. Bunun ardından boğaların daha yukarıda bir zirve hedeflemesi halinde 18,1 dolar makul görünüyor. Bu da kabaca yüzde 50’lik bir ralli anlamına gelir.

Ancak kanalın direnç trend çizgisi zorlayıcı olacak ve burada görülecek ret artık rallinin sonuna işaret edecektir. İlk etapta yüzde 25 kayıp görülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.