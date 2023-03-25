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Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Cumartesi günü Cardano’nun 4 milyon cüzdan dönüm noktasını aşmasının ardından Cardano’nun Ethereum’dan daha iyi bir konumda olduğunu söyledi. Bunun, ADA fiyatında 15 dolara kadar büyük bir yukarı yönlü potansiyeli gösteren tarihi bir kilometre taşı olduğuna inanıyor.

Influencer Kendisinden Çok Emin!

Cardano influencer’ı Dan Gambardello 25 Mart’ta attığı bir tweet’te Cardano ağındaki cüzdan sayısının 4 milyon “tarihi dönüm noktasını” aştığına dair ilginç haberi paylaştı. Yeni bir YouTube videosunda, bunun neden bu kadar önemli bir sayı olduğunu açıkladı ve ADA fiyatını tahmin etti.

Ethereum etkinliklerine dayanarak, Haziran 2020’de fiyat 0,08 dolardan işlem görürken ADA’nın 3 dolarlık en yüksek seviyesini doğru bir şekilde tahmin eden önceki analizinden sonra bu açıklama geldi. Dan Gambardello, ADA fiyatını tahmin etmek için bir kez daha Ethereum verilerini kullandı.

Gambardello’nun analizine göre, Ethereum 2017 yılında 21 milyar dolarlık piyasa değeriyle 4 milyon cüzdana ulaşırken, Cardano da 12 milyar dolarlık piyasa değeriyle 4 milyon cüzdan kilometre taşına ulaştı. Boğa koşusunda Ethereum 125 milyar piyasa değerine, Cardano ise 91 milyar piyasa değerine ulaştı.

ADA fiyatının bir sonraki boğa piyasasında 15 dolara ulaşacağını ve piyasa değerinin yaklaşık 500 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Cardano ile ilgili gelişmelerin Ethereum ile uyumlu olduğuna inanıyor ve Cardano’yu daha iyi bir blok zinciri olarak görüyor.

Burada temelleri tartışmıyorum bile. Cardano’nun bir blok zinciri olarak ne yaptığını tartışmıyorum bile. Bu videoyu en son yaptığımda Shelly henüz burada bile değildi, Cardano için stake mekanizması henüz burada bile değildi, Mary hard forku henüz burada bile değildi, çok varlıklı Ledger, Alonzo ve akıllı sözleşmeler henüz burada değildi.

Dan Gambardello, Cardano’nun Vasil hard fork’undan sonra artık ölçeklenebilirliğe ve daha iyi projelere sahip olduğunu ve Cardano ağında daha fazla yeniliğin gelmekte olduğunu kaydetti.

Cardano Yorumu! Fiyatı Destek Seviyesinin Üstünde!

Son yaşanan fiyat hareketlerine rağmen yazım zamanında ADA fiyatı 0,33 dolar destek seviyesinin üzerine çıktı ve bir sonraki önemli direnç seviyesi 0,45 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu yazının yazıldığı sırada, ADA fiyatı 0,3565 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1 artış gösterdi.

Üstelik ADA, WhaleStats verilerine göre son 24 saat içinde en büyük BSC balinaları arasında satın alınan ilk 10 token arasına geri döndüğü için balinaların bile dikkatini çekiyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek değerleri sırasıyla 0,357 dolar ve 0,364 dolar oldu. Daha geniş kripto piyasasındaki trader’lar arasındaki ilgi eksikliği nedeniyle işlem hacmi şu anda düşük. Bunun yanı sıra Bitcoin’de yaşanılabilecek keskin hareketler de fiyatı etkileyebilir.