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Cardano (ADA) 16 Şubat’tan 11 Mart’a kadar düşüş trendindeydi, ancak son on gün içinde bu kayıpların büyük bir kısmını geri aldı. Boğalar fiyatları 0,368 dolara kadar yükseltebildi ancak dört saatlik grafikte bir direnç bölgesini geçerek güçlü bir kırılma elde edemedi.

Bitcoin (BTC) 28.000 dolar bölgesine geri döndü ancak henüz eğilimini düşüşe çevirmedi. 28.000 – 30.000 dolar seviyeleri güçlü bir dirençti. Daha düşük zaman dilimi grafiklerinde Cardano, düşüş momentumunun devraldığına dair işaretler gösterdi.

Bir Sıkıştırma Tespit Edildi Peki Kim Kazanacak?

0,35 dolarlık alandaki kırmızı kutu, dört saatlik zaman diliminde düşüş eğilimi gösteren bir kırıcı bloğunu vurguladı. Fiyat, üzerinde bir H4 seansı kapanışı gördü, ancak daha sonra boğalar hemen reddedildi. Bu, yukarı doğru hareketin bir likidite avı olabileceğini düşündürdü.

Günlük gibi daha yüksek zaman dilimlerinde, ADA’nın 0,23 ila 0,42 dolar arasında bir aralıkta işlem gördüğü ve orta aralığın 0,33 dolar olduğu görüldü. Bu, ADA’nın yazım sırasında tutunduğu destek seviyesiydi. Bollinger bant genişliği göstergesi son birkaç gün içinde nispeten düşük dalgalanma gösterdi.

Aynı zamanda, grafiklerde bir flama deseni (beyaz) görüldü. Ancak, bayrak direği küçük olduğu için bu bir boğa flaması değildi. Ancak BB genişlik göstergesi bulgularıyla desteklenen bir sıkıştırma dönemine işaret ediyordu.

Her iki taraftaki bir kırılma, bu sıkıştırma aşamasını takip edebilir. RSI nötr 50 işaretinin altındaydı ve piyasa yapısı da bir saatlik zaman diliminde düşüş eğilimindeydi. Bu, bir kırılmanın aşağıya doğru olabileceğini düşündürdü. Varlığın fiyatını aşağıya çekmek için 0,33 doların altına bir hareket ve aynısının yeniden test edilmesi kullanılabilir. Bu arada, 0,36 doların üzerine çıkılması yükseliş ivmesinin tetikleyebilir.

Satış Baskısı Henüz Zayıflamadı

Flama oluşumu teknik olarak fiyatların her iki yönde de kırılabileceği anlamına geliyordu. Ancak son birkaç gündür spot CVD istikrarlı bir düşüş içindeydi. Bu, satış hacminin kalıcı olduğu ve Cardano boğalarının önümüzdeki bir iki gün içinde güçlerini kaybedebileceği ve bunun da 0,3 dolar seviyesine düşüşe neden olabileceği anlamına geliyor olabilir.

Açık faiz bu süre zarfında sabit kaldı. Fiyatın da yükseldiği zamanlarda artış gösterdi, bu da piyasa katılımcılarının çoğunun muhtemelen varlığı aktif olarak satmadığını gösterdi. Bu durum, düşük zaman dilimlerinde piyasada bir miktar yükseliş eğilimi olduğuna işaret etti.