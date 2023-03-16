Konu kripto paralar olduğunda tahminler hep ön planda oluyor. Uzun zaman sonra ilk kez makineler ve insanlar birbirinden ayrıştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano (ADA) son zamanlarda 0,30 dolara ulaşana kadar sağlam bir destek bulmakta zorlanıyordu ve sonrasında boğalar başarılı bir şekilde yeniden ivme kazanmayı başardı. Bu hafta fiyat hızla arttı ve sonunda 0,35 dolar direnç noktasına ulaştı.

Ada Fiyatında Yaşananlar Ve Tahmin

Yaşanan bu güç gösterisiyle birlikte ADA grafiği yükselişe geçti ve bu haftanın ilerleyen günlerinde ve ay sonuna doğru yükselişe geçerek yatırımcıların kripto paranın gelecekteki fiyatını tahmin etmek için alternatif yöntemlere yönelmesine neden olabilir.

Elde edilen verilere göre, kripto fiyat takibi ve tahmin platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi tabanlı algoritmalar Cardano’nun fiyatını 31 Mart 2023 itibariyle 0,3022 dolar olarak belirledi.

Başka bir yerde, yazım saatine kadar kripto izleme platformu CoinMarketCap üyeleri tarafından kullanılan 1.229 oyun birikmiş sonuçları, 16 Mart’ta alınan verilere göre Cardano’nun 31 Mart’a kadar ortalama 0,3861 dolar fiyatına ulaşacağı tahmin ediliyor. Topluluğun tahminlerinin gerçekleşmesi halinde bu, mevcut fiyatına göre %17,71 veya 0,05809 dolarlık bir artış anlamına gelecek.

Bununla birlikte, finans izleme web sitesi TradingView’deki bir günlük göstergelerdeki teknik analizine (TA) dayanan Cardano ile ilgili duyarlılık karışıktı ve 13’te sata işaret eden özet gauage ile aynı hizada bulunuyordu. Bu, hareketli ortalamaların (MA) 13’te güçlü satış alanında asılı kalmasının özetlenmiş sonucu oldu, osilatörler ise 2’de satın almayı işaret etmekte.

Mevcut durumda, Cardano’nun fiyatı son 24 saatte %1,15’lik bir düşüş kaydederek 0,3265 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, son grafiklerin de gösterdiği gibi, geçen hafta ADA %1,83 artış gösterdi.

Uzman, Önemli Noktayı Gösterdi!

Özellikle, kripto ticaret uzmanı Ali Martinez 16 Mart’ta Cardano ağında 100.000 doları aşan büyük ADA işlemlerinin hacminin artmakta olduğuna dikkat çekti ve ardından şu açıklamayı yaptı:

Bu eğilim, kurumsal yatırımcıların ve ADA balinalarının yatırım stratejilerine ışık tutarak artan katılımını gösteriyor.

Cardano için diğer yükseliş faktörleri arasında Cardano’daki kilitli toplam değerin (TVL) bu yıl önemli bir büyüme yaşadığı gerçeği yer alıyor. Özellikle, TVL 2023’ün başından bu yana ayda %20 artarak toplam 358 milyon ADA’ya ulaştı.

ADA whale, bu büyüme eğiliminin devam etmesi halinde TVL’nin bir yıl içinde 1 milyar ADA’ya ulaşacağının tahmin edildiğini vurguluyor. Ayrıca, ADA fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine dönmesi halinde, 1 milyar ADA’lık TVL yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olacak. Bu hesaplamaların Cardano’nun TVL’sini daha da etkileyebilecek yaklaşan lansmanları veya etkinlikleri hesaba katmadığını belirtmek önemli.